México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 22 de abril: se espera concentración de manifestantes en Adolfo López Mateos a las 10:30

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13:50 hsHoy

Cierre parcial de circulación en la Autopista Querétaro - Irapuato, kilómetro 3, dirección Querétaro, por reducción de carriles mientras se atiende un accidente de persona atropellada. En la zona se presenta carga vehicular.

Tráfico Autopista México-Querétaro Edomex Caseta Tepotzotlán
Tráfico Autopista México-Querétaro Edomex Caseta Tepotzotlán
13:48 hsHoy

En Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, a las 13:00 se prevé una concentración de manifestantes.

13:44 hsHoy

¡Toma tus precauciones!

A las 16:00 en Avenida Ricardo Flores Magón número 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, se llevará a cabo una concentración.

13:40 hsHoy

7:37

Sobre Avenida Sur 122, las obras ocasionaron reducción de carriles desde Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya en dirección sur, mientras que en el sentido opuesto se estableció un carril reversible. Además, la circulación sobre Calzada Minas de Arena, entre Sur 122 y Avenida de las Torres, se encuentra cerrada; únicamente se permite tránsito local entre la 4ta cerrada de Acueducto y Avenida de las Torres. En Avenida de las Torres se implementó un carril reversible desde Avenida Río Tacubaya hasta Calle 2.

Se reestablece circulación en Reforma.
Se reestablece circulación en Reforma.

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