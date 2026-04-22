Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 22 de abril: se espera concentración de manifestantes en Adolfo López Mateos a las 10:30

Sobre Avenida Sur 122, las obras ocasionaron reducción de carriles desde Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya en dirección sur, mientras que en el sentido opuesto se estableció un carril reversible. Además, la circulación sobre Calzada Minas de Arena, entre Sur 122 y Avenida de las Torres, se encuentra cerrada; únicamente se permite tránsito local entre la 4ta cerrada de Acueducto y Avenida de las Torres. En Avenida de las Torres se implementó un carril reversible desde Avenida Río Tacubaya hasta Calle 2.