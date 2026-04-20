Ángela Aguilar reaparece en redes sociales tras rumores de separación con Christian Nodal

La hija de Pepe Aguilar rompió el silencio en su cuenta de Instagram, mientras crecen las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Nodal. (Cortesía)

Ángela Aguilar reapareció en redes sociales tras días de especulaciones sobre su relación con Christian Nodal, luego de que surgieron versiones de una presunta separación y del rumor sobre una supuesta infidelidad. La cantante rompió el silencio con el anuncio de un nuevo proyecto musical, mientras evita cualquier comentario sobre el tema personal.

Al difundir el lanzamiento de “La China de los Ojos Negros”, una nueva versión que forma parte de un disco homenaje a su abuelo Antonio Aguilar, Ángela reapareció en Instagram tras casi dos semanas de ausencia. El material se estrenará este 21 de abril, en medio de la controversia por el videoclip de “Un Vals”, canción de Christian Nodal que generó comentarios por la presencia de la modelo Dagna Mata, comparada en redes sociales con Cazzu, ex pareja del cantante.

La cantante retoma su actividad en redes con un homenaje musical, mientras persisten las dudas sobre su situación sentimental con Christian Nodal. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Por su parte, la familia Aguilar se pronunció días después del lanzamiento del sonorense, solicitando públicamente que se evitara involucrar a la joven en polémicas de pareja. Al mismo tiempo, el periodista Javier Ceriani aseguró en una de sus transmisiones a través de su canal de YouTube, que Christian Nodal habría sido infiel con una dominicana, lo que alimentó las versiones sobre un posible distanciamiento. Por ahora circula una versión publciada también por Ceriani, la cual indica que Ángela habría dejado el hogar para mudarse a la casa de sus padres, ubicada a pocos minutos.

Todo habría iniciado cuando el propio Nodal presentó “Un vals” como una dedicatoria de amor para Ángela. Sin embargo, el video oficial desató comentarios y comparaciones por la elección de la modelo, lo que llevó al cantante a deslindarse de la decisión y señalar que no tuvo injerencia en la producción, postura respaldada por el director del videoclip. Mientras tanto, el artista solo ha utilizado sus redes sociales para promocionar sus próximos conciertos.

La hija de Pepe Aguilar rompe el silencio con un proyecto musical, mientras crecen las versiones sobre un distanciamiento con Nodal y se multiplican los rumores de infidelidad. (Infobae)

Ángela Aguilar prioriza la música ante el escándalo

Cabe señalar que la menor de la dinastía Aguilar no ha usado su canal de difusión en WhatsApp para comunicarse con sus seguidores desde el pasado 5 de abril, cuando solo envió un saludo. En la publicación reciente por medio de sus redes sociales, muestra un vinilo girando en un tocadiscos con la portada de la canción, sin hacer alusión a la situación personal. Algunos consideran que la acción representa una postura de distancia ante la controversia.

Hasta el momento, ni Ángela ni Christian han emitido declaraciones sobre el estado de su matrimonio.