Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

Elementos de la Marina cooptaron combustible que sería usado por criminales en altamar e el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán Foto: Marina Nacional

Personal de la Secretaría de Marina asegura una embarcación menor cerca de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Durante la inspección, hallan 103 bidones de combustible con características similares a gasolina, con una capacidad aproximada de 6 mil litros. En la operación participan elementos de la Armada de México, quienes detienen a tres personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas al no poder acreditar la procedencia legal del combustible.

El aseguramiento ocurre durante patrullajes de Infantería de Marina en labores de vigilancia marítima. Según información oficial, la cantidad de combustible incautada indica que podría ser utilizada para el reabastecimiento de embarcaciones infractoras, lo que sugiere un esfuerzo por inhibir operaciones de delincuencia organizada en la región. La Décima Sexta Zona Naval es responsable de la acción.

Fueron 103 bidones asegurados Foto: Marina Nacional

Las personas detenidas y los materiales decomisados son puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará la cantidad final del líquido asegurado e integrará la carpeta de investigación correspondiente. Las acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina en aguas nacionales para frenar actividades ilícitas y fortalecer el Estado de derecho en zonas marinas mexicanas.

La Armada de México sostiene operativos de patrullaje constante para combatir el traslado ilegal de combustible en la costa del Pacífico. El decomiso y la detención de los implicados buscan prevenir que recursos estratégicos lleguen a grupos delictivos cuyas actividades afectan la seguridad y la economía local. Autoridades navales subrayan la importancia de estos aseguramientos como parte de su mandato de Guardia Costera.

En lo que va del año, la vigilancia ha permitido decomisos relevantes de hidrocarburos en el litoral michoacano, una de las principales rutas para actividades ilícitas. La actuación de la Infantería de Marina busca limitar el acceso a insumos críticos para las organizaciones criminales que operan en la región

Personal de la Secretaría de Marina decomisa 6 mil litros de combustible en la costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán .

Detienen a tres personas presuntamente relacionadas con el traslado ilegal de hidrocarburos.

Aseguramiento busca inhibir operaciones de delincuencia organizada mediante vigilancia marítima regular.

Plataformas criminales identificadas

Estos lugares fueron ubicados en seis puertos del océano Pacífico mexicano. Foto Marina

En 2023 la Secretaría de Marina (Semar) informó que ya tenían identificadas al menos 15 plataformas de abastecimientos en las diversas plataformas que usaban los narcotraficantes en el océano Pacífico. Incluso en julio, en tan sólo una semana aseguraron más de seis mil kilogramos de cocaína debido a varias acciones que ha implementado la dependencia de seguridad marítima.

De acuerdo con información presentada por la Marina, luego de dar a conocer la captura de una embarcación que transportaba 2.4 toneladas de cocaína en costas de Acapulco, se lograron desmantelar 15 plataformas ubicadas en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La imagen presentada por la Marina detalla que una de las plataformas fue localizada a 212 millas náuticas del Puerto de Manzanillo, Colima. En el caso del Puerto de Lázaro Cardenas, Michoacán, se encontraron tres de estas plataformas, mismas que estaban a 27, 130 y 205 millas náuticas, respectivamente.

Según la Marina, Guerrero es uno de los estados donde más se han encontrado este tipo de plataformas abastecedoras, al ser localizadas y desmanteladas seis de éstas, todas ellas cercanas al Puerto de Acapulco. La más lejana fue ubicada a 470 millas náuticas, mientras que la más cercana se localizó a tan sólo 79.