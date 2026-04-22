César Arturo Ramos protagoniza discusión con jugador de León: fans piden que se le sancione igual que a Karen Díaz

La jugada del penal marcado por César Arturo Ramos y el tenso final provocaron airadas protestas de León y comparaciones con el reciente caso de Karen Díaz (Ilustración Jesús Avilés/Infobae México - Fotos REUTERS/Imagn Images)

César Arturo Ramos fue protagonista de un controversial episodio al final del partido entre León y América en la Jornada 16 del Clausura 2026. El árbitro mundialista se vio envuelto en una discusión con el jugador Iván Moreno, lo que ha generado múltiples reclamos de parte de la afición.

Aficionados y especialistas han exigido que Ramos reciba una sanción similar a la impuesta recientemente a Karen Díaz, reavivando el debate sobre la equidad disciplinaria en el arbitraje mexicano.

El comportamiento de César Arturo Ramos al final del partido provocó reclamos y la expulsión de un miembro del cuerpo técnico de León. (X/ @LetEdwinCook)

El incidente se produjo en el cierre de un partido clave para América, que aseguró su lugar en la Liguilla con un penal decisivo sancionado por Ramos. La reacción de jugadores y cuerpo técnico de León evidenció la molestia por la decisión y por la actitud del árbitro al finalizar el encuentro.

La jugada que desató la polémica

La tensión en el estadio aumentó tras una jugada que definió el rumbo del partido. La acción arbitral fue clave para el resultado y el ambiente posterior.

Minuto 72: Un tiro de esquina ejecutado por Alejandro Zendejas terminó con el balón impactando en el brazo de Ismael Díaz , defensor de León.

VAR en acción: Ramos fue llamado para revisar la jugada.

Sanción: El árbitro marcó penal a favor de América, considerando la mano sancionable.

Gol definitivo: Alejandro Zendejas convirtió la pena máxima, asegurando el triunfo azulcrema.

El penal anotado por Alejandro Zendejas fue el punto de inflexión que selló el pase azulcrema a la Liguilla. REUTERS/Henry Romero

La decisión generó opiniones encontradas: algunos analistas la consideraron correcta según el reglamento, pero parte de la afición y dentro del arbitraje mexicano la calificaron como excesiva.

Discusión y expulsión: el cierre caliente en León

El pitazo final no trajo calma, sino una nueva polémica. El comportamiento de Ramos en esos minutos fue duramente cuestionado.

Intercambio directo: Tras el encuentro, Ramos se acercó a Iván Moreno y le dirigió palabras que generaron la reacción inmediata del jugador.

Intervención: Abraham Villegas, compañero de Moreno, intervino para evitar que la situación se agravara.

Expulsión: Un miembro del cuerpo técnico de León reclamó por el comentario y fue expulsado por Ramos.

El uso del VAR fue clave en la determinación arbitral, desatando opiniones encontradas sobre la decisión de Ramos. REUTERS/Molly Darlington

El árbitro fue señalado por “tomar una actitud provocadora”, lo que, según aficionados y especialistas, contribuyó a calentar aún más los ánimos luego de un partido cargado de tensión.

Petición de sanción y comparación con Karen Díaz

El debate no se limitó al terreno de juego. Las redes sociales y las voces del futbol mexicano exigen respuestas claras de la autoridad arbitral.

Comparaciones directas: Usuarios recordaron que Karen Díaz fue retirada de la siguiente jornada por intervenir en una pelea, y demandan el mismo trato para Ramos.

Exigencia de criterios rumbo al Mundial 2026: Se reclama que las conductas sean sancionadas por igual, sin importar el prestigio del árbitro involucrado.

Sin respuesta oficial: Hasta ahora, la Comisión de Árbitros no ha anunciado si investigará o sancionará al central.

Aficionados y especialistas exigen que César Arturo Ramos reciba una sanción similar a la aplicada contra Karen Díaz. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la controversia puso sobre la mesa la necesidad de reglas claras y justas para todos los cuerpos arbitrales, en medio de una percepción de “favoritismos” en las decisiones disciplinarias.