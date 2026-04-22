Alex B no descarta demandar a Pati Chapoy tras acusarlo de saquear casa de Daniel Bisogno

En redes sociales ha sido difundido un video donde paparazzis aseguran que el conductor de 'Al Extremo' lucra con la salud de su hermano. (chapoypati, alexbbisogno / Instagram).

La disputa entre Alex Bisogno y Pati Chapoy suma un nuevo capítulo. El hermano de Daniel Bisogno reconoció que evalúa acciones legales por las acusaciones que lo vincularon con un supuesto saqueo en la casa del fallecido presentador.

En un reciente encuentro con medios, Alex Bisogno aclaró que no ha tomado una decisión definitiva, pero confirmó que consultó el tema con abogados.

“Yo no dije que iba a demandar. Sin embargo, sí existía la posibilidad de hacerlo, porque al final es un daño moral, ¿no? Que te señalen, que te calumnien”.

El conductor explicó el impacto de estas declaraciones en su imagen pública: “Es un delito, son injurias… afectan moralmente a ti, a tu dignidad, a tu prestigio, a tu carrera”. También cuestionó la facilidad con la que se difunden señalamientos en televisión: “Es muy fácil llegar y gritar algo y señalarlo en un programa de televisión y acabar con el prestigio de una persona”.

Sobre el camino legal, precisó: “En su momento traté yo de platicarlo con los abogados y los abogados me dijeron que lo correcto era demandar. Yo de momento no he tomado la decisión”.

Las tensiones entre Chapoy y Alex surgieron semanas después de la muerte de Daniel Bisogno. (YouTube: Ventaneando)

El origen del conflicto con Chapoy

La polémica surgió después de que Pati Chapoy insinuó que Alex Bisogno habría retirado objetos de la casa de su hermano tras su muerte. El conductor rechazó esas versiones y aseguró que existen pruebas que desmienten cualquier irregularidad.

“Esta calumnia… ya fue desmentida con pruebas, incluso de la Fiscalía”, sostuvo previamente, al tiempo que pidió dirigir las dudas hacia la administración legal de los bienes.

El conflicto escaló cuando Alex acusó a la periodista de intervenir en un asunto familiar. “Malévolo es incluirse en una discusión familiar en la que claramente no tiene conocimiento”, declaró en su momento.

Distancia con su sobrina y un conflicto sin resolver

Más allá del enfrentamiento mediático, el conductor enfrenta un distanciamiento personal. Durante la misma conversación, habló sobre su relación con su sobrina, hija de Daniel Bisogno.

“No he visto a Micaela y honestamente, muchachos, ya no espero verla. Sé que eso no va a suceder hasta que ella tenga dieciocho años”, expresó.

El tema, admitió, tiene un peso emocional importante: “Claro que pesa. Claro que pesa. Y más cuando vienes de una familia que de verdad los cimientos son esos, ¿no? El amor familiar”.

Mientras Alex Bisogno analiza si procede con una demanda por daño moral, el caso refleja el alcance que pueden tener las declaraciones en medios y las consecuencias en la reputación de figuras públicas.