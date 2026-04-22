Citlalli Hernández, primera secretaria de las Mujeres de México, celebra la aprobación de la Ley de feminicidio

Citlalli Hernández Mora destacó que la nueva legislación brindará un marco legal homogéneo en la persecución del delito de feminicidio. (Presidencia)

La Cámara de Diputados aprobó este 21 de abril por unanimidad una modificación al artículo 73 de la Constitución, con lo que se habilita la creación de una Ley General en Materia de feminicidio.

El avance permitirá que todas las entidades del país investiguen y sancionen este delito bajo criterios comunes, de acuerdo con Citlalli Hernández Mora, la primera secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, este 21 de abril en redes sociales.

La aprobación de la reforma obliga a los congresos locales a ratificarla en sus respectivos estados. Solo después podrá ser promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta reforma fue aplaudida por Hernández, quien escribió: “Celebro que la @Mx_Diputados haya votado por unanimidad la modificación al artículo 73º de nuestra Constitución...”

¿Qué implica la aprobación de Ley de feminicidio?

La Ley General de Feminicidio obliga al Congreso de la Unión a crear un marco legal unificado en 180 días para combatir la violencia de género. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Con 467 votos a favor, la Cámara de Diputados avaló este martes 21 de abril la Ley general en materia de feminicidio, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La aprobación, que ocurre en medio de protestas por la impunidad y la falta de justicia en casos emblemáticos, obligó al Congreso de la Unión a crear en un plazo máximo de 180 días un marco legal unificado para todo el país, buscando frenar la violencia de género y el rezago histórico en la atención a víctimas.

Esta nueva legislación establece que, durante ese periodo, las leyes federales y estatales seguirán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general. El dictamen otorga nuevas atribuciones al Congreso de la Unión: podrá legislar directamente sobre el feminicidio, lo que permitirá homologar el tipo penal.

Durante la discusión, diputadas de diversas bancadas advirtieron que la ley por sí sola no resolverá el problema, pero reconocen que representa un avance en la homologación y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Las legisladoras llaman a los congresos estatales a asumir el compromiso de actualizar su legislación y a las autoridades locales a entender el significado de feminicidio para aplicar las nuevas reglas cuando sean vigentes.

La discusión también expone la permanente falta de presupuesto en las áreas de atención a mujeres y víctimas de violencia. Diputadas denunciaron los obstáculos en ministerios públicos y refugios, resultado de la reducción de recursos en años recientes.

Citlalli Hernández deja la Secretaría de las Mujeres para tomar un puesto en Morena

Durante su gestión, la Secretaría entregó 25 millones de cartillas informativas y dejó en operación mil centros libre para atención a mujeres. (Agencia de Gobierno)

La salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres el pasado 16 de abril ocurrió en un periodo de consolidación institucional y obliga a revisar la continuidad de políticas en temas como feminicidio, abuso sexual infantil y matrimonio forzado, advirtió Hernández en entrevista con Infobae México.

Su llegada a la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena se produce tras una invitación urgente del partido para coordinar trabajos de cara a 2027, en una coyuntura donde las organizaciones feministas exigen que los proyectos iniciados no se detengan.

Durante veinte meses al frente de la Secretaría de las Mujeres, Hernández encabezó la entrega de 25 millones de cartillas informativas y dejó en operación mil centros libre dedicados a la atención y acompañamiento de mujeres, según detalló a Infobae México.

Destacó, además, el impulso de políticas para la prevención del embarazo adolescente y para combatir el abuso sexual infantil. Hernández afirmó que, a pesar de su salida, garantizó una entrega administrativa que asegure la permanencia de los programas.