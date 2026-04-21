Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril

Asimismo, en Av. de las Torres opera un carril reversible desde Av. Río Tacubaya hasta Calle 2 . Se recomienda prever tiempos de traslado y considerar vías alternas.

De manera adicional, continúa el cierre en Calz. Minas de Arena , desde Sur 122 hasta Av. de las Torres ; en esta zona solo se permite tránsito local entre 4ta Cerrada de Acueducto y Av. de las Torres .

En el sentido opuesto se mantiene habilitado un carril reversible para apoyar la circulación.

Precaución vial. Se registra reducción de carriles por trabajos en Av. Sur 122 , en el tramo de Poniente 85 a Av. Río Tacubaya , con afectación en dirección sur.

Precaución vial. Se registra percance vehicular en el segundo nivel de Anillo Periférico , a la altura de Benvenuto Cellini .

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