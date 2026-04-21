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Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril

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14:06 hsHoy

Precaución vial. Se registra percance vehicular en el segundo nivel de Anillo Periférico, a la altura de Benvenuto Cellini.

Como alternativa vial, se recomienda utilizar Av. Insurgentes.

13:28 hsHoy

Precaución vial. Se registra reducción de carriles por trabajos en Av. Sur 122, en el tramo de Poniente 85 a Av. Río Tacubaya, con afectación en dirección sur.

En el sentido opuesto se mantiene habilitado un carril reversible para apoyar la circulación.

De manera adicional, continúa el cierre en Calz. Minas de Arena, desde Sur 122 hasta Av. de las Torres; en esta zona solo se permite tránsito local entre 4ta Cerrada de Acueducto y Av. de las Torres.

Asimismo, en Av. de las Torres opera un carril reversible desde Av. Río Tacubaya hasta Calle 2. Se recomienda prever tiempos de traslado y considerar vías alternas.

13:28 hsHoy

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