Volver al futuro en la CDMX, ‘El Doc’ Christopher Lloyd convivirá con fans: precio por foto junto al DeLorean

La visita de Christopher Lloyd a la CCXP México 2026 consolida a la Ciudad de México como epicentro de la cultura pop latinoamericana

La llegada de Christopher Lloyd a la Ciudad de México genera gran expectativa entre los seguidores de Volver al futuro. Por primera vez en una década, “El Doc” ofrecerá sesiones de fotos oficiales, firma de autógrafos y convivencias directas durante la CCXP México 2026, considerada la convención de cultura pop más importante de Latinoamérica.

Quienes deseen convivir con el actor y llevarse un recuerdo exclusivo podrán adquirir una foto doble con él y el DeLorean por $3.192 pesos, o bien obtener su autógrafo firmado por $3.831 pesos.

Ambas experiencias se realizarán el viernes 24 y sábado 25 de abril de 2026 en el Centro Banamex; los boletos estarán disponibles en línea.

La CCXP México confirmó la asistencia del legendario actor mediante sus redes sociales, anticipando las fechas y actividades en las que participará. (Instagram/ @ccxp_mx)

Cómo será la convivencia con Christopher Lloyd en la CDMX

El encuentro con Christopher Lloyd está pensado para brindar una experiencia directa con uno de los referentes del cine mundial. La dinámica contempla sesiones oficiales de fotografía –donde el actor posará con hasta dos personas junto al icónico DeLorean–, así como paneles y charlas donde compartirá anécdotas de su carrera con los asistentes.

Adicionalmente, los fans podrán obtener un autógrafo exclusivo, y disfrutar de actividades especiales enfocadas en la comunidad geek y en quienes crecieron con las películas de Volver al futuro. La organización recomienda consultar la programación completa para aprovechar al máximo la visita del actor.

Fechas, recinto y ubicación del evento en Ciudad de México

La convivencia con el protagonista de Volver al futuro se llevará a cabo el viernes 24 y sábado 25 de abril durante la edición 2026 de la CCXP México. El evento tendrá lugar en el Centro Banamex, ubicado en una de las zonas más accesibles de la capital del país.

Las sesiones de fotos y la firma de autógrafos con Christopher Lloyd tendrán lugar el 24 y 25 de abril en el Centro Banamex

A lo largo de esos dos días, Christopher Lloyd participará en paneles temáticos, sesiones de fotos y firma de autógrafos, con horarios específicos que serán publicados en la web oficial de la convención. La recomendación para los asistentes es acudir con anticipación y asegurar el acceso oficial, ya que se espera alta demanda.

Precios y paquetes para convivir con ‘El Doc’

Las modalidades y costos para disfrutar de la experiencia con el actor contemplan las siguientes opciones:

Foto doble con Christopher Lloyd y el DeLorean: $3.192 pesos

Autógrafo individual firmado: $3.831 pesos

La venta de boletos será exclusivamente digital. Las recomendaciones oficiales señalan hacer la compra cuanto antes, ya que la demanda por convivencias con celebridades internacionales suele superar a la oferta disponible. La plataforma habilitada para el acceso será Ticketmaster.

El impacto de ‘Volver al futuro’ y ‘El Doc’ en México

La saga de Volver al futuro mantiene una comunidad activa en México. “El Doc” es parte del imaginario colectivo, y la trilogía sigue como referente esencial en la cultura pop y la ciencia ficción. Eventos como la visita de Christopher Lloyd fortalecen la conexión entre generaciones y reafirman a la Ciudad de México como punto de encuentro clave para los admiradores del cine y la televisión.

La franquicia Volver al futuro mantiene una comunidad activa en México, y la llegada de 'El Doc' promete crear recuerdos inolvidables para los fans

En ediciones anteriores, la presencia de figuras internacionales ha hecho de la CCXP México uno de los eventos predilectos del público local y de Latinoamérica. Para muchos seguidores, convivir directamente con Christopher Lloyd es una oportunidad única, un momento inolvidable y un recuerdo que permanecerá en la memoria de los fans mexicanos.