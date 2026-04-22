Investigan como feminicidio la muerte de Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco

Fue hallada con impactos de bala (Especial)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investiga como feminicidio el asesinato de la ex reina de belleza, Carolina Flores.

“Se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, destacó la institución encabezada por Bertha Alcalde.

A través de un mensaje compartido el 21 de abril la Fiscalía capitalina aseguró que han realizado diversos trabajos para poder identificar a la persona responsable del crimen.

El asesinato de Carolina Flores fue realizado el pasado 15 de abril en Polanco III sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La joven de 27 años vivía en Polanco junto a su pareja Añejandro, él y su madre se encontraban en el inmueble cuando ocurrió su muerte Foto: Redes sociales Carolina Flores

Asimismo, el cuerpo de la mujer fue hallado con un impacto de bala en el tórax y otro en el cráneo.

Por la muerte de la mujer, gobernadora de Baja California (entidad natal de Carolina), Marina del Pilar, expresó:

“Quiero reiterarle a la familia que no están solos, que estamos con ellos para acompañarlos en todo este proceso”, fueron las palabras de la mandataria durante una conferencia de prensa.

Quién era Carolina Flores

La joven, nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, y para 2017 gana el certamen Miss Teen Universe Baja California.

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