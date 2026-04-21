Caso Helinho: abren investigación por los insultos racistas y amenazas que recibió el jugador de Toluca

La Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) solicitó este día al Club Toluca la apertura de una investigación tras la denuncia pública realizada por el futbolista Helio Nunes “Helinho”, quien reportó haber sido víctima de actos de discriminación.
“Ante la denuncia pública del futbolista del Club Toluca, Helio Nunes “Helinho”, relacionada con actos de discriminación, el día de hoy la Comisión de Género y Diversidad solicitó al Club abrir una investigación con base en su Protocolo para definir las responsabilidades correspondientes".
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