México

Manuel Velasco, del PVEM, insiste que Citlalli Hernández es la garantía de que la alianza con Morena seguirá

La nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda da tranquilidad a los aliados

Guardar
Citlalli Hernández afirmó que no fue fácil renunciar a la Secretaría de las Mujeres. | Secretaría de las Mujeres
Citlalli Hernández afirmó que no fue fácil renunciar a la Secretaría de las Mujeres. | Secretaría de las Mujeres

La llegada de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena fortalece y garantiza la continuidad de la coalición con los partidos Verde y del Trabajo rumbo al proceso de 2027, afirmaron senadores de esos órganos políticos.

En un encuentro con medios de comunicación, el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco mencionó que Citlalli fue una figura central en la construcción de la alianza ganadora de 2024, cuando fungía como secretaria general de Morena, lo que le da experiencia probada en negociación política.

“Nosotros vemos muy positiva la llegada de Citlalli como coordinadora de alianzas, lo manifestamos públicamente el día que ella fue nombrada, ya que Citlalli fue parte fundamental de la alianza que se construyó en el 2024, ella era la secretaria general, con ella entablamos las pláticas, los acuerdos y las negociaciones y tenemos una muy buena impresión de Citlalli”.

“Yo creo que la llegada de Citlalli es garantía de que la alianza va a continuar”, afirmó.

PVEM quiere ir con Morena en todos los estados, pero hay alternativas si no hay consenso

Imagen FTKJLLSWQBDADNRP2XZARETPHY

Además, adelantó que habrá reuniones con las dirigencias para avanzar en la construcción de alianzas. Velasco subrayó que existe una “muy buena impresión” de la dirigente, Luisa María Alcalde, a quien definió como una combinación de juventud y experiencia, atributos que, a su juicio, serán determinantes para mantener la cohesión entre los partidos aliados.

El senador reiteró que la intención del PVEM es competir en coalición con Morena y el PT en todos los estados durante el proceso electoral de 2027.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que, en casos donde no se logren acuerdos locales, el partido pueda contender por separado.

“El propósito es ir en alianza en todos los estados. Si en algún caso no hay acuerdo por parte de las dirigencias estatales, existe esa posibilidad”, explicó.

Pese a ello, indicó que el Verde no está exigiendo posiciones específicas dentro de la coalición, sino que respalda el método de selección de candidaturas mediante encuestas.

“Lo que pedimos es que nuestros compañeros puedan participar en la encuesta. Si ganan, que encabecen; si no, que sea quien gane. Estamos dispuestos a sujetarnos a ese método”, sostuvo.

Velasco rechazó cualquier interpretación de tensiones con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y aclaró que existe una buena relación institucional.

“No, por supuesto que con Luisa María hay muy buena relación. Pero la encargada de las alianzas es Citlalli, y vemos con buenos ojos que esté en esa posición”, puntualizó.

Temas Relacionados

Manuel VelascoCitlalli HernándezMorenaPVEMPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Concanaco pide “piso parejo” ante revisión del T-MEC: proponen cuatro ejes de trabajo

El inicio de las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, podría llegar el próximo 25 de mayo

Concanaco pide “piso parejo” ante revisión del T-MEC: proponen cuatro ejes de trabajo

Plomo en la sangre: riesgos, síntomas y cómo detectarlo

El plomo puede estar más cerca de lo que imaginas, descubre cómo proteger a tu familia de este metal tóxico

Plomo en la sangre: riesgos, síntomas y cómo detectarlo

Estudio científico identifica variante genética en mexicanos que se asocia a la reducción del consumo de tabaco

Una variante rara presente en el ADN de comunidades originarias limita el gusto por el cigarro y facilita dejarlo

Estudio científico identifica variante genética en mexicanos que se asocia a la reducción del consumo de tabaco

En Comisiones del Senado se aprueban reformas para proteger los derechos humanos de migrantes

El paquete legislativo amplía obligaciones institucionales y redefine estándares en la atención a extranjeros y nacionales en situación de movilidad

En Comisiones del Senado se aprueban reformas para proteger los derechos humanos de migrantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

Jorge D’Alessio revela que ha tomado terapia con Marichelo muchas veces antes de separarse y admite: “Soy el culpable”

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Jorge D’Alessio desmiente estar divorciado de Marichelo, asegura que su separación aún no es definitiva

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de abril

DEPORTES

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos

Es oficial, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local ante Necaxa este Clausura 2026

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va