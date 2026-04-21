Manuel Velasco, del PVEM, insiste que Citlalli Hernández es la garantía de que la alianza con Morena seguirá

Citlalli Hernández afirmó que no fue fácil renunciar a la Secretaría de las Mujeres. | Secretaría de las Mujeres

La llegada de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena fortalece y garantiza la continuidad de la coalición con los partidos Verde y del Trabajo rumbo al proceso de 2027, afirmaron senadores de esos órganos políticos.

En un encuentro con medios de comunicación, el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco mencionó que Citlalli fue una figura central en la construcción de la alianza ganadora de 2024, cuando fungía como secretaria general de Morena, lo que le da experiencia probada en negociación política.

“Nosotros vemos muy positiva la llegada de Citlalli como coordinadora de alianzas, lo manifestamos públicamente el día que ella fue nombrada, ya que Citlalli fue parte fundamental de la alianza que se construyó en el 2024, ella era la secretaria general, con ella entablamos las pláticas, los acuerdos y las negociaciones y tenemos una muy buena impresión de Citlalli”.

“Yo creo que la llegada de Citlalli es garantía de que la alianza va a continuar”, afirmó.

PVEM quiere ir con Morena en todos los estados, pero hay alternativas si no hay consenso

Además, adelantó que habrá reuniones con las dirigencias para avanzar en la construcción de alianzas. Velasco subrayó que existe una “muy buena impresión” de la dirigente, Luisa María Alcalde, a quien definió como una combinación de juventud y experiencia, atributos que, a su juicio, serán determinantes para mantener la cohesión entre los partidos aliados.

El senador reiteró que la intención del PVEM es competir en coalición con Morena y el PT en todos los estados durante el proceso electoral de 2027.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que, en casos donde no se logren acuerdos locales, el partido pueda contender por separado.

“El propósito es ir en alianza en todos los estados. Si en algún caso no hay acuerdo por parte de las dirigencias estatales, existe esa posibilidad”, explicó.

Pese a ello, indicó que el Verde no está exigiendo posiciones específicas dentro de la coalición, sino que respalda el método de selección de candidaturas mediante encuestas.

“Lo que pedimos es que nuestros compañeros puedan participar en la encuesta. Si ganan, que encabecen; si no, que sea quien gane. Estamos dispuestos a sujetarnos a ese método”, sostuvo.

Velasco rechazó cualquier interpretación de tensiones con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y aclaró que existe una buena relación institucional.

“No, por supuesto que con Luisa María hay muy buena relación. Pero la encargada de las alianzas es Citlalli, y vemos con buenos ojos que esté en esa posición”, puntualizó.