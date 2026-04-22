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Quién es Vidal Paloma, posible ayudante de Rafael Marquez como entrenador de la Selección Mexicana

Marquez apunta a la dirección técnica de El Tri para el proceso Mundialista de 2030 y ya tendría definido a su cuerpo técnico

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Paloma también conformaría el cuerpo técnico de Marquez. @Barca_Buzz
Paloma también conformaría el cuerpo técnico de Marquez. @Barca_Buzz

Rafael Márquez perfila a Vidal Paloma como uno de los principales candidatos para sumarse a su cuerpo técnico en la Selección Mexicana, buscando un salto en la preparación táctica y la detección de talento desde el banquillo.

El ex capitán del Tri, apostaría por la experiencia formativa del entrenador español, quien ya trabajó a su lado en el Barcelona B y ahora podría acompañarlo junto a Andrés Guardado en la nueva etapa del representativo nacional.

Ha sido responsable de la preparación táctica de técnicos como Xabi Alonso y Xavi Hernández, quienes han destacado en Europa.

Vidal Paloma, formador de técnicos de élite

Vidal Paloma cuenta con una trayectoria consolidada como formador de entrenadores en la Real Federación Española de Futbol.

La carrera de Vidal Paloma se ha centrado en la formación de talento desde los banquillos. Su papel como docente en la Real Federación Española de Futbol lo llevó a influir en la preparación de técnicos que hoy dirigen en equipos de renombre.

Entre sus alumnos más destacados figuran entrenadores como Xabi Alonso y Xavi Hernández. Paloma destaca por su dominio táctico y su capacidad de identificar cualidades en futuros técnicos, proyectando a sus discípulos hacia el futbol europeo.

La confianza de Rafael Márquez en Paloma surge de la experiencia compartida en el Barcelona B, donde el español fungió como auxiliar.

Márquez considera a Paloma un hombre de plena confianza, capaz de aportar visión y orden en la estructura del equipo mexicano, con el objetivo de dejar una huella en el futbol nacional.

Bajo su gestión, la filial del club catalán mantuvo un rendimiento estable.

Márquez busca replicar esa sinergia en la Selección Mexicana, integrando a Paloma en un equipo donde también estaría Andrés Guardado y Alfredo Talavera, como parte del staff técnico.

El objetivo común sería fortalecer el trabajo en cancha y consolidar un proyecto de largo plazo.

Soccer Football - Friendly international - Mexico v Valencia - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - October 12, 2024 Mexico coach Javier Aguirre and assistant coach Rafael Marquez REUTERS/Henry Romero
Rafa Márquez será el director técnico de la Selección Mexicana para el proceso mundialista 2030 (REUTERS/Henry Romero)

Un salto táctico para la Selección Mexicana

La llegada de Vidal Paloma al staff de la Selección Mexicana representaría un cambio en la metodología tradicional del equipo.

Su formación europea y su experiencia en el desarrollo de entrenadores aportarían una perspectiva distinta para el futbol mexicano.

La apuesta de Márquez apunta a consolidar un cuerpo técnico con experiencia internacional, capaz de implementar esquemas tácticos modernos.

La integración de técnicos con experiencia en Europa, como Paloma, busca preparar a la Selección Mexicana para competir a nivel internacional.

Márquez y su equipo buscan dejar una marca en la estructura del Tri con miras al futuro inmediato. A la par que es asistente de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

La decisión de sumar a Vidal Paloma responde a la intención de profesionalizar y modernizar los procesos de la Selección Mexicana, apostando por perfiles con experiencia comprobada en el futbol internacional.

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