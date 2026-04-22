Semarnat y el CAF firman carta para protección ambiental en México y el Caribe

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron una Carta de Intención este 20 de abril para impulsar la cooperación ambiental y climática en México.
El acuerdo, avalado por la secretaria Alicia Bárcena Ibarra y el presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados, fija una agenda compartida con énfasis en la economía circular, la gestión de recursos y la protección del medio ambiente, según informó la Semarnat.
Desde 2025, ambas instituciones han desarrollado tres proyectos de cooperación técnica, además de iniciar trabajos conjuntos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear instrumentos financieros innovadores que permitan a México ejecutar proyectos ambientales considerados prioritarios.
Estas son las estrategias que se plantean
La Carta de Intención establece que Semarnat y CAF analizarán e impulsarán iniciativas conjuntas en cuatro ejes:
- Protección ambiental
- Manejo sostenible de recursos naturales
- Conservación de la biodiversidad
- Mitigación y adaptación al cambio climático
Además, contempla el intercambio de información técnica y evaluaciones conjuntas para identificar nuevas oportunidades de colaboración que se traduzcan en proyectos financiables y de mayor alcance.
El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, resaltó: “Con esta alianza damos un paso decisivo para consolidar a CAF como el banco verde de América Latina y el Caribe, movilizando instrumentos financieros innovadores y conocimiento técnico para acelerar la acción climática, fortalecer la resiliencia de la región y asegurar la protección y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales”, según el comunicado oficial.
La Semarnat subraya que esta alianza busca fortalecer la política ambiental nacional, proteger los ecosistemas y garantizar el bienestar de las comunidades, reafirmando su intención de consolidar vínculos estratégicos para avanzar hacia el desarrollo sostenible en el país y la región.
Semarnat mantendrá jornadas de limpieza en diferentes entidades
Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que durante 2026 fortalecerá la coordinación con Conagua, Profepa, Conanp y otras instituciones para reducir la contaminación en cauces y zonas costeras.
El objetivo central es la recuperación de ecosistemas ribereños y la participación comunitaria en el cuidado del agua.
La estrategia incluye la campaña de restauración de ríos nacionales, que prioriza las cuencas de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, además de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030.
La Semarnat confirmó que mantendrá jornadas de limpieza en playas y ríos para beneficiar a las comunidades y proteger los ecosistemas, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como con los organismos sectorizados involucrados.
“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de las Oficinas de Representación Estatal (OREs), llevó a cabo jornadas de limpieza de ríos y playas en Nayarit, Estado de México e Hidalgo, en coordinación con autoridades locales y comunidades, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México para el saneamiento de cuerpos de agua y la recuperación de ecosistemas”, así lo manifestó a través de un comunicado.