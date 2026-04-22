Semarnat y el CAF firman carta para protección ambiental en México y el Caribe

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron una Carta de Intención este 20 de abril para impulsar la cooperación ambiental y climática en México.

El acuerdo, avalado por la secretaria Alicia Bárcena Ibarra y el presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados, fija una agenda compartida con énfasis en la economía circular, la gestión de recursos y la protección del medio ambiente, según informó la Semarnat.

Desde 2025, ambas instituciones han desarrollado tres proyectos de cooperación técnica, además de iniciar trabajos conjuntos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear instrumentos financieros innovadores que permitan a México ejecutar proyectos ambientales considerados prioritarios.

Saneamiento del Río Lerma-Santiago recibirá una inversión de más de 1,350 millones de pesos por parte del Gobierno de México en 2026.

Estas son las estrategias que se plantean

La Carta de Intención establece que Semarnat y CAF analizarán e impulsarán iniciativas conjuntas en cuatro ejes:

Protección ambiental

Manejo sostenible de recursos naturales

Conservación de la biodiversidad

Mitigación y adaptación al cambio climático

Además, contempla el intercambio de información técnica y evaluaciones conjuntas para identificar nuevas oportunidades de colaboración que se traduzcan en proyectos financiables y de mayor alcance.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, resaltó: “Con esta alianza damos un paso decisivo para consolidar a CAF como el banco verde de América Latina y el Caribe, movilizando instrumentos financieros innovadores y conocimiento técnico para acelerar la acción climática, fortalecer la resiliencia de la región y asegurar la protección y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales”, según el comunicado oficial.

La Semarnat subraya que esta alianza busca fortalecer la política ambiental nacional, proteger los ecosistemas y garantizar el bienestar de las comunidades, reafirmando su intención de consolidar vínculos estratégicos para avanzar hacia el desarrollo sostenible en el país y la región.

Semarnat mantendrá jornadas de limpieza en diferentes entidades

Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que durante 2026 fortalecerá la coordinación con Conagua, Profepa, Conanp y otras instituciones para reducir la contaminación en cauces y zonas costeras.

El objetivo central es la recuperación de ecosistemas ribereños y la participación comunitaria en el cuidado del agua.

La estrategia incluye la campaña de restauración de ríos nacionales, que prioriza las cuencas de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, además de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030.

La Semarnat confirmó que mantendrá jornadas de limpieza en playas y ríos para beneficiar a las comunidades y proteger los ecosistemas, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como con los organismos sectorizados involucrados.

“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de las Oficinas de Representación Estatal (OREs), llevó a cabo jornadas de limpieza de ríos y playas en Nayarit, Estado de México e Hidalgo, en coordinación con autoridades locales y comunidades, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México para el saneamiento de cuerpos de agua y la recuperación de ecosistemas”, así lo manifestó a través de un comunicado.