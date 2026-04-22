México

Semarnat y el CAF firman carta para protección ambiental en México y el Caribe

Entre los trabajos conjuntos que se establecieron se encuentra la conservación de biosiversidad

Guardar
Imagen 2DVZAWGQJRC2HMSN5E6ZVOKAEU

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron una Carta de Intención este 20 de abril para impulsar la cooperación ambiental y climática en México.

El acuerdo, avalado por la secretaria Alicia Bárcena Ibarra y el presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados, fija una agenda compartida con énfasis en la economía circular, la gestión de recursos y la protección del medio ambiente, según informó la Semarnat.

Desde 2025, ambas instituciones han desarrollado tres proyectos de cooperación técnica, además de iniciar trabajos conjuntos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear instrumentos financieros innovadores que permitan a México ejecutar proyectos ambientales considerados prioritarios.

Vista panorámica de un canal de agua oscuro reflejando nubes, con un excavador amarillo en la orilla opuesta. En el fondo se ven árboles, una carretera y montañas
Saneamiento del Río Lerma-Santiago recibirá una inversión de más de 1,350 millones de pesos por parte del Gobierno de México en 2026.

Estas son las estrategias que se plantean

La Carta de Intención establece que Semarnat y CAF analizarán e impulsarán iniciativas conjuntas en cuatro ejes:

  • Protección ambiental
  • Manejo sostenible de recursos naturales
  • Conservación de la biodiversidad
  • Mitigación y adaptación al cambio climático

Además, contempla el intercambio de información técnica y evaluaciones conjuntas para identificar nuevas oportunidades de colaboración que se traduzcan en proyectos financiables y de mayor alcance.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, resaltó: “Con esta alianza damos un paso decisivo para consolidar a CAF como el banco verde de América Latina y el Caribe, movilizando instrumentos financieros innovadores y conocimiento técnico para acelerar la acción climática, fortalecer la resiliencia de la región y asegurar la protección y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales”, según el comunicado oficial.

La Semarnat subraya que esta alianza busca fortalecer la política ambiental nacional, proteger los ecosistemas y garantizar el bienestar de las comunidades, reafirmando su intención de consolidar vínculos estratégicos para avanzar hacia el desarrollo sostenible en el país y la región.

Semarnat mantendrá jornadas de limpieza en diferentes entidades

Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que durante 2026 fortalecerá la coordinación con Conagua, Profepa, Conanp y otras instituciones para reducir la contaminación en cauces y zonas costeras.

El objetivo central es la recuperación de ecosistemas ribereños y la participación comunitaria en el cuidado del agua.

La estrategia incluye la campaña de restauración de ríos nacionales, que prioriza las cuencas de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, además de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030.

La Semarnat confirmó que mantendrá jornadas de limpieza en playas y ríos para beneficiar a las comunidades y proteger los ecosistemas, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como con los organismos sectorizados involucrados.

“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de las Oficinas de Representación Estatal (OREs), llevó a cabo jornadas de limpieza de ríos y playas en Nayarit, Estado de México e Hidalgo, en coordinación con autoridades locales y comunidades, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México para el saneamiento de cuerpos de agua y la recuperación de ecosistemas”, así lo manifestó a través de un comunicado.

Temas Relacionados

Semarnatmedio ambientecambio climáticoMéxicoAmérica LatinaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta naranja por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: se activa alerta naranja por fuertes lluvias y caída de granizo en la capital

Investigan como feminicidio la muerte de Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco

Las averiguaciones suceden tras una denuncia presentada el pasado 16 de abril

Investigan como feminicidio la muerte de Carolina Flores, ex reina de belleza asesinada en Polanco

Redes atribuidas a Julio César “N”, autor del tiroteo en Teotihuacán, muestran su admiración por el fascismo

Tras la viralización del caso, el debate sobre si el asesino era de izquierda o derecha encendió las redes

Redes atribuidas a Julio César “N”, autor del tiroteo en Teotihuacán, muestran su admiración por el fascismo

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: encharcamiento en Circuito Interior y Avenida Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: encharcamiento en Circuito Interior y Avenida Insurgentes

PT y PVEM ganan otra batalla, dos mujeres y un hombre quedan en terna para las consejerías del INE

Kenia López Rabadán dio a conocer el nombre de los tres candidatos para ocupar las vacantes del Instituto Nacional Electoral

PT y PVEM ganan otra batalla, dos mujeres y un hombre quedan en terna para las consejerías del INE
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

ENTRETENIMIENTO

Jessica Segura revela si entraría a La Casa de los Famosos México tras la participación de su amiga Mariana Botas

Jessica Segura revela si entraría a La Casa de los Famosos México tras la participación de su amiga Mariana Botas

Darren Aronofsky inaugura en Guadalajara ‘Human Nature’, exposición junto a Liqen que le llevó 27 años al cineasta

Tras cantar en Iztapalapa, Lila Downs anuncia show en Auditorio Nacional: preventa para ‘Cambias Mi Mundo’

Volver al futuro en la CDMX, ‘El Doc’ Christopher Lloyd convivirá con fans: precio por foto junto al DeLorean

Aitana en México: esta es lista completa de precios, ciudades y fechas para el “Cuarto Azul World Tour”

DEPORTES

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

Panamá anuncia a su último rival de preparación antes del Mundial 2026

Quién es Vidal Paloma, posible ayudante de Rafael Marquez como entrenador de la Selección Mexicana

Revelan el equipo al que llegaría el capitán de la Selección Checa tras descenso del Wolverhampton en la Premier

Caso Helinho: abren investigación por los insultos racistas y amenazas que recibió el jugador de Toluca