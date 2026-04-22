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Manifestación de agricultores en Zacatecas termina con incendio en bodegas de Segalmex

El siniestro ocurre en un contexto de inconformidad de campesinos, quienes exigen auditorías y reglas claras en el acopio

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Incendio de gran magnitud consume bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas. Crédito: captura de video mejorado con inteligencia artificial
Incendio de gran magnitud consume bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas. Crédito: captura de video mejorado con inteligencia artificial

Un incendio de gran magnitud consumió bodegas de Alimentación para el Bienestar —antes Segalmex— en la ciudad de Zacatecas, en medio de una jornada de protestas de productores agrícolas que exigían claridad en los procesos de acopio.

Autoridades estatales señalaron que el siniestro se originó durante la movilización, mientras que cuerpos de emergencia continúan con las labores para sofocar el fuego.

Incendio en Segalmex Zacatecas: fuego arrasa con víveres almacenados

El subsecretario de Gobierno de Zacatecas, Omar Carrera, atribuyó el incendio a las acciones realizadas por productores agrícolas que se manifestaban en las instalaciones.

De acuerdo con su declaración, el fuego alcanzó los almacenes donde se resguardaban abarrotes y víveres, los cuales se consumieron en su totalidad.

Omar Carrera Pérez atribuye el incendio a la movilización de productores agrícolas.

Según los primeros reportes, los manifestantes habrían encendido llantas dentro del complejo, y las condiciones de viento favorecieron que las llamas se propagaran rápidamente hacia las bodegas. En cuestión de minutos, el incendio se extendió a gran parte del lugar.

Autoridades atienden emergencia y piden evitar la zona afectada

Elementos de Protección Civil, bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron para atender la emergencia. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de personas lesionadas o fallecidas.

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, solicitó a la población evitar transitar por el bulevar con dirección a la salida a Fresnillo, debido al cierre preventivo de la vialidad para facilitar las labores de control del siniestro.

Miguel Varela Pinedo pide a la población evitar la zona del incendio.
Miguel Varela Pinedo pide a la población evitar la zona del incendio.

Además, hizo un llamado a empresas privadas para apoyar con pipas de agua y recursos que permitan enfrentar la magnitud del incendio, el cual generó una densa nube de humo visible en la zona norte de la capital.

Protesta de productores de frijol: origen del conflicto en Zacatecas

El incendio ocurrió en el contexto de una protesta encabezada por decenas de productores de frijol provenientes de distintos municipios del estado.

Los campesinos se manifestaron tanto en las instalaciones de Segalmex como en el Congreso local.

Fuego arrasa almacenes de Segalmex durante protesta de productores agrícolas.

La movilización tuvo como principal demanda que se respeten las reglas de operación del programa de acopio de frijol, particularmente en lo referente a la compra de 10 mil toneladas adicionales anunciadas recientemente por el gobierno federal.

Señalamientos de corrupción y exigencia de auditorías

Durante la protesta, productores señalaron a funcionarios y actores políticos de participar en una red de intermediación en los centros de acopio.

Entre las exigencias principales se encuentra la realización de auditorías a los responsables de estos espacios.

Los campesinos sostienen que, a pocos días de iniciar el programa ampliado de acopio, una parte significativa del volumen disponible ya estaría comprometida, lo que consideran una irregularidad que afecta directamente a quienes buscan comercializar su producción.

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Productores exigen transparencia en el programa de acopio de frijol en Zacatecas. (Gob. México)

Contexto económico: productores buscan nuevas alternativas de comercialización

En paralelo a las protestas, autoridades municipales de Fresnillo han explorado alternativas para fortalecer la comercialización del frijol mediante acuerdos con cadenas comerciales, con el objetivo de abrir nuevos canales de venta para los agricultores locales.

Exigencias de los campesinos en Zacatecas

  • Cumplimiento transparente de las reglas de operación del programa de acopio de frijol.
  • Garantizar acceso equitativo a la venta de las 10 mil toneladas adicionales autorizadas.
  • Auditoría a los 20 centros estatales de acopio y a sus responsables.
  • Investigación sobre presuntos intermediarios (“coyotes”) que controlan el proceso.
  • Evitar la asignación anticipada de toneladas sin criterios claros.
  • Que autoridades estatales no intervengan de forma irregular en los centros de acopio.
  • Revisión completa del manejo previo de las 96 mil toneladas ya acopiadas.
  • Condiciones justas para pequeños productores dentro del nuevo esquema (límite de toneladas).

El caso continúa en desarrollo, mientras autoridades y cuerpos de emergencia trabajan para controlar el incendio y esclarecer sus causas, en medio de un contexto de tensión entre productores agrícolas y autoridades por la gestión del acopio de frijol en el estado.

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