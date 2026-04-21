“¡Nos queremos vivas!”: Cámara de Diputados aprueba por unanimidad la Ley de feminicidio

La Ley general en materia de feminicidio fue avalada en lo general en la Cámara de Diputados. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Las omisiones en el reciente caso de desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe Valdés; la lucha de justicia de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía asesinada en 2010; así como la falta de investigación y la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero, fueron retomados durante el debate de la Ley general en materia de feminicidio aprobada en la Cámara de Diputados.

Con 467 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada por unanimidad, por lo que se dará cumplimiento a la declaratoria de publicidad de este dictamen.

El debate resaltó la necesidad de justicia en México

Las legisladoras que tomaron la tribuna, destacaron que con esta reforma no acabará con el delito, pero sí representa un paso importante para la homologación del delito, lo cual permitirá el fortalecimiento de acciones entre los tres órdenes de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.

De igual forma, instaron a los congresos locales para avanzar en la legislación y a las autoridades de los estados para apegarse y conocer el término “feminicidio”, destacaron el sentido de no olvidar cada uno de los casos que cada día hiere a la sociedad y acecha a las mexicanas.

“No es cierto que llegamos todas”, comentaron las diputadas de la oposición sobre la falta de justicia en los casos de violencia contra las mujeres, un tema que persiste, aún en la administración de Sheinbaum.

CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2026.- Olga Sánchez Cordero, diputada del Morena junto a su compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada del PRI, encendió la tribuna, debido a que soltó un par expresiones que desentonaron con el discurso dado por la mayoría de las legisladoras:

“Subo a esta tribuna con mucho coraje, por Edith y por todas las madres buscadoras... Simplemente yo que fui violentada y no he recibido respuesta, mis violentadores van a ser candidatos, yo creo que aquí lo que debemos hacer es dejarnos de hacer pendejos, porque sabemos lo que está pasando en nuestro país”.

Esta situación desencadenó señalamientos por parte de diputadas de Morena y el PT, ya que acusaron que parte del discurso de la priista “las violenta”.

Otro tema que resaltó en el debate fue la falta de presupuesto en materia de mujeres, ya que denunciaron que debido a la falta de recursos se ha entorpecido el trabajo en Ministerios Públicos o en mecanismos que pueden prevenir la violencia o apoyan a víctimas de violencia como los refugios.

Lilia Agilar Gil, diputada del Partido del Trabajo (PT), recriminó que Margarita Zavala se subiera a la tribuna por el incremento en cifras en materia de desaparición y violencia contra las mujeres durante el sexenio del expresidente, Felipe Calderón. Por lo que, la bancada del PAN contestó asegurando que Morena y la alianza violenta a las mujeres retomando el discurso de: “La esposa de”.

Así quedó el dictamen de la Ley de Feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2026.- Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de Morena, fundamentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio el cual es discutido esta tarde en la Cámara de Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El dictamen sobre la Ley de Feminicidio, impulsado por la presidenta, establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir la legislación general en materia de feminicidio, conforme al artículo 73 de la Constitución.

Mientras tanto, las leyes federales y locales existentes sobre feminicidio seguirán vigentes hasta que entre en vigor la nueva ley general.

Entre los objetivos principales del dictamen se encuentran:

Fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.

Mejorar las políticas públicas dirigidas a la prevención y sanción del feminicidio.

Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia para mujeres y niñas.

El dictamen otorga al Congreso de la Unión nuevas facultades para legislar sobre el feminicidio, lo que permitirá homologar el tipo penal en todo el país y facilitar el acceso a la justicia.

Se busca reducir la impunidad y garantizar una procuración de justicia más eficiente, priorizando los derechos humanos de mujeres y niñas.

Con esta aprobación, el Gobierno de la República busca cumplir compromisos en materia de igualdad y combate a la violencia de género, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Se establece la necesidad de un marco jurídico homogéneo para combatir el feminicidio.

Se fijan parámetros semejantes en todo el país para la prevención , investigación y sanción del delito .

El Estado mexicano refuerza sus capacidades para proteger a las mujeres contra una de las formas más graves de violencia.

La nueva legislación representa un paso para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y mejorar la eficacia de las acciones estatales en la materia.