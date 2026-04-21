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Revelan el equipo al que llegaría el capitán de la Selección Checa tras descenso del Wolverhampton en la Premier

Ladislav Krejčí, referente de República Checa, estaría analizando propuestas dentro del futbol inglés para mantener ritmo en el marco del Mundial 2026

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Tras el descenso de los Wolves, Ladislav Krejčí, capitán de República Checa, se habría convertido en prioridad para clubes de la Premier. REUTERS/Chris Radburn
Tras el descenso de los Wolves, Ladislav Krejčí, capitán de República Checa, se habría convertido en prioridad para clubes de la Premier. REUTERS/Chris Radburn

El descenso del Wolverhampton Wanderers a la Championship marca el cierre de una etapa de ocho años en la élite inglesa y abre un nuevo capítulo en la carrera de uno de sus referentes, Ladislav Krejčí, capitán de la selección checa.

Krejčí no sólo fue uno de los fichajes más destacados de los Wolves en la última temporada, también se consolidó como referente de su selección, liderando el camino hacia el Mundial 2026.

Pese al doloroso descenso, la experiencia de Krejčí, con más de 25 partidos como capitán de la República Checa, añade valor a su posible traspaso en el mercado europeo. Reuters/Jason Cairnduff
Pese al doloroso descenso, la experiencia de Krejčí, con más de 25 partidos como capitán de la República Checa, añade valor a su posible traspaso en el mercado europeo. Reuters/Jason Cairnduff

Su regularidad, adaptación a la Premier League y liderazgo lo estarían convirtiendo en un objetivo prioritario para clubes que buscan reforzar sus planteles con garantías inmediatas.

Leeds United: la opción que encabeza

De acuerdo con reportes de la prensa inglesa y checa, el conjunto de Yorkshire habría puesto sus ojos en Krejčí como pieza clave para reforzar su defensa. Tras enfrentarlo en la Premier, el cuerpo técnico estaría convencido de que encaja perfectamente en su sistema de tres centrales.

  • Encaje táctico: zurdo, fuerte en el juego aéreo y con gran capacidad de salida de balón.
  • Experiencia internacional: capitán de la República Checa, con más de 25 partidos en selección.
  • Rendimiento probado: 25 apariciones en Premier, 2 goles y 1 asistencia.
Leeds United destacaría como el club más interesado en el fichaje de Krejčí, buscando fortalecer su esquema defensivo tras enfrentarlo en la liga inglesa. Reuters/Jason Cairnduff
Leeds United destacaría como el club más interesado en el fichaje de Krejčí, buscando fortalecer su esquema defensivo tras enfrentarlo en la liga inglesa. Reuters/Jason Cairnduff

Así, Leeds no buscaría un proyecto a futuro, sino un jugador listo para competir desde el primer día. Krejčí cumpliría con todos los requisitos y podría convertirse en el fichaje estrella para su defensa.

Brighton y Girona: alternativas en el horizonte

Aunque, según los reportes, Leeds es el candidato más fuerte, Brighton también habría mostrado interés. Su estilo ofensivo y participación frecuente en competiciones europeas lo convierten en un destino atractivo.

  • Brighton: apuesta por centrales con buena salida de balón, perfil que Krejčí domina.
  • Girona: club propietario, podría recuperarlo si Wolves no ejecuta la compra, aunque lo más probable es que lo utilice como activo para una venta millonaria.
Girona, propietario de la carta de Ladislav Krejčí, estaría analizando utilizar al defensor como pieza clave para una venta millonaria tras el descenso. REUTERS/Ana Beltran
Girona, propietario de la carta de Ladislav Krejčí, estaría analizando utilizar al defensor como pieza clave para una venta millonaria tras el descenso. REUTERS/Ana Beltran

Ambos escenarios ofrecen continuidad en la élite, aunque con distintos niveles de protagonismo. Brighton le daría exposición internacional, mientras que Girona lo usaría como pieza estratégica en el mercado.

Wolves: un futuro improbable, pero con un jugador clave

El descenso del Wolverhampton deja en duda la continuidad de varios futbolistas, entre ellos Ladislav Krejčí. Aunque llegó como uno de los fichajes más destacados de la última temporada, la situación del club haría difícil que permanezca en Championship.

  • Rendimiento sólido: fue uno de los pocos jugadores que ofreció regularidad en defensa.
  • Referente internacional: su rol como capitán de la República Checa lo coloca en un nivel competitivo superior.
  • Impacto en selección: anotó un gol decisivo en el repechaje contra Dinamarca, paso fundamental para que su país asegurara un lugar en el Mundial 2026.
Krejčí asegura su protagonismo internacional al anotar un gol crucial en el repechaje que clasificó a la Selección Checa al Mundial 2026. REUTERS/David W Cerny
Krejčí asegura su protagonismo internacional al anotar un gol crucial en el repechaje que clasificó a la Selección Checa al Mundial 2026. REUTERS/David W Cerny

En este sentido, mientras Wolves se prepara para reconstruir su proyecto en segunda división, Krejčí estaría buscando proyección para mantenerse en la élite y llegar a Copa Mundial como líder indiscutible de la defensa checa.

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