Revelan el equipo al que llegaría el capitán de la Selección Checa tras descenso del Wolverhampton en la Premier

El descenso del Wolverhampton Wanderers a la Championship marca el cierre de una etapa de ocho años en la élite inglesa y abre un nuevo capítulo en la carrera de uno de sus referentes, Ladislav Krejčí, capitán de la selección checa.
Krejčí no sólo fue uno de los fichajes más destacados de los Wolves en la última temporada, también se consolidó como referente de su selección, liderando el camino hacia el Mundial 2026.
Su regularidad, adaptación a la Premier League y liderazgo lo estarían convirtiendo en un objetivo prioritario para clubes que buscan reforzar sus planteles con garantías inmediatas.
Leeds United: la opción que encabeza
De acuerdo con reportes de la prensa inglesa y checa, el conjunto de Yorkshire habría puesto sus ojos en Krejčí como pieza clave para reforzar su defensa. Tras enfrentarlo en la Premier, el cuerpo técnico estaría convencido de que encaja perfectamente en su sistema de tres centrales.
- Encaje táctico: zurdo, fuerte en el juego aéreo y con gran capacidad de salida de balón.
- Experiencia internacional: capitán de la República Checa, con más de 25 partidos en selección.
- Rendimiento probado: 25 apariciones en Premier, 2 goles y 1 asistencia.
Así, Leeds no buscaría un proyecto a futuro, sino un jugador listo para competir desde el primer día. Krejčí cumpliría con todos los requisitos y podría convertirse en el fichaje estrella para su defensa.
Brighton y Girona: alternativas en el horizonte
Aunque, según los reportes, Leeds es el candidato más fuerte, Brighton también habría mostrado interés. Su estilo ofensivo y participación frecuente en competiciones europeas lo convierten en un destino atractivo.
- Brighton: apuesta por centrales con buena salida de balón, perfil que Krejčí domina.
- Girona: club propietario, podría recuperarlo si Wolves no ejecuta la compra, aunque lo más probable es que lo utilice como activo para una venta millonaria.
Ambos escenarios ofrecen continuidad en la élite, aunque con distintos niveles de protagonismo. Brighton le daría exposición internacional, mientras que Girona lo usaría como pieza estratégica en el mercado.
Wolves: un futuro improbable, pero con un jugador clave
El descenso del Wolverhampton deja en duda la continuidad de varios futbolistas, entre ellos Ladislav Krejčí. Aunque llegó como uno de los fichajes más destacados de la última temporada, la situación del club haría difícil que permanezca en Championship.
- Rendimiento sólido: fue uno de los pocos jugadores que ofreció regularidad en defensa.
- Referente internacional: su rol como capitán de la República Checa lo coloca en un nivel competitivo superior.
- Impacto en selección: anotó un gol decisivo en el repechaje contra Dinamarca, paso fundamental para que su país asegurara un lugar en el Mundial 2026.
En este sentido, mientras Wolves se prepara para reconstruir su proyecto en segunda división, Krejčí estaría buscando proyección para mantenerse en la élite y llegar a Copa Mundial como líder indiscutible de la defensa checa.