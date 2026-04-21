Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Foto: Fiscalía Chihuahua

La declaración realizada por César Jáuregui Moreno, fiscal general de Chihuahua, sobre que los agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente en el municipio de Morelos solo fueron auxiliados por elementos estatales a los que les solicitaron un “aventón”, fueron descalificadas por Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA.

En entrevista con Infobae México, el exagente afirmó que esta versión sería “absurda” debido a que ningún miembro de inteligencia estadounidense se arriesgaría a desplazarse a pie o buscar transporte en una zona serrana, y menos con presencia de organizaciones criminales.

“Eso es ridículo, porque, ¿cómo iban a ir caminando ellos allá y luego iban a regresar caminando? Ellos tienen vehículos para ir a hacer cualquier cosa. No, no van a estar buscando un ‘ride’ o un aventón. Eso es absurdo. Eso no sucedió. Ellos fueron allá y aparte hay indicaciones que ellos tenían la camisa como si de las autoridades del estado de Chihuahua. No todo el uniforme, pero al parecer las camisas, así como queriendo asimilar la apariencia como si fueran oficiales y no americanos”, señaló Vigil.

Agentes fueron identificados como integrantes de la CIA: fiscal aseguró que no participaron en localización de narcolaboratorios

La muerte de los agentes ha generado conflicto debido a que ocurrió luego de que las autoridades descubrieron seis narcolaboratorios en el municipio de Morelos.

Al regresar de las labores, dos agentes estadounidenses iban en la caravana, pero una unidad que transportaba a dos de ellos junto al Primer Comandante y Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, se accidentó y cayó un barranco, lo que provocó que la unidad se incendiara.

Los dos agentes, reportados como integrantes de la CIA por medios estadounidenses y el periodista Luis Chaparro, fallecieron junto a los elementos estatales.

Los dos agentes fallecidos en el accidente (FGE Chihuahua)

Luego de informar la muerte de los agentes tras el descubrimiento de los narcolaboratorios, el fiscal del estado rectificó su versión y afirmó que el convoy que participó en la destrucción del lugar solo se encontró con los dos funcionarios estadounidenses.

“Venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco, que está aproximadamente a seis horas y media de El Pinal, el director se encuentra con instructores de la Embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el Director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar", declaró.

Exagente de la DEA descalifica la versión de que no participaron en localización de narcolaboratorio

Según la información recabada por Vigil, los agentes estadounidenses participaron en un operativo dirigido a destruir un laboratorio de metanfetamina en una zona remota de Chihuahua.

El exagente explicó que, de acuerdo con los datos con los cuenta, los funcionarios estadounidenses iban a bordo de un vehículo blindado estatal junto a oficiales locales y que, durante el trayecto de regreso, el camión perdió el control en una carretera estrecha y cayó por un barranco. La caída provocó la explosión del vehículo, en la que murieron dos agentes de la CIA y dos oficiales estatales.

Al lugar acudieron agentes de seguridad (Especial)

Vigil enfatizó que los agentes no realizaban adiestramiento con drones, sino que estaban comisionados en el consulado de Monterrey cuando obtuvieron información de los narcolaboratorios, por lo que decidieron solicitar apoyo de las autoridades de Chihuahua.

“Al parecer, había dos elementos de la CIA, estaban comisionados en el consulado de Monterrey y que, al parecer, consiguieron información de un laboratorio de metanfetamina, y en vez de coordinar con las autoridades federales, no sé si era por ignorancia, decidieron coordinar con las autoridades del estado de Chihuahua. Y ellos, los elementos de la CIA, acompañaron a la autoridad del Estado a donde estaba el laboratorio”, señaló el exagente.

Debido a lo anterior, acusó que el actuar de los agentes estadounidenses constituyó una clara violación a la legislación mexicana. Recordó que, tras el caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda, el Congreso de México aprobó leyes que prohíben la participación de funcionarios estadounidenses en operativos en territorio nacional.

El fiscal informó los hechos en rueda de prensa (FGE Chihuahua)

Las normas estipulan que solo pueden desarrollar labores de inteligencia y deben compartir toda la información con las autoridades mexicanas. Además, se eliminó la inmunidad diplomática y se exige un reporte de cada comunicación entre agentes de ambos países.

“Lo que hicieron estos agentes de la CIA es una violación a la nueva ley mexicana. Después del caso Cienfuegos, el Congreso mexicano aprobó una legislación que limita la actividad de cualquier funcionario estadounidense. Solo pueden hacer inteligencia, pero no pueden tomar parte en operativos, ni portar armas ni uniformes”.

Vigil consideró que la falta de apego a la normativa mexicana no solo expone a los agentes estadounidenses, sino que también abre la puerta a que el gobierno mexicano cuestione públicamente la colaboración bilateral y revise los términos de la cooperación en materia de seguridad.

“La CIA no puede actuar sola en México. Si lo hicieron, rompieron los protocolos y pusieron en riesgo la relación bilateral”, aseguró.

Sheinbaum confirmó que estaban trabajando conjuntamente

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes. (Captura de pantalla | Gobierno de México)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que los agentes estadounidenses trabajaban de manera conjunta con el gobierno de Chihuahua, por lo que afirmó que deberá ser investigado por las autoridades.

“Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de las fiscalía para ver si se violó la Constitución o la ley de Seguridad Nacional y que las autoridades de Chihuahua den toda la información veraz”, comentó la mandataria federal.