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Tras cantar en Iztapalapa, Lila Downs anuncia show en Auditorio Nacional: preventa para ‘Cambias Mi Mundo’

La artista oaxaqueña internacional presentará un nuevo espectáculo en el Coloso de Reforma y ofrecerá canciones inéditas acompañadas de grandes éxitos

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Lila Downs anuncia concierto en el Auditorio Nacional el 1 de noviembre de 2026 como parte de la gira Cambias Mi Mundo (Ocesa)
Lila Downs anuncia concierto en el Auditorio Nacional el 1 de noviembre de 2026 como parte de la gira Cambias Mi Mundo (Ocesa)

Tras un triunfo arrollador en Iztapalapa, Lila Downs confirmó su regreso al principal escenario del país: el Auditorio Nacional. La cantante oaxaqueña presentará su más reciente gira, ‘Cambias Mi Mundo’, en este emblemático recinto el próximo 1 de noviembre.

La preventa para el concierto de Lila Downs en el Auditorio Nacional se realizará el 23 de abril desde las 11:00 horas, exclusivamente para clientes Banamex a través de Ticketmaster. Un día después comenzará la venta general.

Preventa y fecha del concierto de Lila Downs en el Auditorio Nacional

Para adquirir boletos en preventa, sigue estos pasos:

  • Entra al sitio oficial de Ticketmaster o su aplicación.
  • Busca la fecha y selecciona el evento de Lila Downs.
  • Elige zona, cantidad de boletos y método de pago.
  • Ten tu tarjeta Banamex habilitada para la compra en preventa.

Este espectáculo promete repasar los temas más emblemáticos de la carrera de Downs, así como presentar canciones inéditas incluidas en su nueva producción.

Lila Downs
La gira Cambias Mi Mundo marca el lanzamiento del nuevo álbum de Lila Downs, que incluye los sencillos Cambias Mi Mundo y Tumba 7 (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Así fue el concierto gratuito de Lila Downs en Iztapalapa

Antes de anunciar su regreso al Auditorio Nacional, Lila Downs ofreció un concierto gratuito en la alcaldía Iztapalapa el sábado 18 de abril de 2026 a las 17:00 horas. El evento, realizado en la estación Tecoloxtitlán del Trolebús, formó parte de las festividades culturales enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer.

La presentación estaba originalmente programada para el 28 de marzo, pero la cantante debió posponerla por una infección respiratoria; tras recuperarse, se presentó ante miles de asistentes.

El público disfrutó de un repertorio que incluyó clásicos como “La Sandunga” y “La Llorona”, junto con temas recientes. Downs lució vestuarios coloridos y una puesta en escena que resaltó el orgullo por las raíces mexicanas, así como el compromiso con causas sociales y la identidad cultural.

La presentación de Lila Downs en Iztapalapa reunió a cientos en un evento gratuito, celebrando el Día Internacional de la Mujer (Foto: Alcaldía Iztapalapa)
La presentación de Lila Downs en Iztapalapa reunió a cientos en un evento gratuito, celebrando el Día Internacional de la Mujer (Foto: Alcaldía Iztapalapa)

El concierto en Iztapalapa también marcó el arranque del World Tour 2026–2027, con fechas confirmadas en México, Estados Unidos, Canadá y España. Con este ciclo de presentaciones, la artista reafirma su conexión con diversas comunidades y el objetivo de democratizar el acceso a la cultura.

La gira ‘Cambias Mi Mundo’ y el regreso de Lila Downs

‘Cambias Mi Mundo’ representa una nueva etapa en la carrera de Lila Downs. Este tour acompaña el lanzamiento del álbum homónimo, en el que destacan los sencillos “Cambias Mi Mundo” y “Tumba 7”. El siguiente adelanto, “Jardín del Placer” en colaboración con Alex Cuba, estará disponible el 29 de abril, y el disco completo verá la luz el 30 de mayo.

La preventa de boletos para Lila Downs en el Auditorio Nacional inicia el 23 de abril a las 11:00 horas por Ticketmaster y Banamex (Ocesa)
La preventa de boletos para Lila Downs en el Auditorio Nacional inicia el 23 de abril a las 11:00 horas por Ticketmaster y Banamex (Ocesa)

El repertorio del concierto en el Auditorio Nacional incluirá varios de sus éxitos:

  • “Cariñito”
  • “La Cumbia del Mole”
  • “Mezcalito”
  • “La Cigarra”

La gira celebra la diversidad musical que ha distinguido su trayectoria, fusionando música tradicional mexicana, jazz, folk y ritmos contemporáneos. Downs subraya que estas presentaciones buscan estrechar la relación con su audiencia y rendir homenaje a la riqueza cultural de México.

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