Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez, son los nuevos consejeros del INE avalados por la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados recibió la terna para escoger a los 3 consejeros del INE. (Imagen Ilustrativa)

La noche de este 21 de abril fue votada la propuesta de la Jucopo para nombrar a los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), tal como se había previsto por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quedaron conforme a criterios de paridad de género, esta vez, dos mujeres y un hombre:

Blanca Yassahara Cruz García Frida Denisse Gómez Puga Arturo Manuel Chávez López

Con 334 votos a favor, 127 en contra y en abstención, la propuesta fue aprobada, entre acusaciones de poca transparencia y perfiles cercanos al oficialismo. Los seleccionados rendirán protesta conforme lo estipule el Instituto Electoral.

Dictamen llegó sin consenso al Pleno

El dictamen votado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Ricardo Monreal, fue entregado la tarde de este martes, el cual fue anunciado ante el Pleno de la Cámara de Diputados por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

Cabe destacar que este documento se encuentra firmado por cuatro integrantes de la Jucopo, mientras que tres legisladores no estuvieron de acuerdo en lo enviado a la tribuna:

“En contra”, diputado del PAN, José Elías Lixa Abimerhi.

“En contra”, diputado del PRI, Rubén Moreira Valdez.

“No fuimos avisados para participar en la votación”, diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Aracelly Ortega.

Mientras tanto, el documento presenta las firmas sin ninguna protesta de Ricardo Monreal, Carlos Alberto Puente, del PVEM, y Reginaldo Sandoval Flores, del PT.

Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano presentó un extrañamiento por la decisión que se resolvió sin el consenso con la bancada naranja en la Jucopo, proceso en el que afirmó no haber tenido participación hasta el último momento.

Ya en tribuna y con el debate iniciado, Víctor Samuel Palma, legislador del PRI, acusó la falta de transparencia sobre el proceso de elección para llegar a la propuesta final, razón por la que reafirmó el voto en contra de su bancada.

Germán Martínez Cázares, de la bancada de Acción Nacional, recriminó la propuesta del “INE morenista”, aseguró que tumbarán al Instituto en menos tiempo de lo que duró el “INSABI”, acusó cinismo en la redacción de la propuesta, se lanzó contra Morena y partidos de alianza, a quienes les llamó “mapaches del bienestar” en caso de que los tres nombres sean aprobados la noche de este martes en San Lázaro.

PT, PVEM y Morena cierran filas

El diputado Pedro Vázquez del Partido del Trabajo adelantó que el voto de la bancada será a favor de la propuesta, debido a que según su criterio, las tres propuestas cubren lo que se necesita y garantizan un INE transparente.

José Luis Fernández del Verde comentó que el proceso fue transparente y apegado en los términos constitucionales, por lo que, la mayoría que conforma la coalición oficialista votarán el dictamen que presentaron ante el Pleno.

Víctor Hugo Lobo Román, de Morena, aseguró que por “compromisos ajenos” decidieron votar en contra, sin embargo, el proceso fue transparente y aseguró que a través de lo votado “fortalecerán la democracia” a través de una institución como el INE.