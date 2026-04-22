Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

El Cártel de Sinaloa tiene presencia en diversos países (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Las autoridades de Mozambique informaron sobre una intervención que resultó en la detención de dos hombres de origen mexicano, además de la desactivación de un laboratorio clandestino. Los sujetos estarían relacionados con el Cártel de Sinaloa, según las averiguaciones.

Fue el pasado 11 de abril que en Maputo (capital de Mozambique) que fueron detenidas tres personas, dos de ellas de origen mexicano y la tercera de Mozambique. De igual manera, la prensa local destaca el aseguramiento de un laboratorio clandestino.

El portal MIRAMAR registró las declaraciones de las autoridades mozambiqueñas, quienes apuntan a que los sujetos capturados estarían ligados con el Cártel de Sinaloa.

“Existen pruebas contundentes de que estos tres ciudadanos, especialmente los de nacionalidad mexicana, están involucrados o vinculados al narcotráfico internacional, concretamente al cártel de Sinaloa, el cártel internacional mexicano de alta peligrosidad, así como a los delitos de falsificación de documentos, asociación delictiva y otros delitos que puedan derivarse de las investigaciones”.

En total fueron detenidas tres personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la captura de los sujetos, los agentes de seguridad revisaron las celulares de los sospechosos, con lo que fueron halladas imágenes en las que presuntamente había drogas, además de conversaciones en las que figuraban contactos de Mozambique en las que eran discutidos temas de migración.

Colaboración con autoridades mexicanas

De igual manera, la información de las autoridades mozambiqueñas destaca que el objetivo de las personas era el de establecerse en el país, además de que detectaron vínculos con traficantes de Sudáfrica

“Estamos trabajando en colaboración con nuestros homólogos sudafricanos, así como otros, son internacionales, como el propio México, que Es para que podamos aclarar definitivamente este caso”.

Las autoridades agregaron que los sospechosos lograron salir de México sin que fuera sellado su pasaporte.

El Cártel de Sinaloa en África

Apenas el pasado 6 de abril, un reporte de la Casa Blanca de Estados Unidos destacaba la coordinación de más de 670 agentes de seguridad pertenecientes a 34 agencias estatales, federales y locales.

Los cárteles mexicanos han expandido sus actividades a otros países y continentes. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

“El grupo de trabajo desmanteló una red de pandillas de África Oriental vinculada al Cártel de Sinaloa y se centró en la violenta pandilla Tren de Aragua”, se pude leer en el informe.

Además, la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ya había señalado con anterioridad que África había pasado de ser un punto de paso de cargamentos de narcóticos a uno donde han sido halladas instalaciones en la que son producidas drogas.

La agencia antidrogas sostiene que el grupo criminal mexicano cuenta con operaciones en decenas de países.

Dicha corporación “ha investigado las operaciones de Sinaloa en al menos 40 países y, junto con sus homólogos extranjeros, está investigando su expansión a mercados lucrativos como Europa, Asia y Australia”.