Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

Foto: X/@CeciPatriciaF

Ceci Flores, líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, envió una carta a Joaquín “El Chapo” Guzmán para solicitar información de personas desaparecidas por el Cártel de Sinaloa con el objetivo de que sus familias puedan localizarlos.

El envío de esta misiva se da luego de que la rastreadora comenzó la búsqueda de su segundo hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien desapareció en Los Mochis, Sinaloa, en octubre de 2015, así como de la reciente publicación de una carta enviada por el propio exlíder del cártel a las autoridades estadounidenses para pedir un trato justo en la cárcel.

De acuerdo con Ceci Flores, a su hijo se lo llevaron personas que trabajaban para el Cártel de Sinaloa -específicamente para “El Chapo”- a quienes identificó como “El Chava”, “El Chato” y “El Mudo”, así como al menos 10 personas más.

"Mirando en redes sociales la carta que el Chapo manda a las autoridades exigiendo su derecho a una vida más digna en el lugar donde se encuentra, me atrevo a enviarle una carta para pedirle a nombre de mi hijo Alejandro que sea solidario, empático y sensible con las madres que cada día luchamos incansablemente por traer a nuestros hijos de vuelta a casa", dijo la madre buscadora en un video.

“Mande una carta donde nos diga dónde quedaron los muchachos que desaparecieron”, solicitó

Foto: X/@CeciPatriciaF

Con el objetivo de conocer el paradero de las personas desaparecidas, la madre buscadora solicitó a “El Chapo” una carta en la que diga dónde pueden localizarlos sus familiares para regresar a sus hogares.

“Le pedimos nos ayude a recuperarlos, que nos diga dónde los dejaron. Esa es la súplica de una madre que tiene 10 años luchando por su hijo, que escarba la tierra con sus propias manos, que acompañó a muchas madres, que en estos momentos (…) Sé, de verdad, que eres una persona buena que ayudó a mucha gente, a muchos pobres y que hoy te encuentras privado de tu libertad, y desde allá mándanos una carta", dijo.

En su misiva, la madre buscadora colocó su domicilio para que le sea enviada la carta por el exlíder del Cártel de Sinaloa. Asimismo, aseguró tener miedo, pero que su dolor en la búsqueda de sus hijos “es más grande”.

La madre buscadora solicitó información sobre desaparecidos a Joaquín "El Chapo" Guzmán a través de una carta. Video: X/@CeciPatriciaF

“El Chapo” envió una carta para pedir trato justo en EEUU

El pasado 10 de abril, Joaquín Guzmán Loera envió una carta manuscrita en inglés al juez de distrito Brian Cogan, encargado de su caso en la Corte Federal del Este de Nueva York, para solicitar un trato justo luego de denunciar violaciones a sus derechos constitucionales durante su reclusión en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

La misiva, escrita en inglés con errores gramaticales y frases pocas claras, hace referencia a que sus condiciones en la prisión deberían estar basadas en lo que dicta la Constitución de México y las leyes de Estados Unidos.

Vista aérea de la cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado

Con anterioridad, el narcotraficante ya había alertado sobre el confinamiento extremo, problemas de salud y condiciones que, según él, ponen en riesgo su integridad física y mental.