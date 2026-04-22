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Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

El “Doctor” García y Christian Martinoli hablaron sobre la posibilidad de narrar en otros espacios pese a su vínculo con Azteca Deportes

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Faitelson calificó de "contenido basura" la narración de Martinoli y Luis García (X/ @FarsantesG)
Faitelson calificó de "contenido basura" la narración de Martinoli y Luis García (X/ @FarsantesG)

En la actualidad, Christian Martinoli y Luis García se han convertido en la dupla emblemática de Azteca Deportes. Ambos comentaristas deportivos han encontrado una fórmula y estilo que los ha caracterizado por años, además, se han ganado el cariño del público con sus chistes y diferentes facetas, como la creación de su reciente podcast Farsantes con Gloria.

Ahora, habría la posibilidad de que ambos narradores se muden a una plataforma de straeming. Y es que, luego de que Concacaf anunció que los partidos de la Selección Mexicana serán transmitidos por Netflix, los actuales comentaristas de TV Azteca abrieron la posibilidad de prestar sus voces para las coberturas de la Nations League y Copa Oro.

Fue en la reciente emisión de su podcast donde Martinoli lanzó la indirecta de que habría posibilidades de que, junto con el Doctor García, se estrenen en la narración en streaming, tal como lo hicieron en YouTube.

¿Martinoli y Luis García se van a Netflix?

Christian Martinoli y el "Doctor" García hablaron de la posibilidad de que haya una colaboración con Netflix, esto por el cambio de transmisión de la Selección Mexicana para 2027 (X/ @FarsantesG)

De acuerdo con lo que explicó el fanático del Chorizo Power, se abrió un diálogo con la gente de la plataforma streaming para la posibilidad de que colaboren juntos y se pueda dar la oportunidad de narrar los partidos de la Selección Mexicana.

“Posiblemente la gente de Netflix me han informado, Doctor... Que quieren negociar con el Doctor García para que vaya y transmita de forma, digamos, temporal los partidos de la selección mexicana en Netflix”, adelantó Martinoli.

Luis García cuestionó las declaraciones de su compañero “¿Quién le ha informado?“, expresó, para darle pie a la explicación:

“Que quieren negociar con el doctor García para que vaya y transmita de forma, eh, digamos, temporal los partidos de la selección mexicana en Netflix … Y también del mundial femenil”, compartió Martinoli junto al Doctor García.

Cabe recordar que actualmente el talento de Azteca Deportes está en negociaciones para renovar su contrato, fue por ello que García Postigo dejó en claro que siguen con la televisora del Ajusco.

“Sí, señor. Estamos en eso, estamos arreglando las cosas también con Azteca, estamos en una situación de contrato con Azteca. Y la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, las cosas van caminando bien... Estamos ya, este, en, en una negociación de ocho años”, compartió.

Finalmente, el Doctor García dejó en claro que están con su televisora, pero no cierran la puerta a posibles colaboraciones con la nueva plataforma de straeming que tendrá los derechos de transmisión de la Selección Mexicana.

“Seguramente vamos a cerrar, próximamente, para estar otra vez dos ciclos mundialistas y podemos, pues platicar, por supuesto, con nuestros jefes, decirle a Netflix: ‘Oye, pues hay un pedazo de pastel que podamos compartir’”.

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