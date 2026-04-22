Jessica Segura revela si entraría a La Casa de los Famosos México tras la participación de su amiga Mariana Botas

La actriz Jessica Segura fue cuestionada sobre su posible ingreso a la próxima temporada de La Casa de los Famosos México, mientras compite en Hoy Soy El Chef. (RS)

Jessica Segura fue cuestionada sobre su posible participación en la próxima edición de La Casa de los Famosos México mientras compite en la segunda temporada de Hoy Soy El Chef.

La intérprete de telenovelas y conductora del pódcast Envinadas optó por no confirmar negociaciones con la producción del reality, aunque su nombre aparece con frecuencia en las conversaciones del público.

Cabe recordar que las expectativas sobre el elenco crecieron desde que la productora Rosa María Noguerón confirmó la presencia de un cantante, quien ya estaría firmado para el programa.

El regreso de La Casa de los Famosos México está programado para este año, luego de consolidarse como uno de los espacios televisivos de mayor interacción y rating nacional.

Jessica Segura mantiene en suspenso su participación en La Casa de los Famosos México y afirma que el formato en vivo representa un reto para las celebridades. (Foto: Instagram/@segura_jessica)

Jessica Segura evita confirmar su ingreso a La Casa de los Famosos México

Jessica Segura, participante en la segunda temporada de Hoy Soy El Chef, transmitido dentro del matutino Hoy, tuvo un encuentro con medios donde expresó que el formato en vivo representa un desafío: “El tiempo te come”.

Al ser interrogada sobre su posible ingreso a La Casa de los Famosos México, evitó comprometerse, pero indicó que la presión del formato en vivo es considerable, aunque no descarta ni acepta de manera explícita una participación futura en el reality.

“Mira, a mí nunca me gusta decir que no. Nunca digas nunca porque, no me han invitado y ojalá cuando me inviten diga: “órale, va”. Pero no lo sé, ¿para que digo que sí, si no?“, cuestionó.

Jessica Segura, conductora del pódcast Envinadas y actriz de telenovelas, deja abierta la posibilidad de ingresar al reality, pero no confirma negociaciones con la producción. (IG)

Productora confirma la presencia de un cantante en el reality

Semanas atras, Rosa María Noguerón informó que ya hay “varios famosos firmados” para la próxima edición y resaltó que, a diferencia de años anteriores, el interés de celebridades por integrarse es mayor.

“Ya tenemos cerrada a una celebridad cuya actividad principal es cantar, yo creo que vamos muy bien, ustedes díganos nombres y nosotros los buscamos”, afirmó.

Además, el proceso de elección cambió, pues la productora explicó: “En la primera temporada era difícil porque los famosos no sabían cuáles eran los riesgos; nadie quería dejar su celular o a su familia por diez semanas. Muchos amigos nos ayudaron a lograr esa primera, pero ahora han visto el éxito y el amor que recibe quien sale”.

Asimismo, agregó que la producción insiste con candidatos cuando no obtienen respuesta positiva en el primer intento: “Ya aprendimos que en este camino, la primera te dicen que no, a lo mejor a la segunda o tercera vez ya te digan que sí”.

La productora Rosa María Noguerón confirma que un cantante ya firmó para la nueva edición de La Casa de los Famosos México, elevando las expectativas del público y de la audiencia nacional. (Instagram)

Nombres solicitados y descartados para la próxima temporada

Por otro lado, la productora respondió a los rumores sobre la inclusión de figuras como Adela Noriega o Pablo Lyle: “Díganme dónde encuentro a Adela Noriega y yo voy y la busco”, afirma.

En ese mismo encuentro con la prensa, confesó que nombres recurrentes en redes sociales, como Bogueto, no están contemplados hasta el momento debido a la dificultad de ajustar la agenda de artistas que cierran compromisos con anticipación.

“Bogueto es amigo de la casa y nos encantaría que aceptara, pero es bien difícil con los cantantes, que cierran su agenda con tanta anticipación y puedan dejar sus compromisos”, precisó.