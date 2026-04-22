Panamá anuncia a su último rival de preparación antes del Mundial 2026

La Selección de Panamá ya tiene definido el cierre de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Thomas Christiansen enfrentará a República Dominicana, en lo que será su partido de despedida ante la afición canalera.
El amistoso en el en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez llega después de una gira positiva en África y de un compromiso de máxima exigencia frente a Brasil en el Maracaná.
Con ello, Panamá completa una agenda que combinará rivales de élite y un duelo simbólico en casa, buscando llegar con confianza a su debut mundialista frente a Ghana el 17 de junio en Toronto.
Brasil, examen de élite
El choque contra Brasil, programado para el 31 de mayo en Río de Janeiro, será la prueba más dura de la preparación. Para Panamá, jugar en el Maracaná frente a uno de los favoritos para llevarse el trofeo significa medirse a una potencia histórica y poner a prueba su capacidad táctica.
- Rival: Brasil, máximo ganador en Copas del Mundo
- Escenario: Estadio Maracaná, primera vez que Panamá juega allí
- Contexto: partido de despedida de máxima exigencia antes de su debut mundialista
Este encuentro permitirá a los canaleros ajustar su estrategia frente a un adversario de primer nivel y ganar experiencia internacional antes de la cita mundialista.
República Dominicana, despedida en casa
El amistoso contra República Dominicana será el último ensayo y la oportunidad de despedirse de la afición panameña. El partido está programado para el 3 de junio a las 7:45 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.
- Historial: 6 enfrentamientos, con 5 victorias para Panamá y 1 empate
- Balance de goles: 11 a favor y 3 en contra
- Ranking FIFA: Panamá (33) vs Dominicana (143)
Más allá del resultado, este duelo representa un momento emotivo: la conexión con la afición en casa a unos días de la justa mundialista.
Camino hacia el Mundial 2026
Panamá disputará su segundo Mundial, tras su debut en Rusia 2018. En esta ocasión, integrará el Grupo L junto a Ghana, Inglaterra y Croacia, un reto exigente que pondrá a prueba la evolución del equipo.
- Debut: 17 de junio vs Ghana en Toronto
- Grupo L: Ghana, Inglaterra, Croacia y Panamá
- Objetivo: llegar con confianza y cohesión tras una preparación variada
La combinación de rivales —Sudáfrica, Brasil y República Dominicana— ofrece un balance ideal: fogueo internacional, exigencia máxima y respaldo emocional en casa. Con ello, Panamá se alista para afrontar un desafío histórico en la Copa Mundial 2026.