Panamá anuncia a su último rival de preparación antes del Mundial 2026

Panamá se medirá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en su último amistoso, buscando cerrar la preparación con apoyo local antes de debutar frente a Ghana en Toronto. (Facebook/ Fepafut Panama)

La Selección de Panamá ya tiene definido el cierre de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Thomas Christiansen enfrentará a República Dominicana, en lo que será su partido de despedida ante la afición canalera.

El amistoso en el en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez llega después de una gira positiva en África y de un compromiso de máxima exigencia frente a Brasil en el Maracaná.

Panamá buscará consolidar su confianza tras una gira positiva en África y el desafío ante Brasil, máximo ganador en Copas del Mundo. REUTERS/Esa Alexander

Con ello, Panamá completa una agenda que combinará rivales de élite y un duelo simbólico en casa, buscando llegar con confianza a su debut mundialista frente a Ghana el 17 de junio en Toronto.

Brasil, examen de élite

El choque contra Brasil, programado para el 31 de mayo en Río de Janeiro, será la prueba más dura de la preparación. Para Panamá, jugar en el Maracaná frente a uno de los favoritos para llevarse el trofeo significa medirse a una potencia histórica y poner a prueba su capacidad táctica.

Rival: Brasil , máximo ganador en Copas del Mundo

Escenario: Estadio Maracaná , primera vez que Panamá juega allí

Contexto: partido de despedida de máxima exigencia antes de su debut mundialista

El choque contra Brasil en el Maracaná representará la prueba más exigente para medir la evolución táctica del equipo dirigido por Thomas Christiansen. (Foto: Fepafut Panama)

Este encuentro permitirá a los canaleros ajustar su estrategia frente a un adversario de primer nivel y ganar experiencia internacional antes de la cita mundialista.

República Dominicana, despedida en casa

El amistoso contra República Dominicana será el último ensayo y la oportunidad de despedirse de la afición panameña. El partido está programado para el 3 de junio a las 7:45 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.

Historial: 6 enfrentamientos, con 5 victorias para Panamá y 1 empate

Balance de goles: 11 a favor y 3 en contra

Ranking FIFA: Panamá (33) vs Dominicana (143)

El partido de despedida ante la afición panameña será el último ensayo antes de enfrentar a Ghana en su debut en la Copa Mundial FIFA 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

Más allá del resultado, este duelo representa un momento emotivo: la conexión con la afición en casa a unos días de la justa mundialista.

Camino hacia el Mundial 2026

Panamá disputará su segundo Mundial, tras su debut en Rusia 2018. En esta ocasión, integrará el Grupo L junto a Ghana, Inglaterra y Croacia, un reto exigente que pondrá a prueba la evolución del equipo.

Debut: 17 de junio vs Ghana en Toronto

Grupo L: Ghana, Inglaterra, Croacia y Panamá

Objetivo: llegar con confianza y cohesión tras una preparación variada

La Selección de Panamá integrará el Grupo L del Mundial 2026 junto a Ghana, Inglaterra y Croacia, un reto de máxima exigencia internacional. (Foto AP/Matías Delacroix)

La combinación de rivales —Sudáfrica, Brasil y República Dominicana— ofrece un balance ideal: fogueo internacional, exigencia máxima y respaldo emocional en casa. Con ello, Panamá se alista para afrontar un desafío histórico en la Copa Mundial 2026.