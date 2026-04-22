Sheinbaum y empresarios gasolineros se reúnen en Palacio Nacional

Sheinbaum se reúne con gasolineros para revisar el aumento del precio del diésel. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios gasolineros en Palacio Nacional para revisar el aumento en el precio del diésel, luego de que el gobierno federal detectara incrementos que considera injustificados en distintas regiones del país, a pesar de la existencia de estímulos fiscales.

El encuentro, realizado el 21 de abril, ocurre en un contexto donde el litro de diésel ha superado los 28 pesos en algunas zonas.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que no existen fundamentos técnicos ni económicos que expliquen estos niveles de precio, especialmente cuando hay subsidios diseñados para contener el costo del combustible.

Precio del diésel en México muestra variaciones y rebasa los 28 pesos

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el comportamiento del mercado refleja inconsistencias.

De acuerdo con datos oficiales, el precio promedio nacional del diésel se ubica en 28.50 pesos por litro.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, informó que más de la mitad de las estaciones venden el combustible por debajo de 28.28 pesos, mientras que cerca de una tercera parte lo ofrece por encima de 28.51 pesos.

Esta dispersión evidencia diferencias significativas en los precios entre estaciones.

Subsidios del IEPS no se reflejan en todos los consumidores

El gobierno federal ha subrayado que el diésel cuenta con apoyos a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cuyo objetivo es reducir el impacto del combustible en la economía.

No obstante, se ha detectado que algunos concesionarios absorben estos beneficios sin trasladarlos al consumidor final.

Esto implica que los recursos públicos destinados a estabilizar precios no están cumpliendo plenamente su función, lo que genera preocupación en la administración federal.

Gobierno alista auditorías y posibles sanciones a gasolineras

Para corregir estas irregularidades, el Ejecutivo anunció una estrategia de supervisión más estricta sobre el sector gasolinero. Entre las acciones previstas se encuentran:

Auditorías fiscales en coordinación con autoridades financierasMonitoreo constante de precios en estaciones de servicioRevisión de márgenes de ganancia en la cadena de distribuciónPosibles sanciones administrativas a quienes mantengan precios elevados sin justificación

Estas medidas buscan garantizar condiciones más equitativas en el mercado y proteger a los consumidores frente a posibles abusos.

Baja en el petróleo no se refleja en combustibles

Otro de los elementos señalados por el gobierno es el comportamiento del mercado internacional.

La mezcla mexicana de petróleo ha registrado una disminución, pasando de alrededor de 100 a 88 dólares por barril.

En teoría, esta reducción debería impactar a la baja el precio de los combustibles derivados.

Sin embargo, esto no ha ocurrido en el caso del diésel, lo que refuerza la postura oficial sobre la existencia de incrementos injustificados.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analiza mecanismos adicionales para incentivar una disminución del precio, con la meta de ubicarlo por debajo de los 28 pesos por litro.

Impacto económico y presión desde el consumo

El aumento del diésel tiene efectos directos en el transporte de mercancías y, en consecuencia, en el costo de diversos productos.

Esto puede repercutir en la inflación y en el poder adquisitivo de la población.

Ante esta situación, el gobierno federal llamó a los consumidores a optar por estaciones con precios más bajos, como una forma de generar presión en el mercado.

La reunión con gasolineros forma parte de una estrategia más amplia para estabilizar los precios energéticos y asegurar que los subsidios beneficien efectivamente a los usuarios finales.