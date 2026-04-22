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Aitana en México: esta es lista completa de precios, ciudades y fechas para el “Cuarto Azul World Tour”

La artista española actuará en Monterrey, Guadalajara y CDMX a finales de octubre y principios de noviembre en un tour sin precedentes

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Aitana regresa a México con su Cuarto Azul World Tour, con espectáculos en los recintos más emblemáticos de México. REUTERS/Ronda Churchill
Aitana regresa a México con su Cuarto Azul World Tour, con espectáculos en los recintos más emblemáticos de México. REUTERS/Ronda Churchill

La espera terminó para los fans de Aitana en México. La artista española regresa al país con su Cuarto Azul World Tour, una gira que recorrerá los escenarios más emblemáticos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

La producción promete un espectáculo de primer nivel, con un despliegue visual y sonoro que acompaña la nueva etapa musical de la cantante, consolidada como una de las voces más influyentes del pop en español.

Tras romper récords en España con más de 160 mil asistentes, la cantante apunta a su co9nquista internacional en 2026. (Foto: Europa Press)
Tras romper récords en España con más de 160 mil asistentes, la cantante apunta a su co9nquista internacional en 2026. (Foto: Europa Press)

La gira llega en un momento de éxito internacional para la artista, quien ha agotado recintos en España y suma millones de oyentes en todo el mundo. En México, la expectativa por sus conciertos se traduce en una alta demanda, por lo que resulta clave conocer los detalles de precios, fechas dinámica de venta para asegurar un lugar en sus esperados shows.

Fechas confirmadas y recintos

Aitana ofrecerá tres conciertos en el país, cada uno en recintos de gran capacidad:

  • Miércoles 28 de octubre de 2026: Auditorio Citibanamex – Monterrey, Nuevo León
  • Viernes 30 de octubre de 2026: Auditorio Telmex – Guadalajara, Jalisco
  • Viernes 6 de noviembre de 2026: Auditorio Nacional – Ciudad de México
Los conciertos de Aitana destacan por una producción visual y sonora de primer nivel. REUTERS/Mario Anzuoni
Los conciertos de Aitana destacan por una producción visual y sonora de primer nivel. REUTERS/Mario Anzuoni

De esta manera, cada cita permitirá a sus fans disfrutar del Cuarto Azul World Tour en vivo, con un montaje escénico pensado para grandes auditorios.

Precios oficiales por ciudad y zona

El acceso a los conciertos se adapta a diferentes presupuestos, con precios que varían según la ubicación:

Ciudad de México – Auditorio Nacional:

  • Preferente A/B: 4 mil 712 pesos
  • Preferente C: 4 mil 216 pesos
  • Preferente D: 3 mil 968 pesos
  • Luneta A: 3, mil 720 pesos
  • Luneta B: 3 mil 348 pesos
  • Luneta C/Balcón A: 2 mil 976 pesos
  • Balcón B: 2 mil 294 pesos
  • Balcón C/Piso 1A: 2 mil 046 pesos
  • Piso 1B: mil 674 pesos
  • Piso 1C: mil 426 pesos
  • Piso 1D/Piso 2A: mil178 pesos
  • Piso 2B: 806 pesos
  • Piso 2C: 682 pesos
  • Piso 2D: 558 pesos
La cantante Aitana durante el concierto ofrecido este jueves en el estadio Metropolitano, en Madrid. (EFE/ Juanjo Martin)
México se posiciona como una de las paradas mas importantes del tour, por lo cual se anticipa una alta demanda en los tres recintos. (EFE/ Juanjo Martin)

Monterrey – Auditorio Citibanamex:

  • Beyond VIP: 4 mil 898 pesos
  • Beyond Oro: 4 mil 650 pesos
  • Beyond Plata: 4 mil 526 pesos
  • Beyond: 4 mil 278 pesos
  • Platinum: 3 mil 906 pesos
  • Platinum B: 3 mil782 pesos
  • Platinum C: 3 mil 410 pesos
  • Perfiles A: 2 mil 914 pesos
  • Perfiles B: 2 mil 542 pesos
  • Perfiles C/D: 2 mil 170 pesos
  • Perfiles E: mil 798 pesos
  • Perfiles F: mil 550 pesos
  • Perfiles G: mil 302 pesos

Guadalajara – Auditorio Telmex:

  • Zona Roja: 3 mil 472 pesos
  • Zona Azul: 2 mil 976 pesos
  • Zona Verde: 2 mil 480 pesos
  • Zona Blanca: mil 984 pesos
  • Zona Lila: mil 488 pesos
  • Zona Naranja: mil 116 pesos
  • Zona Amarilla/Discapacidad: 744 pesos

Esta variedad de precios permite que fans de todos los perfiles puedan elegir la ubicación que más se ajuste a sus expectativas.

Fechas y etapas de preventa y venta

El proceso de compra será completamente digital, con varias etapas para facilitar el acceso a la mayor cantidad de seguidores:

  • Venta a Fans: 21 de abril, 10:00 AM (todas las tarjetas y bancos)
  • Gran Venta HSBC Premiere: 22 de abril, 11:00 AM (tarjetas Premiere)
  • Gran Venta HSBC: 23 de abril, 11:00 AM (tarjetas de crédito y débito HSBC)
  • Venta general: 24 de abril, 11:00 AM (todas las tarjetas y bancos)
El Cuarto Azul World Tour llega a México con boletos que van de los 558 a los 4 mil 898 pesos. (Universal Music)
El Cuarto Azul World Tour llega a México con boletos que van de los 558 a los 4 mil 898 pesos. (Universal Music)

La boletera oficial es Ticketmaster, y se ofrecen meses sin intereses con tarjetas HSBC. Por ello, anticipar la compra es clave para asegurar el mejor lugar y vivir el regreso de Aitana a México en uno de los tours más esperados del año.

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