EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 21 de abril

Se pronostican lluvias y chubascos con descargas eléctricas en regiones de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, además de viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h en Jalisco y Guanajuato, lo que podría generar tolvaneras y caída de árboles. En el norte, hay lluvias y chubascos dispersos en Chihuahua (Delicias), Durango (Gómez Palacio) y Zacatecas (norte y sureste), con viento de hasta 50 km/h en Chihuahua y Zacatecas. Para el noreste, se esperan lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con rachas de viento fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí, además de bancos de niebla.

En el centro del país, lluvias aisladas en regiones de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, con presencia de bancos de niebla, particularmente en Puebla.En CDMX y Estado de México, lluvias aisladas en varias alcaldías y municipios.En el sur y sureste, lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero (Montaña y Costa Chica) y Oaxaca (Mixteca, Sierra Sur y Costa), además de intervalos de chubascos en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El viento será de componente norte de 40 a 50 km/h, con rachas de hasta 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.Resumen: Se esperan lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en varias regiones del país, con viento fuerte y posible caída de árboles o anuncios, además de bancos de niebla y riesgo de deslaves en zonas montañosas.