El poder de las nueces antes de dormir: este es el mineral clave que posee para tener un sueño profundo y reparador

El estudio de la Universidad de Barcelona sostiene que el efecto beneficioso de las nueces sobre el sueño no se explica solo por la melatonina, sino por la interacción de estos nutrientes (Imagen ilustrativa infobae)

El consumo diario de nueces antes de dormir ha sido objeto de análisis en investigaciones recientes como la realizada por la Universidad de Barcelona y otras instituciones internacionales.

La evidencia disponible indica que la incorporación de nueces en la dieta nocturna puede favorecer una mejora significativa en la calidad del sueño, efecto atribuido principalmente a su contenido de melatonina, además de otros nutrientes como el magnesio y el triptófano.

Un ensayo controlado aleatorizado publicado en la revista Food & Function incluyó a setenta y seis adultos jóvenes que consumieron 40 gramos diarios de nueces durante ocho semanas. Según los resultados del estudio, este grupo experimentó una mejoría objetiva en la calidad del sueño, una reducción en la somnolencia diurna y un incremento notable de los biomarcadores de melatonina en la orina vespertina.

Además, se reportó una reducción de 1,3 minutos en el tiempo necesario para conciliar el sueño, sin observar efectos adversos en el peso corporal ni alteraciones en las variables circadianas.

Melatonina, triptófano y magnesio: el rol de los nutrientes en el sueño

Los expertos subrayan que la ingesta diaria, más que el momento exacto de consumo, determina los beneficios sobre el descanso nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces aportan aproximadamente 118 nanogramos de melatonina por cada porción de 40 gramos, además de 84,6 miligramos de triptófano y 45 miligramos de magnesio.

La melatonina es una hormona natural que regula el reloj biológico y la transición entre los ciclos de sueño y vigilia.

El triptófano, un aminoácido esencial, favorece la producción de serotonina, precursora de la melatonina, mientras que el magnesio contribuye a la relajación muscular y nerviosa.

El estudio de la Universidad de Barcelona sostiene que el efecto beneficioso de las nueces sobre el sueño no se explica solo por la melatonina, sino por la interacción de estos nutrientes. Los expertos subrayan que la ingesta diaria, más que el momento exacto de consumo, determina los beneficios sobre el descanso nocturno.

Resultados y respaldo institucional

La doctora María Izquierdo-Pulido, investigadora principal del estudio, declaró: “Este es el primer ensayo controlado aleatorizado que muestra que el consumo diario de nueces mejoró de manera medible la calidad objetiva del sueño y aumentó los niveles de melatonina durante las horas de la tarde después de un período de intervención”.

Por su parte, María Fernanda Zerón-Rugerio señaló que no se registraron incrementos significativos en el peso corporal de los participantes, lo que refuerza la seguridad del hábito.

El ensayo fue financiado por la California Walnut Commission, aunque la entidad no tuvo injerencia en el diseño, la implementación ni la interpretación de los resultados.

Otras publicaciones científicas revisadas por pares, como The American Journal of Clinical Nutrition y Nutrients, han ratificado el vínculo entre el consumo de nueces, la mejora de la calidad del sueño y la regulación hormonal.

Recomendaciones de consumo y consideraciones para la salud pública

Las fuentes consultadas recomiendan incluir las nueces en el marco de una alimentación equilibrada, ya que no se han reportado efectos adversos significativos ni cambios en el peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos presentados sugieren que la incorporación de 40 gramos diarios de nueces puede favorecer una mejor calidad del sueño en adultos jóvenes sanos.

Las fuentes consultadas recomiendan incluir las nueces en el marco de una alimentación equilibrada, ya que no se han reportado efectos adversos significativos ni cambios en el peso corporal de los participantes durante las ocho semanas del ensayo.

Los investigadores advierten que, si bien los resultados son prometedores, es necesario realizar más estudios para determinar los efectos en otras poblaciones, como adultos mayores o personas con trastornos del sueño diagnosticados.

Además, aconsejan consultar a un profesional de la salud antes de modificar sustancialmente la dieta, especialmente en el caso de personas con alergias a los frutos secos o condiciones médicas específicas.

Otras publicaciones científicas sobre la relación de las nueces y el sueño

Los resultados sugieren que los nutrientes presentes en las nueces, como el triptófano y el magnesio, son determinantes en la producción de serotonina y melatonina, hormonas clave para el ciclo sueño-vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos artículos revisados por pares en revistas internacionales han profundizado en la relación entre el consumo de nueces y la calidad del sueño.

En The American Journal of Clinical Nutrition, se han reportado hallazgos que vinculan la dieta rica en frutos secos con una mejor regulación del ritmo circadiano y una menor incidencia de insomnio en adultos jóvenes y de mediana edad.

Los resultados sugieren que los nutrientes presentes en las nueces, como el triptófano y el magnesio, son determinantes en la producción de serotonina y melatonina, hormonas clave para el ciclo sueño-vigilia.

Por su parte, la revista Nutrients ha publicado revisiones sistemáticas que recopilan la evidencia sobre los beneficios de los frutos secos, destacando su papel en la prevención de trastornos del sueño y su contribución a una mejor salud metabólica y neurológica.

Los trabajos insisten en que el efecto positivo de las nueces no depende solo de su contenido de melatonina, sino de la sinergia entre varios nutrientes.

Estas publicaciones coinciden en que la inclusión de nueces en la dieta puede ser una estrategia segura y eficaz para favorecer el descanso nocturno, aunque subrayan la necesidad de más investigaciones para establecer recomendaciones específicas para cada grupo poblacional.