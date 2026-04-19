México

Bárbara Torres es trasladada en ambulancia tras colapsar al finalizar la obra “Brujas” en Matamoros

La reacción de Sabine Moussier al impedir la grabación del traslado de la actriz genera debate en redes sociales

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Una mujer de cabello oscuro y sonrisa amplia, con un sombrero de paja y un vestido blanco floral, posa feliz al aire libre con fondo verde
La actriz Bárbara Torres, conocida por su papel en "La Familia P. Luche", se recupera satisfactoriamente tras ser trasladada a un hospital en Matamoros por un colapso al final de la obra 'Brujas'. (RS)

La presencia de reporteros durante el traslado de Bárbara Torres a un hospital de Matamoros tras colapsar al final de la obra Brujas desató un episodio de tensión pública, mientras la actriz permanece bajo revisión médica y su estado se reporta fuera de peligro.

El video compartido en plataformas locales muestra cómo Sabine Moussier, compañera de reparto, enfrenta a la persona que graba a la actriz en la ambulancia.

La reacción de Moussier, a quien se escucha exigir la eliminación del material, divide opiniones en redes sociales. Parte de los usuarios la llaman “valiente” por proteger la integridad de su colega y otros la acusan de “violenta”.

Bárbara Torres entra a 'MasterChef Celebrity'
La famosa actriz de La familia P. Luche fue trasladada de emergencia al hospital luego de finalizar la obra Brujas; su equipo informa que se encuentra bajo revisión médica y descartan riesgo en su salud.

Sabine Moussier reclama grabaciones del traslado de su colega

El material captado fuera del hotel Alameda, sede de la función, deja ver el momento en que personal de emergencias sube a Bárbara Torres a la ambulancia. En ese instante, Sabine Moussier se acerca al responsable de la grabación y le exige de manera directa que elimine el video.

“Bórralo, bórralo ya”, se escucha a Moussier exigir.

La persona aludida responde que borrará el material y se retira del lugar, pero el gesto de la intérprete genera debate en redes sociales, donde algunos usuarios consideran que la actriz “defiende la dignidad de su compañera”, mientras otros argumentan que “no puede impedir que se grabe en la calle”.

Una serie de videos virales encendieron las alarmas en torno al estado de salud de la actriz Sabine Moussier.
Sabine Moussier enfrenta a la persona que graba a Bárbara Torres durante su traslado y exige la eliminación del video captado fuera del hotel Alameda. (@sabineoficial, Instagram)

El estado de salud de Bárbara Torres se mantiene estable

De acuerdo con información publicada por el creador de contenido Pablo Chagra, Bárbara Torres habría experimentado una “crisis de gastritis y colitis” justo después de terminar la función de Brujas.

El video muestra la intervención de paramédicos y el traslado en camilla, lo que generó preocupación entre seguidores y colegas. El equipo de la actriz difundió un comunicado donde se precisa que Torres permanece “bajo revisión médica, sin que su estado represente un riesgo”.

Hasta el momento, Sabine Moussier no ha emitido una postura adicional sobre su intervención ni sobre el avance en la recuperación de su compañera.

Documento blanco con el título "COMUNICADO" en letras mayúsculas negras, seguido de un texto detallando el estado de salud de Bárbara Torres
Un comunicado de prensa de Lilian Alzate, jefa de prensa de Bárbara Torres, informa que la actriz se encuentra estable y bajo revisión médica tras su reciente colapso en Matamoros. (RS)

Trayectoria de Bárbara Torres

Bárbara Torres es reconocida en el medio artístico mexicano por su participación en teatro, televisión y cine. Destaca por su papel como “Excelsa” en la serie La familia P. Luche, así como por su trabajo en puestas en escena como Brujas.

A lo largo de su carrera, ha abordado temas personales en entrevistas públicas, incluyendo su experiencia con la menopausia y el uso de tratamientos alternativos bajo supervisión profesional.

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