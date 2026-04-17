Paso a paso, así fue como Edith Guadalupe llegó a la cita de trabajo que terminó en un trágico feminicidio

El feminicidio de Guadalupe, registrado en la alcaldía Benito Juárez, impulsó protestas y movilizaciones de su familia, quienes denuncian omisiones institucionales y exigieron una revisión de los mecanismos de atención a víctimas. (Especial)

El caso de Edith Guadalupe Váldez sacudió a la Ciudad de México y volvió a poner en el centro del debate la respuesta institucional ante la desaparición de mujeres. Lo que comenzó como un esfuerzo por conseguir empleo derivó en una tragedia que exhibió deficiencias y omisiones en la atención oficial.

Feminicidios en México de 2015 a 2022 (Infobae)

La joven de 21 años fue encontrada sin vida en un edificio de la alcladía Benito Juárez tras varios días de búsqueda. El seguimiento de sus movimientos y la movilización familiar permitieron reconstruir los hechos y visibilizar las barreras que enfrentan quienes exigen justicia.

El inicio: una cita de trabajo y la última conexión

El día de su desaparición, Edith Guadalupe salió de su casa rumbo a una entrevista laboral. En medio de protestas, su familia, pendiente de su trayecto, se ha encargado de rememorar los detalles de su último contacto.

La joven abordó un mototaxi de aplicación desde la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa.

Mantuvo una breve llamada telefónica con su madre cerca de las 16:00.

Compartió su ubicación en tiempo real con una tía , lo que permitió a la familia rastrear su destino.

Su destino era un edificio sobre avenida Revolución, en Benito Juárez.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

Cada uno de estos pasos fue documentado por sus familiares, quienes buscaron protegerla y, posteriormente, reconstruir su recorrido ante la falta de datos oficiales.