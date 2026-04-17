México

Paso a paso, así fue como Edith Guadalupe llegó a la cita de trabajo que terminó en un trágico feminicidio

Ante la falta de información oficial, la familia documentó cada paso de su trayecto, desde la colonia Magdalena Atlazolpa hasta el edificio en la Avenida Revolución

Guardar
El feminicidio de Guadalupe, registrado en la alcaldía Benito Juárez, impulsó protestas y movilizaciones de su familia, quienes denuncian omisiones institucionales y exigieron una revisión de los mecanismos de atención a víctimas. (Especial)
El feminicidio de Guadalupe, registrado en la alcaldía Benito Juárez, impulsó protestas y movilizaciones de su familia, quienes denuncian omisiones institucionales y exigieron una revisión de los mecanismos de atención a víctimas. (Especial)

El caso de Edith Guadalupe Váldez sacudió a la Ciudad de México y volvió a poner en el centro del debate la respuesta institucional ante la desaparición de mujeres. Lo que comenzó como un esfuerzo por conseguir empleo derivó en una tragedia que exhibió deficiencias y omisiones en la atención oficial.

Feminicidios en México de 2015 a 2022
Feminicidios en México de 2015 a 2022 (Infobae)

La joven de 21 años fue encontrada sin vida en un edificio de la alcladía Benito Juárez tras varios días de búsqueda. El seguimiento de sus movimientos y la movilización familiar permitieron reconstruir los hechos y visibilizar las barreras que enfrentan quienes exigen justicia.

El inicio: una cita de trabajo y la última conexión

El día de su desaparición, Edith Guadalupe salió de su casa rumbo a una entrevista laboral. En medio de protestas, su familia, pendiente de su trayecto, se ha encargado de rememorar los detalles de su último contacto.

  • La joven abordó un mototaxi de aplicación desde la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa.
  • Mantuvo una breve llamada telefónica con su madre cerca de las 16:00.
  • Compartió su ubicación en tiempo real con una tía, lo que permitió a la familia rastrear su destino.
  • Su destino era un edificio sobre avenida Revolución, en Benito Juárez.
El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México
El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

Cada uno de estos pasos fue documentado por sus familiares, quienes buscaron protegerla y, posteriormente, reconstruir su recorrido ante la falta de datos oficiales.

Temas Relacionados

FeminicidioFeminicidiosDesaparicionesDesaparecidosagencia de modelosFGJ CDMXAlcaldía Benito Juárezmexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO: Se espera un clima caluroso en CDMX y fuertes lluvias en Chiapas para este viernes 17 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO: Se espera un clima caluroso en CDMX y fuertes lluvias en Chiapas para este viernes 17 de abril

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 17 de abril

El equipo ganador de los viernes tiene una clara ventaja para el domingo de eliminación

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 17 de abril

Temblor hoy 17 de abril en México: Sismológico reporta nuevo sismo de 4.5 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 17 de abril en México: Sismológico reporta nuevo sismo de 4.5 en Michoacán

Todavía falta legislar para reforma laboral de 40 horas, anuncia Ricardo Monreal

El diputado respondió que el día de descanso propuesto en la reforma será gradual

Todavía falta legislar para reforma laboral de 40 horas, anuncia Ricardo Monreal

Dos días después de agredir verbalmente a periodista de Canal 44, presidente municipal de Zapopan ofrece disculpas

La declaración surgió después de que se le preguntara sobre la situación del agua y la vivienda en el municipio

Dos días después de agredir verbalmente a periodista de Canal 44, presidente municipal de Zapopan ofrece disculpas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Ejecutan a agente del Ministerio Público en el sur del Edomex

Integrantes de La Chokiza golpean y amenazan a menor en Ecatepec por deuda de su tío

Defensa identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales entre 2012 y 2018, según documentos de Guacamaya Leaks

Detienen con armas y droga a tres presuntos integrantes de “La Unión Tepito” tras operativo en la colonia Anáhuac de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 17 de abril

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 17 de abril

Temblor hoy 17 de abril en México: Sismológico reporta nuevo sismo de 4.5 en Michoacán

Exparticipante de Survivor México revela que fue acosada por trabajador de Televisa cuando era menor

Galilea Montijo niega estar ‘asqueada’ de México y aclara origen de polémico audio

Fans de Lucero y Mijares reaccionan a su emotivo dueto en el Auditorio Nacional: “Nunca dejen de cantar juntos”

DEPORTES

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Chiquete Orozco culpa a Paunovic por la derrota de Chivas en la final contra Tigres

Tim Howard lanza predicción sobre Selección de Estados Unidos rumbo al Mundial 2026

Brentford vs Fulham: a qué hora y dónde ver EN VIVO a Raúl Jiménez en la Premier League