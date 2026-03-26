México

Cuáles son los riesgos a la salud de dormir solo 6 horas al día

Una noche corta puede afectar la memoria, el estado de ánimo y hasta la salud del corazón, según expertos en descanso

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En una habitación oscura, una persona yace en la cama, cubierta con una manta gris, con un reloj digital que indica las 3:00 am en la mesita de noche.
La falta de descanso adecuado perjudica la función cognitiva y favorece enfermedades crónicas que muchas veces pasan inadvertidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir menos de lo recomendado se ha convertido en una práctica común en la vida moderna, especialmente entre quienes enfrentan jornadas laborales extensas o múltiples responsabilidades.

Y aunque muchas personas piensan que los daños a la salud ocurren cuando se duermen 4 horas o menos, en realidad, limitar el descanso nocturno a solo seis horas, puede tener consecuencias igualmente negativas para la salud física y mental.

Diversos estudios han demostrado que el sueño insuficiente afecta el funcionamiento del organismo en varios niveles, incrementando el riesgo de enfermedades crónicas, disminuyendo el rendimiento diario y alterando el bienestar emocional.

Reconocer estos riesgos es fundamental para adoptar hábitos de sueño que favorezcan una mejor calidad de vida.

Una persona acostada en la cama en una habitación con iluminación roja, mirando atentamente su teléfono móvil, que sostiene con una mano.
Dormir solo seis horas por noche puede causar graves consecuencias para la salud física y mental, según estudios científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos a la salud de dormir solo 6 horas al día

Dormir solo seis horas al día de manera habitual puede tener varios riesgos para la salud, ya que la mayoría de los adultos requiere entre siete y nueve horas de sueño por noche para un funcionamiento óptimo.

De acuerdo con información de la Escuela de Medicina de Harvard, entre los principales riesgos se encuentran se encuentra los siguientes:

  • Deterioro de la función cognitiva: La falta de sueño afecta la memoria, la concentración, la toma de decisiones y la capacidad de aprendizaje.
  • Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares: Dormir poco se asocia con un aumento en la presión arterial, inflamación y mayor probabilidad de desarrollar enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares.
  • Alteraciones metabólicas: El sueño insuficiente puede favorecer la resistencia a la insulina, el aumento del apetito, la ganancia de peso y el mayor riesgo de diabetes tipo 2.
  • Debilitamiento del sistema inmunológico: Dormir menos de lo necesario reduce la capacidad de defensa del organismo ante infecciones y enfermedades.
  • Trastornos del estado de ánimo: El déficit de sueño aumenta la irritabilidad, la ansiedad, la depresión y la probabilidad de sufrir episodios de estrés.
  • Disminución del rendimiento físico: El cansancio acumulado afecta la coordinación, la fuerza muscular y la recuperación tras el ejercicio, incrementando el riesgo de lesiones.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dormir seis horas ocasionalmente puede no tener efectos graves, pero cuando se convierte en una rutina puede afectar la salud física y mental a corto y largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto es lo menos que una persona puede dormir al día para prevenir daños a la salud

La mayoría de los expertos en salud recomiendan que los adultos duerman entre siete y nueve horas por noche para mantener un funcionamiento físico y mental adecuado. Dormir menos de siete horas de manera regular se asocia con un mayor riesgo de problemas de salud como los que mencionamos anteriormente.

Si bien una o dos noches ocasionales con menos sueño pueden no causar efectos graves, la privación crónica puede generar consecuencias a largo plazo.

Por lo tanto, el mínimo recomendado para prevenir daños a la salud es de siete horas diarias de sueño para adultos. En adolescentes, jóvenes y personas mayores, las necesidades pueden variar ligeramente, pero rara vez se considera saludable dormir menos de este umbral de manera sostenida.

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