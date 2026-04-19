Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

Héctor “El Güero” Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. (Foto: Infobae México)

Por orden de un juez federal, Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como “El Güero” Palma, deberá recibir atención médica inmediata en el penal del Altiplano, luego de denunciar abandono en su tratamiento de salud.

El cofundador del Cártel de Sinaloa, quien ha pasado casi tres décadas en prisiones de México y Estados Unidos, promovió un amparo en el que expuso el deterioro de su estado físico sin respuesta de las autoridades penitenciarias.

De acuerdo con su defensa, Palma padece tres hernias discales, daño en el nervio ciático, insomnio y dolor constante en espalda y pecho, además de un diagnóstico de cáncer de piel que requiere revisiones anuales fuera del penal, atención que no habría recibido en los últimos dos años.

El capo se encuentra en El Altiplano. (Infobae México / Jovany Pérez)

El juez federal Daniel Marcelino Niño Jiménez ordenó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 proporcionar atención médica, tratamientos y medicamentos conforme a su historial clínico.

Según los reportes, desde el 13 de abril el narcotraficante solicitó asistencia sin obtener respuesta. Un mes antes, también promovió un recurso legal por presuntos actos de incomunicación y tortura, incluyendo aislamiento y maltrato psicológico, lo que derivó en otra orden judicial para frenar esas prácticas.

Pero más allá de su situación actual en prisión, la figura de “El Güero” Palma está marcada por uno de los episodios más violentos en la historia del narcotráfico en México.

Carrera criminal: de ladrón de autos a cofundador del Cártel de Sinaloa

El capo empezó su carrera como ladrón de autos. (Infobae México / Jovany Pérez)

Nacido el 29 de abril de 1960 en La Noria de Abajo, Mocorito, Sinaloa, Palma Salazar inició su carrera delictiva como robacoches antes de convertirse en sicario y operador clave del trasiego de droga hacia Estados Unidos. Era de origen campesino y pobre, solo completó la primaria. Bajo el cobijo de Miguel Ángel Félix Gallardo, ascendió rápidamente hasta formar, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa.

La captura de Félix Gallardo en 1989 provocó la fragmentación del antiguo Cártel de Guadalajara y una guerra interna que puso a Palma y El Chapo en el centro de la disputa contra los Arellano Félix.

El asesinato de su familia: un quiebre en la ley del narco

La esposa e hijos del Güero Palma fueron asesinados. (Foto: Especial)

La vida de El Güero Palma quedó marcada en 1989 cuando su esposa, Guadalupe Leija Serrano, y sus hijos, Nataly y Héctor, fueron asesinados por el venezolano Rafael Clavel Moreno, sicario al servicio de los Arellano Félix, el clan de narcos rival de los sinaloenses.

Según la historia, Clavel sedujo a Guadalupe y la convenció de huir con él llevándose dos millones de dólares. En Estados Unidos, Clavel decapitó a la esposa de Palma y envió la cabeza a México como mensaje. Días después, lanzó a los dos hijos del capo desde un puente en Venezuela, grabando el crimen y enviando el video a Palma.

Este episodio rompió el código no escrito del narco de no dañar a mujeres y niños. La brutalidad de los hechos coincide con la versión de que la venganza de Palma fue igual de implacable: tras el asesinato de su familia, ordenó ejecuciones contra colaboradores y familiares de los Arellano Félix y Clavel. Los tres hijos del venezolano y varios allegados también fueron asesinados de manera violenta.

Rafael Clavel Moreno fue detenido en Venezuela por el homicidio de los hijos de Palma. Ya bajo custodia, murió en prisión en circunstancias nunca esclarecidas; las versiones más extendidas señalan que fue asesinado y nunca se identificó a los atacantes. Tras la muerte de Clavel, la cadena de violencia se extendió a un abogado del Cártel de Tijuana, a familiares de Félix Gallardo y a allegados de los Arellano Félix, lo que profundizó la guerra entre cárteles.

Los restos de su familia están en Jardines del Humaya. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM

La traición y asesinato de su familia por parte de Clavel Moreno fue el detonante de una ola de venganzas que convirtió a Palma en una figura temida dentro y fuera de Sinaloa.

El 23 de junio de 1995, autoridades mexicanas detuvieron a Palma tras la caída de su jet privado en la frontera de Jalisco y Nayarit. Sobrevivió al accidente y fue arrestado por el Ejército, luego de que intentara eludir la captura usando uniforme e identificación de la Policía Judicial Federal.

Fue extraditado a Estados Unidos en 2007, donde fue sentenciado a 16 años de prisión por tráfico de drogas. Se declaró culpable en un tribunal federal de California y cumplió el 85% de su condena por buena conducta. En 2016, fue liberado en Estados Unidos y repatriado a México, pero al llegar fue reaprehendido por nuevas acusaciones.

Su vida en narcocorridos y series

La figura de El Güero Palma ha trascendido el narco y la nota roja. Ha sido retratado en series como Narcos: México, El Chapo y El Chema, donde su historia es adaptada bajo distintos nombres.

Grupos como Los Tucanes de Tijuana y Los Tigres del Norte le han dedicado narcocorridos, incluyendo “El Güero Palma” y “El Plantón”.

El accidente aéreo de 1995, cuando su jet se estrelló en Nayarit, inspiró el tema “El Avionazo” de Los Tucanes de Tijuana. En ese episodio, Palma sobrevivió y fue capturado al día siguiente, marcando un hito en la lucha contra el narcotráfico.

El presente del capo

Reaprehensión del Güero Palma en 2021. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

A pesar de haber sido absuelto del delito de delincuencia organizada en mayo de 2023, Palma permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano bajo proceso penal por homicidio calificado, relacionado con el caso de Juan Pablo de Tavira, funcionario relevante en el sistema penitenciario mexicano.

El testimonio de Marcelo Peña García, testigo protegido de la FGR, señala que la orden para ejecutar a De Tavira fue dada por El Chapo y Palma.

Durante su internamiento, Palma ha promovido diversos amparos por incomunicación, tortura y negligencia médica.

En entrevistas, Palma ha asegurado: “Nunca pertenecí a algún cártel; ni pertenezco ni pertenecí”, y denunció al gobierno mexicano por mantenerlo en prisión pese a haber cumplido su condena en Estados Unidos. Su defensa sostiene que las acusaciones recientes son fabricaciones y que el capo ya pagó por los delitos que se le imputaron.

Palma, que en 10 días cumplirá 66 años, permanece preso en el Altiplano.