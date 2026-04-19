WWE WrestleMania 42: esto fue lo que pasó en la noche estelar

(Ilustración: Jesús Aviles)

La primera noche de WrestleMania 42 dejó una serie de momentos impactantes que marcaron la conversación entre los aficionados, destacando por su intensidad, giros inesperados y desenlaces polémicos. Desde el evento estelar hasta la lucha inaugural, el espectáculo en Las Vegas ofreció una función llena de drama y violencia.

Orton pierde el control pese a la victoria de Cody Rhodes

(Cortesía WWE)

El cierre de la velada estuvo protagonizado por Cody Rhodes y Randy Orton en un enfrentamiento por el Campeonato Indiscutido de WWE, que también representaba un choque de orgullo. La tensión fue evidente durante todo el combate, el cual tuvo un desenlace caótico.

El punto decisivo llegó cuando Pat McAfee intervino para fungir como árbitro improvisado después de que Orton aplicara un RKO al oficial asignado. Sin embargo, la cuenta no prosperó, lo que desató la frustración de “La Víbora”. En medio del desorden, Orton atacó a McAfee, situación que Rhodes aprovechó para ejecutar su Cross Rhodes y obtener la victoria por conteo de tres.

A pesar de retener el campeonato, Rhodes no salió bien librado. Tras el combate, Orton lo atacó con el cinturón y posteriormente le conectó una patada a la cabeza, un movimiento que había sido restringido en la empresa. El acto dejó abierta la rivalidad entre ambos y encendió las alarmas sobre lo que podría suceder en el futuro.

Liv Morgan se impone en una lucha marcada por la polémica

(Cortesía WWE)

La lucha coestelar presentó a Stephanie Vaquer enfrentando a Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino. Desde el inicio, ambas luchadoras mostraron agresividad y dominio alterno, generando una atmósfera de tensión constante.

El combate tuvo un punto de quiebre con la intervención de Roxanne Perez y Raquel Rodríguez, quienes distrajeron al árbitro y atacaron a Vaquer. A pesar de resistir e incluso expulsar a ambas del ring, la chilena no pudo mantener el control.

Morgan aprovechó un descuido para lanzar a su rival contra los escalones metálicos y, ya en el ring, conectó su movimiento final, el ObLIVion, logrando la cuenta de tres. Con ello, se proclamó campeona mundial por tercera ocasión en su carrera.

Gunther somete a Rollins tras aprovechar lesión

(Cortesía WWE)

Uno de los duelos más intensos de la noche fue el que protagonizaron Seth Rollins y Gunther. La confrontación comenzó antes de la campana, con ambos intercambiando golpes fuera del cuadrilátero.

Durante la lucha, Rollins conectó un superplex, seguido de Falcon Arrow y varios topes suicidas, desatando la reacción del público. Sin embargo, una molestia en su rodilla se convirtió en un factor determinante. Gunther capitalizó esa debilidad para retomar el control y aplicar un sleeper, que dejó inconsciente a su oponente.

(Cortesía WWE)

El desenlace no terminó ahí, ya que Bron Breakker apareció de forma sorpresiva para atacar a Rollins, generando incertidumbre sobre las próximas rivalidades dentro de la empresa.

Becky Lynch destrona a AJ Lee en combate cerrado

(Cortesía WWE)

El Campeonato Intercontinental Femenino estuvo en juego en un combate muy disputado entre AJ Lee y Becky Lynch. Ambas luchadoras intercambiaron castigos y resistieron múltiples intentos de conteo.

La diferencia llegó cuando Lynch aprovechó un error de su rival para impactarla contra un esquinero sin protección. Posteriormente, ejecutó un segundo Manhandle Slam que fue suficiente para asegurar la victoria y convertirse en la nueva campeona.

Regreso inesperado de Paige define el título en parejas

(Cortesía WWE)

La lucha por el Campeonato Femenino en Parejas tuvo un ingrediente especial con el regreso de Paige, quien sustituyó a Nikki Bella debido a una lesión. El combate incluyó a varias duplas y estuvo lleno de acción.

El momento clave ocurrió cuando Nikki intervino desde fuera del ring para atacar a Charlotte Flair con una muleta. Esto permitió que Paige aplicara su RamPaige sobre Alexa Bliss y, junto a Brie Bella, se quedara con los campeonatos. El regreso de Paige fue uno de los momentos más celebrados por el público.

Fatu sobrevive a la brutalidad de McIntyre

(Cortesía WWE)

El combate sin reglas entre Drew McIntyre y Jacob Fatu fue uno de los más violentos de la noche. Ambos luchadores utilizaron objetos y llevaron la confrontación a niveles extremos.

McIntyre mostró un lado implacable al utilizar una llave inglesa contra el rostro de su rival. Sin embargo, Fatu resistió el castigo y logró recuperarse. El desenlace llegó cuando conectó un moonsault desde la tercera cuerda, asegurando la victoria y consolidándose como una de las figuras más dominantes del evento.

Error de IShowSpeed cambia el rumbo del inicio

(Cortesía WWE)

La lucha inaugural reunió a The Usos, LA Knight e IShowSpeed contra Logan Paul y Austin Theory. El combate fue dinámico y estuvo marcado por la intervención del creador de contenido.

En el momento decisivo, IShowSpeed golpeó accidentalmente a Logan Paul, generando confusión en su equipo. LA Knight aprovechó la situación para ejecutar su movimiento final sobre Theory y asegurar la victoria para su equipo.

La primera noche de WrestleMania 42 ofreció una cartelera completa, con combates intensos, cambios de campeonatos y momentos que marcaron el rumbo del evento. Con múltiples historias aún en desarrollo, la expectativa se mantiene alta para la segunda jornada, donde se espera que continúe la misma intensidad y espectáculo.