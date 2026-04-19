Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

FGJEM sentencia 110 años secuestro expres Edomex autopista México-Querétaaro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia condenatoria de 110 años de prisión contra cinco individuos identificados como Ángel Oswaldo González Soto, Josué Hernández Barrera, Erson Montero Santamaría, Oscar Alexis García Parente y Héctor Rodríguez Nava, tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo ocurrido en el municipio de Jilotepec.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos se registraron en abril de 2025 sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 113, en el poblado El Rosal.

En ese punto, las víctimas viajaban a bordo de un tractocamión de la marca Freightliner que transportaba un cargamento de cigarros con valor comercial superior a los seis millones de pesos, acompañado por dos vehículos que fungían como escoltas.

Las indagatorias señalan que, en un momento determinado, la unidad de carga y los vehículos de apoyo fueron interceptados por los ahora sentenciados y otros cómplices, quienes se desplazaban en diversas unidades, entre ellas una camioneta Volkswagen Tiguan, un Jetta, un Virtus color gris, un vehículo Kia, un camión de redilas y un tractocamión Kenworth. Los agresores, portando armas de fuego, sometieron a las víctimas, privándolas de la libertad y obligándolas a subir a una de las unidades utilizadas para cometer el ilícito.

Acción rápida de las autoridades mexiquenses

Operativo de rescate se activó tras una alerta emitida al C5 (FGJEM)

El operativo de rescate se activó tras una alerta emitida por la empresa de seguridad privada al sistema del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, lo que permitió la movilización inmediata de elementos de la FGJEM, así como de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales de Aculco y Jilotepec. Estas corporaciones participaban en un despliegue interinstitucional enfocado en combatir el robo al transporte de carga en la región.

Gracias a la rápida coordinación, las autoridades lograron la detención en flagrancia de Héctor Rodríguez Nava y otro individuo. En tanto, Erson Montero, Oscar Alexis García y Josué Hernández fueron retenidos por habitantes de la comunidad de San Martín, en el municipio de Aculco, quienes intervinieron al percatarse de los hechos.

Por su parte, Ángel Oswaldo González Soto fue localizado a un costado de la autopista México-Querétaro, en la localidad de El Rosal, donde pobladores lo mantenían atado e intentaban lincharlo antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, que lograron ponerlo a disposición de la autoridad competente.

Los cinco detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, donde enfrentaron el proceso judicial correspondiente. Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional determinó su plena responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Además de la pena privativa de libertad, el juez dictó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

La Fiscalía mexiquense destacó que este caso forma parte de las acciones emprendidas para combatir de manera frontal el robo al transporte de carga, uno de los delitos que más afectan a la economía y a la seguridad en las principales vías de comunicación del país.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante denuncias anónimas ante los diversos delitos que se registren.