El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

El Menchito jugó un papel importannte dentro de la organización criminal. (Jovani Pérez | Infobae México)

Aunque Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fue el miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) más visible, detrás de él había toda una estructura de miembros de alto nivel que hacían (y hacen) funcionar al grupo delictivo, uno de los más peligrosos de México.

Uno de los hombres que más importancia tuvo dentro de ese grupo delictivo, fue precisamente el hijo de El Mencho, quien actualmente se encuentra tras las rejas en una prisión de Estados Unidos, cumpliendo una pena de cadena perpetua.

Se trata de Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, quien nació un 14 de febrero de 1990, en el condado de San Francisco, California, por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

De acuerdo con información disponible, El Menchito, bajo las órdenes de su padre (quien murió en un enfrentamiento con el Ejército Mexicano el pasado mes de febrero), trabajó como segundo al mando del CJNG y dirigió operaciones internacionales de narcotráfico. Él fue arrestado, por primera vez, en enero de 2014 en Jalisco, sin embargo, fue liberado en octubre por falta de pruebas y arrestado nuevamente al salir de prisión.

En diciembre de ese año volvió a ser liberado, luego de que un juez considerara insuficientes las pruebas en su contra. En junio de 2015, Oseguera González fue arrestado de nuevo, liberado un mes después, y vuelto a arrestar cuando su orden de liberación se hizo oficial.

El hijo del "Mencho" no llegó a un acuerdo satisfactorio con los fiscales de EEUU. (X/@juansinatra)

En 2017, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia lo acusó de tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la acusación, Oseguera González fue responsable del envío de narcóticos a EEUU desde México, de 2007 a 2017, así como de usar la violencia para facilitar sus actividades delictivas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México aprobó su solicitud de extradición en 2018, y las mociones de Oseguera González para impedir su traslado a Estados Unidos fueron denegadas. En México enfrentaba un juicio por lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo militar. En febrero de 2020, tras varias apelaciones, el hijo de El Mencho fue extraditado a Estados Unidos y condenado por un tribunal con sede en Washington D.C. en septiembre de 2024. El 7 de marzo de 2025 fue senntenciado a cadena perpetua.

¿Cuál era el papel de El Menchito dentro del CJNG?

De acuerdo con el gobierno mexicano, Oseguera González actuaba como segundo al mando del CJNG, justo debajo de su padre.

Presuntamente era responsable de administrar las operaciones del CJNG en la compra y venta de narcóticos de Sudamérica a México. También fue acusado de coordinar la venta de gasolina robada en Jalisco, liderar un grupo de sicarios que mataban a personas que se negaban a trabajar en el CJNG, supervisar una línea de sicarios responsables de proteger el territorio del CJNG en Jalisco y Colima de bandas rivales como Los Caballeros Templarios o Los Zetas, y administrar los activos financieros del CJNG.