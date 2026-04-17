Cuerpo de Edith Guadalupe fue encontrado con golpes debajo de un montículo de arena, revela la Fiscalía de la CDMX

La joven fue atraida por una supuesta cita de trabajo de una "agencia de modelos", sin embargo fue encontrada muerta pese a que familiares alertaron a las autoridades horas después de su desaparición

El cuerpo de Edith Guadalupe, joven de veintiún años desaparecida desde el pasado 15 de abril, fue hallado debajo de un montículo de arena, presentando lesiones por golpes, según reportes oficiales emitidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) este 17 de abril en conferencia de prensa.

De acuerdo con la fiscal general Bertha Alcalde, la familia de Edith reportó su desaparición entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril, tras haber salido de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa.

El caso involucra una presunta entrevista de trabajo en el edificio done fue encontrado su cuerpo.

Según el reporte oficial, la localización del cuerpo ocurrió después de analizar información tecnológica y videovigilancia que permitió rastrear sus últimos movimientos y ubicar el inmueble donde la joven ingresó sola. A pesar de las declaraciones de la fiscalía capitalina, la familia ha señalado que ellos realizaron las pesquisas mediante un investigador privado y posteriormente entregaron las pruebas.

La fiscal capitalina afirmó que no hay denuncias previas de trata de personas en el inmueble donde fue encontrado el cuerpo de la joven y revelaron que ya tienen identificado a un probable responsable.

Así fue localizado el cuerpo de la joven

El reporte oficial de las autoridades señaló que el cuerpo de Edith Guadalupe fue localizado en las primeras horas del 17 de abril, luego de un operativo de búsqueda encabezado por la FGJCDMX.

Tras la denuncia de desaparición presentada por sus familiares, comenzaron a analizar información tecnológica y registros de videovigilancia para rastrear los últimos movimientos de la joven. Estos datos permitieron ubicar el edificio de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, como el lugar donde Edith fue vista por última vez, una torre de departamentos ubicada sobre la Av Revolución.

La Fiscalía informó que Edith ingresó sola al inmueble y no había evidencia de que hubiera salido.

Con autorización del administrador del edificio, en la madrugada del 16 al 17 de abril, personal de la Fiscalía y de la Policía de Investigación revisó las áreas comunes, piso por piso y torre por torre.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

Durante la inspección, primero localizaron objetos personales vinculados con Edith, lo que reforzó la hipótesis de que permanecía en el lugar. Sin embargo, no detallaron en qué departamento o área ocurrió.

Horas más tarde, los agentes encontraron el cuerpo de Edith sin vida en el sótano del edificio, oculto debajo de un montículo de arena.

La inspección inicial reveló que la víctima presentaba lesiones por golpes, los cuales podrían significar la causa de muerte.

El sitio fue asegurado para el procesamiento y recolección de pruebas, mientras que el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente. Hasta el fin de las diligencias se podrá saber con certeza la causa oficial y la posible hora en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades señalaron que se mantienen varias líneas de investigación abiertas, incluyendo el análisis de videograbaciones internas, entrevistas a residentes y personal del edificio, así como la revisión del historial del inmueble.

Asimismo, afirmaron que ya se encuentran buscando al conductor de mototaxi por aplicación que llevó a Edith hasta el sitio.

Familiares denuncian retrasos y señalan actos de corrupción: Fiscalía ofrece protección

Los familiares de Edith Guadalupe señalaron que, tras reportar su desaparición, las autoridades no actuaron con la inmediatez necesaria para dar con su paradero, a pesar de que desde el primer momento se contaba con información relevante sobre el domicilio al que había acudido la joven.

Además, denunciaron que durante el proceso de búsqueda, un servidor público les habría solicitado dinero, hecho que la FGJCDMX calificó como grave e inaceptable.

La conferencia fue realizada este 17 de abril. Crédito: FGJCDMX

Bertha Alcalde reconoció públicamente estos señalamientos y explicó que desde el primer momento en que fueron reportados se dio intervención a Asuntos Internos para investigar tanto en el ámbito administrativo como penal. Como medida precautoria, el personal involucrado fue separado de sus funciones mientras se desarrolla la investigación sobre posibles actos de corrupción o irregularidades en la atención del caso.

Además, aseguró que la institución mantiene comunicación directa y permanente con la familia de Edith, y reiteró el compromiso de ofrecer acompañamiento y medidas de protección en caso de ser necesario.

Subrayó que toda la información relevante sobre el avance de la investigación se comparte directamente con los familiares y que cualquier conducta indebida de servidores públicos será sancionada conforme a la ley, de forma administrativa y, en caso de ser necesario, penal.