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¿Cuántas personas asistieron al concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX?

Andrea Bocelli se presentó en un concierto gratuito junto a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana

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Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La Plaza de la Constitución se convirtió la noche del 18 de abril en un escenario multitudinario donde convergieron la ópera, la cumbia y la música popular con la presentación de Andrea Bocelli, acompañado por Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, como parte de su gira Romanza 30th Anniversary World Tour.

Desde horas antes del inicio del concierto gratuito, el Zócalo capitalino comenzó a llenarse con asistentes provenientes de distintas alcaldías y estados cercanos.

El acceso libre generó una asistencia diversa que rara vez coincide en un mismo espacio, ante la oportunidad de presenciar en vivo a un tenor de talla internacional en pleno Centro Histórico.

Así se vivió Andrea Bocelli en el Zócalo

tenor italiano Andrea Bocelli ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
tenor italiano Andrea Bocelli ofreció un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El recital inició con casi 20 minutos de retraso y de inmediato una sucesión de arias famosas, como “La donna è mobile”, fragmentos de “Carmen”, “La Traviata” y “Los pescadores de perlas”, mantuvo la atención del público.

Los teléfonos celulares iluminaron el Zócalo mientras la voz del tenor italiano se impuso sobre la explanada. El O fortuna de Carmina Burana, con orquesta y coro, adquirió una dimensión imponente en el centro histórico.

En medio de la función, la pantalla principal proyectó imágenes de la carrera de Bocelli y, al fondo, la Orquesta Sinfónica de Minería sostuvo la atmósfera entre piezas líricas y canciones populares. La colaboración con Ximena Sariñana en “What a Wonderful World” y el baile colectivo cuando sonaron “Mis sentimientos” y otros éxitos de Los Ángeles Azules desataron el júbilo.

CIUDAD DE MÉXICO, 18ABRIL2026.- El tenor italiano Andrea Bocelli estuvo acompañado del grupo los Ángeles Azules y la cantante Ximena Sariñana durante el concierto gratuito en el Zócalo capitalino.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 18ABRIL2026.- El tenor italiano Andrea Bocelli estuvo acompañado del grupo los Ángeles Azules y la cantante Ximena Sariñana durante el concierto gratuito en el Zócalo capitalino.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Entre los asistentes, destacó la presencia de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Al avanzar la noche, Bocelli alternó cambios de vestuario y duetos con invitados como la soprano Larisa Martínez y el barítono Abdellah Lasri. El público respondió con ovaciones cada vez más intensas y gritos de “otra, otra”, especialmente cuando el tenor interpretó “Con te partirò”. Ante la insistencia de la multitud, Bocelli regresó al escenario para un encore con “Nessun dorma”, mientras el Zócalo se iluminó una vez más con fuegos artificiales y serpentinas.

Récords en la Plaza de la Constitución: ¿dónde queda Bocelli?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, publicó en sus redes sociales luego del concierto:

“¡Más de 130 mil personas hicimos vibrar el corazón de la ciudad en una noche histórica! Fue un honor ser testigos de una noche inolvidable en el Zócalo, donde la voz magistral de Andrea Bocelli, el talento de Ximena Sariñana y el ritmo inigualable de Los Ángeles Azules se unieron para regalarnos un momento único".

El cantante reunió a más de 130 mil personas. (Captura de pantalla)
El cantante reunió a más de 130 mil personas. (Captura de pantalla)

En la historia reciente, la Plaza de la Constitución ha registrado cifras de asistencia sobresalientes. Los récords de conciertos masivos en el Zócalo de la CDMX son:

  • Shakira (2026): 400 mil personas
  • Los Fabulosos Cadillacs (2023): 300 mil personas
  • Grupo Firme (2022): 280 mil personas
  • Paul McCartney (2012): 250 mil personas
  • Vicente Fernández (2009): 219 mil personas
  • Justin Bieber: 210 mil personas
  • Shakira (2007): 200 mil personas
  • Roger Waters (2016): 200 mil personas

La cifra, aunque no rompe el récord de la plaza, coloca al tenor italiano y sus invitados entre los espectáculos más concurridos en la historia reciente de la capital.

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