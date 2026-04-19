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Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

América sorprendió a Toluca al vencerlos por marcador de 2-1, pero lo que más llamó la atención fue el conflicto entre el futbolista de las Águilas y Helinho

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América sorprendió a Toluca al vencerlos por marcador de 2-1, pero lo que más llamó la atención fue el conflicto entre el futbolista de las Águilas y Helinho. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
América sorprendió a Toluca al vencerlos por marcador de 2-1, pero lo que más llamó la atención fue el conflicto entre el futbolista de las Águilas y Helinho. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El desenlace del partido entre América y Toluca se vio marcado por un fuerte altercado entre varios futbolistas, desatado tras una cachetada de Helinho a Alejandro Zendejas.

La acción provocó la inmediata reacción de los jugadores azulcremas, quienes se lanzaron hacia el brasileño, generando una situación de tensión que requirió la intervención del cuerpo arbitral para restablecer el orden en el terreno de juego.

Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos, manifestó su descontento con la forma en que la asistente Karen Díaz intervino durante el incidente, al considerar que su acercamiento y contacto con el futbolista de las Águilas fue excesivo y desproporcionado.

“Y lo que a nosotros nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a (Alejandro) Zendejas como lo abraza. Está claro, ¿por qué no abrazó a Helinho? Lo corrió por toda la cancha y lo abrazaba. No abracé a mi hija tanto así”, comentó el estratega en conferencia de prensa.

Qué ocurrió en los minutos finales del partido

Tras la expulsión, el brasileño reaccionó con un golpe que encendió la bronca. (X/@crh_oficial)

Todo comenzó en la banda lateral cuando Helinho propinó una patada a Israel Reyes, acción que le valió la tarjeta roja directa. Sebastián Cáceres intentó separarlos, pero el brasileño lo tomó con fuerza del cuello y lo apartó con un empujón, lo que encendió aún más los ánimos.

De inmediato, varios futbolistas de ambos equipos acudieron para intentar calmar la situación. Entre empujones y confusión, el foco del conflicto se trasladó a Alejandro Zendejas y Helinho, quienes sostenían un intercambio verbal intenso.

En ese momento, la asistente Karen Díaz se aproximó para separarlos, corriendo hacia Zendejas para tomarlo y apartarlo, mientras el brasileño quedaba rodeado por varios jugadores azulcremas.

En medio del caos, Helinho logró acercarse a Zendejas y, con la mano izquierda, primero le empujó la cara y luego le propinó un manotazo que le movió la cabeza bruscamente. El mediocampista de las Águilas reaccionó con furia, mientras Karen Díaz continuaba interponiéndose entre los dos, exponiendo su integridad física en el intento de contener el conflicto.

Finalmente, la jueza de línea logró retirar a Zendejas del área de conflicto y, junto con Pável Pérez, condujo a Helinho hacia los vestidores, impidiendo que el pleito creciera sobre el campo.

Sin embargo, una vez en los vestidores, se registraron imágenes en redes sociales en las que Helinho se encaró, insultó, golpeó con un puñetazo el vidrio de seguridad y dedicó señales obscenas a algunos aficionados y personal del América, desde la nueva zona VIP donde una cristalera separa a los espectadores del área de los jugadores.

Palabras de Antonio Mohamed sobre los hechos

El estratega de los Diablos recriminó a Karen Díaz por su manera de actuar para calmar los hechos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El estratega de los Diablos recriminó a Karen Díaz por su manera de actuar para calmar los hechos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En conferencia de prensa posterior al partido, Antonio “El Turco” Mohamed cargó con dureza contra la actuación de la asistente Karen Díaz durante el conato de bronca:

¿Por qué no abrazaste a Helinho? Esa es la pregunta que le hice, nada más. Ni porque sea hombre, ni mujer. Podría haber sido el juez, pero ella se metió sin que nadie le diga nada, abrazó a Zendejas para que no haga nada”, afirmó el técnico.

Según Antonio Mohamed, la árbitra no estaba obligada a contener físicamente al futbolista azulcrema de esa manera, ya que considera fue excesiva y fuera de lo que corresponde a su función, al grado de usar una comparación contundente: “No abracé a mi hija tanto así”.

Además, señaló que, de su punto de vista, si Zendejas hubiera decidido contestar con un golpe, debería pagarlo con las sanciones que marque el reglamento: “Entonces sí, sí, es la verdad, miren las imágenes; entonces, yo les voy a decir: tú no puedes abrazar a Zendejas. Si quiere meter una trompada, que la meta”.

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