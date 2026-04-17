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Edith Guadalupe acudió a pedir trabajo en edificio de la CDMX, pero ya no salió: hoy hallaron su cuerpo en el sótano

La familia realizó cierres vehiculares ante la negativa de ayuda en su búsqueda

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Edith Guadalupe Valdés Salazar acudió a un edificio donde la citaron para un trabajo el 15 de abril pero no salió, fa,miliares cerrarpon avenida Revolución y hoy la Fiscalía encontró el cuerpo sin vida a una mujer en el sótano del edificio
Edith Guadalupe Valdés Salazar acudió a un edificio donde la citaron para un trabajo el 15 de abril pero no salió, fa,miliares cerrarpon avenida Revolución y hoy la Fiscalía encontró el cuerpo sin vida a una mujer en el sótano del edificio

La joven de 21 años Edith Guadalupe Valdes Zaldívar salió de su casa el 15 de abril en Iztapalapa para una cita de trabajo pero no volvió. Sus familiares alertaron a las autoridades desde esa tarde y sacaron ficha de búsqueda, además acudieron al edificio para pedir imágenes de las cámaras para ver si salió, pero les negaron cualquier cooperación. Hoy acudió la Fiscalía al edificio y encontró su cuerpo sin vida en el sótano poco después de las 5 de la mañana.

Ante la indignación de la familia, su madre, hermanos, primos y tíos bloquearon Eje 6 Sur al cruce con Avenida Santa María para presionar por su localización con vida. En el Ministerio público les dijeron que esperaran 72 horas y “que tal vez se había ido con amigos o un novio”, dijo María Elena, su sobrina a Nmás.

La familiar explicó que acudieron también al C5 para que revisaran las cámaras de seguridad y ahí se dieron cuenta que entró pero no salió, además que llegó en un mototaxi de aplicación tras salir de su domicilio.

La última vez que se le vio, según la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue tras salir de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa.

El seguimiento familiar, mediante cámaras de vigilancia particulares, permitió obtener la última imagen conocida de Edith: vestía pantalón de mezclilla, blusa verde, zapatos negros abiertos y subió a una motocicleta roja..

La ficha de búsqueda destaca que Edith Guadalupe mide 1.60 metros, es de complexión delgada, con cabello negro y largo. Presenta lunares en mejilla izquierda y frente, perforación en la nariz y tres tatuajes: una mariposa en la costilla izquierda, uno de luna en el pie izquierdo, y un conjunto de sol, luna y estrella en la muñeca derecha.

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