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Fiscalía CDMX revela nuevos detalles de cómo habría ocurrido el feminicidio de Edith Guadalupe

De acuerdo con las autoridades, el presunto feminicida habría atacado a la joven con un desarmador en la caseta de vigilancia del edificio donde fue hallada sin vida

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La Fiscalía de CDMX cumplimentó una orden de aprehensión contra un guardia de seguridad del edificio donde la joven fue vista por última vez. (Capturas de pantalla)
La Fiscalía de CDMX cumplimentó una orden de aprehensión contra un guardia de seguridad del edificio donde la joven fue vista por última vez. (Capturas de pantalla)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló que el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar habría ocurrido en la caseta de vigilancia de un edificio de la alcaldía Benito Juárez, donde la joven fue vista con vida por última vez el 15 de abril.

El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, luego de que la joven de 21 años fuera localizada sin vida en el inmueble, con signos de violencia y su cuerpo oculto bajo un montículo de arena en el sótano.

La fiscal Bertha Alcalde informó que el principal sospechoso es el vigilante del edificio, identificado como Juan Jesús “N”, contra quien ya se cumplimentó una orden de aprehensión.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México
El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

El cuerpo fue hallado la madrugada del 17 de abril en un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez.

Antes de su desaparición, Edith Guadalupe salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa, y abordó un mototaxi solicitado mediante aplicación. Imágenes de cámaras vecinales y del C5 muestran que la joven llegó al edificio de Avenida Revolución 829 y entró sola. No existen registros audiovisuales que acrediten que salió del inmueble.

La administración del edificio negó inicialmente a la familia que Edith hubiera ingresado. La familia asegura que la obtención de imágenes y la reconstrucción de la ruta dependieron de sus propios esfuerzos y la colaboración de vecinos, ante actos de corrupción por parte de funcionarios públicos que condicionaron la búsqueda de la joven.

La fiscalía detalla el presunto modus operandi

La FGJCDMX informó avances en la investigación del feminicidio de la joven y confirmó la detención de un presunto responsable. (FGJCDMX)

Según la versión oficial, la víctima habría sido atacada en la caseta de vigilancia del edificio por Juan Jesús N, vigilante del inmueble. En ese sitio se identificaron restos hemáticos, lo que permitió ubicar al probable responsable en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la investigación, el guardia golpeó a la joven y la atacó con un desarmador en múltiples ocasiones, privándola de la vida. Acto seguido, trasladó el cuerpo hasta el sótano del estacionamiento, donde lo ocultó cubriéndolo con arena.

El cuerpo de Edith fue hallado en una bolsa negra y presentaba lesiones por golpes, según reportes oficiales. Los peritos iniciaron el procesamiento del lugar a las 5:30 a.m., mientras la necropsia confirmó lesiones por golpes.

El detenido fue puesto a disposición ministerial y comparecerá ante la autoridad judicial en las próximas horas. La fiscalía señaló que la causa oficial de muerte será confirmada tras la necropsia correspondiente.

Familia denuncia omisiones, corrupción y presión social

Edith Guadalupe Valdés Salazar acudió a un edificio donde la citaron para un trabajo el 15 de abril pero no salió, fa,miliares cerrarpon avenida Revolución y hoy la Fiscalía encontró el cuerpo sin vida a una mujer en el sótano del edificio
Edith Guadalupe Valdés Salazar acudió a un edificio donde la citaron para un trabajo el 15 de abril pero no salió, fa,miliares cerrarpon avenida Revolución y hoy la Fiscalía encontró el cuerpo sin vida a una mujer en el sótano del edificio

La familia de Edith Guadalupe señaló que, tras el reporte de desaparición realizado entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril, las autoridades les indicaron esperar 72 horas antes de iniciar la búsqueda. Este señalamiento contraria los comunicados de la Fiscalía, donde afirman haber activado los protocolos de búsqueda de inmediato al recibir el reporte.

Familiares y amigos de Edith realizaron una manifestación sobre Eje 6 Sur, bloqueando la circulación en el cruce de Revolución y Rubens para exigir que se agilizaran las labores de búsqueda. La familia denuncia que el hallazgo de la joven ocurrió gracias a la presión social y a su propia investigación, incluyendo la obtención de videos vecinales y la contratación de un investigador privado. Acusan también solicitudes de dinero por parte de servidores públicos para agilizar el caso.

La fiscalía reconoció estos señalamientos y separó de sus funciones a varios funcionarios de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes serán investigados por posibles actos de corrupción y omisiones.

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde afirmó: “Ninguna omisión ni actuación fuera de la ley tiene cabida en el servicio público. Ya iniciamos una revisión exhaustiva. Habrá consecuencias administrativas y, en su caso, penales para el personal de la Fiscalía y para cualquier otro funcionario de las instituciones involucradas.”

La Fiscalía CDMX informó que mantiene comunicación directa y permanente con la familia de Edith y ofrece medidas de protección. El caso también es seguido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien pidió investigaciones rigurosas y ágiles para esclarecer los hechos y garantizar justicia para la víctima y sus familiares.

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