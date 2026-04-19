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América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

Sigue el minuto a minuto del encuentro de la Jornada 15 de la Liga MX en el Coloso de Santa Úrsula

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América
Los Diablos Rojos llegan en gran momento al Estadio Azteca, dispuestos a aprovechar la presión sobre las Águilas para escalar posiciones y afianzar su camino rumbo a la Liguilla. (Jovani Pérez)
01:51 hsHoy

El “Turco” Mohammed encendió la previa del encuentro al lanzar un dardo al América tras su eliminación en la Concacaf Champions Cup.

mexico/deportes/2026/04/16/mohamed-se-burla-del-america-tras-clasificar-en-la-concachampions-con-toluca-uno-de-la-mls-gano-en-el-azteca/

01:39 hsHoy

La directiva azulcrema anunció los precios de los boletos para el encuentro en el Estadio Banorte:

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos para el partido de la jornada 15 en el Estadio Azteca

Águilas y Diablos llegan al Coloso de Santa Úrsula con la obligación de sumar en la recta final del Clausura 2026

El enfrentamiento entre América y Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX promete un lleno total en el Estadio Banorte gracias a las promociones anunciadas por la directiva azulcrema. REUTERS/Eloisa Sanchez
El enfrentamiento entre América y Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX promete un lleno total en el Estadio Banorte gracias a las promociones anunciadas por la directiva azulcrema. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los boletos para el esperado encuentro entre América y Toluca en el Estadio Banorte en la Jornada 15 del Clausura 2026 ya tienen precios y fechas de venta confirmados.

Leer la nota completa
01:35 hsHoy

El Estadio Azteca será escenario este sábado de uno de los duelos más atractivos de la Jornada 15 del Clausura 2026, con América recibiendo a Toluca en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos de cara a la Liguilla.

Las Águilas llegan presionadas por una racha negativa y la urgencia de sumar puntos, mientras los Diablos Rojos buscan consolidar su buen momento y escalar posiciones en la tabla.

El último encuentro entre ambas escuadras se dio en la última jornada del Apertura 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez
El último encuentro entre ambas escuadras se dio en la última jornada del Apertura 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

El enfrentamiento promete intensidad y tensión, con ambos equipos jugándose más que tres puntos en la recta final del torneo. Una victoria puede significar el impulso definitivo para sus aspiraciones de Liguilla.

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