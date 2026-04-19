América vs Toluca EN VIVO: Águilas y Diablos llegan al Azteca buscando asegurar su pase a la Liguilla

El enfrentamiento promete intensidad y tensión, con ambos equipos jugándose más que tres puntos en la recta final del torneo. Una victoria puede significar el impulso definitivo para sus aspiraciones de Liguilla .

Las Águilas llegan presionadas por una racha negativa y la urgencia de sumar puntos, mientras los Diablos Rojos buscan consolidar su buen momento y escalar posiciones en la tabla.

El Estadio Azteca será escenario este sábado de uno de los duelos más atractivos de la Jornada 15 del Clausura 2026 , con América recibiendo a Toluca en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos de cara a la Liguilla .

Los boletos para el esperado encuentro entre América y Toluca en el Estadio Banorte en la Jornada 15 del Clausura 2026 ya tienen precios y fechas de venta confirmados.

La directiva azulcrema anunció los precios de los boletos para el encuentro en el Estadio Banorte :

El “Turco” Mohammed encendió la previa del encuentro al lanzar un dardo al América tras su eliminación en la Concacaf Champions Cup.

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