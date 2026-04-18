México

Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

Sigue minuto a minuto la presentación del tenor italiano en la Plaza de la Constitución de la capital mexicana

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La presentación de Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules en el Zócalo de la Ciudad de México está programada para las 19:00 horas. REUTERS/Evelyn Hockstein
La presentación de Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules en el Zócalo de la Ciudad de México está programada para las 19:00 horas. REUTERS/Evelyn Hockstein
21:13 hsHoy

Los Ángeles Azules gratis en el Zócalo: fecha, horario y todo lo que debes saber

Ximena Sariñana también estará presente en el evento

Los Ángeles Azules se presentarán gratuitamente este miércoles en el Zócalo. (Sitio oficial: Los Ángeles Azules)
Los Ángeles Azules se presentarán gratuitamente este miércoles en el Zócalo. (Sitio oficial: Los Ángeles Azules)

El Zócalo de la Ciudad de México será escenario de una aparición gratuita de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, quienes compartirán su música con miles de asistentes.

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21:03 hsHoy

La presentación de Andrea Bocelli junto a Los Ángeles Azules en el Zócalo de la Ciudad de México está prevista para las 19:00 horas.

Además de la colaboración entre el tenor italiano y el grupo de cumbia, se anunció la participación de Ximena Sariñana y la Orquesta Sinfónica de Minería.

Los preparativos incluyeron ajustes técnicos y coordinación entre todos los artistas y equipos involucrados para asegurar que el espectáculo se desarrolle conforme a lo planeado.

21:01 hsHoy
Andrea Bocelli dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX en abril. (Gob CDMX)
20:59 hsHoy

Andrea Bocelli se une a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana para su presentación en el Zócalo

El evento se realizará el 18 de abril, con acceso gratuito y siete mil sillas disponibles para los primeros asistentes

El tenor italiano Andrea Bocelli y la agrupación mexicana Los Ángeles Azules son parte del concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México del 18 de abril. (Europa Press / RS)
El tenor italiano Andrea Bocelli y la agrupación mexicana Los Ángeles Azules son parte del concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México del 18 de abril. (Europa Press / RS)

Andrea Bocelli llegará al Zócalo de la Ciudad de México el próximo 18 de abril, así lo informó la jefa de gobierno, Clara Brugada, el pasado 27 de marzo.

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