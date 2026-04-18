Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

El Zócalo de la Ciudad de México será escenario de una aparición gratuita de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, quienes compartirán su música con miles de asistentes.
La presentación de Andrea Bocelli junto a Los Ángeles Azules en el Zócalo de la Ciudad de México está prevista para las 19:00 horas.
Además de la colaboración entre el tenor italiano y el grupo de cumbia, se anunció la participación de Ximena Sariñana y la Orquesta Sinfónica de Minería.
Los preparativos incluyeron ajustes técnicos y coordinación entre todos los artistas y equipos involucrados para asegurar que el espectáculo se desarrolle conforme a lo planeado.
Andrea Bocelli llegará al Zócalo de la Ciudad de México el próximo 18 de abril, así lo informó la jefa de gobierno, Clara Brugada, el pasado 27 de marzo.