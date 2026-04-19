Créditos hipotecarios Fovissste 2026: cómo tramitarlo y cuáles son los requisitos

Para los trabajadores del Estado que buscan hacerse de un patrimonio, existe una opción: los créditos hipotecarios del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), que ofrecen diferentes modalidades y beneficios que se adaptan a cada perfil y necesidad con tasas y beneficios .
En 2026, el Fovissste ha fortalecido su portafolio de créditos hipotecarios, integrando nuevas modalidades y ampliando alianzas con diversas instituciones bancarias.
Estas acciones buscan ofrecer condiciones más competitivas y adaptables para los trabajadores al servicio del Estado que buscan
- Comprar
- Construir
- Ampliar o mejorar su vivienda.
Requisitos y pasos para tramitar un crédito Fovissste en 2026
Los pasos aplican para todas las modalidades, con algunas variantes según el esquema elegido.
Requisitos generales:
- Ser trabajador activo al servicio del Estado.
- Contar con al menos 18 meses de cotización continua (nueve bimestres para algunos bancos).
- No tener un crédito Fovissste vigente ni estar en proceso de dictamen por pensión temporal o definitiva.
- Mantener buen historial crediticio (no aparecer en buró con créditos vencidos).
- Presentar identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
- CURP y comprobante de domicilio actualizado.
- Recibos de nómina recientes.
- Generar expediente electrónico único y Clave única de Vivienda (CUV).
- Para créditos conyugales o combinados con Infonavit, demostrar vínculo y cotización en ambas instituciones.
Pasos para solicitar el crédito:
- Realizar la precalificación en línea en el portal Fovissste o en la institución bancaria participante.
- Elegir el esquema de crédito más conveniente según necesidades y perfil.
- Reunir la documentación básica y generar el expediente electrónico.
- Buscar y seleccionar la vivienda o el terreno, verificando que cumpla con los requisitos del crédito.
- Recibir la autorización del crédito y el avalúo correspondiente.
- Firmar la escritura ante notario público.
- Formalizar el crédito; a partir de este paso, los descuentos se realizan directamente vía nómina.
- Activar los seguros de vida, daños y desempleo incluidos en el financiamiento.
- Realizar el seguimiento del crédito a través de los canales oficiales de Fovissste o del banco, según corresponda.
Opciones de crédito Fovissste: modalidades y características
Aquí se puede ver cada modalidad disponible, junto con los detalles de cada una.
Crédito Tradicional
- Esquema principal para adquirir, construir o remodelar vivienda.
- Inscripción continua, sin sorteos ni convocatorias.
- Disponible en pesos o en UMA.
- Montos máximos de hasta $1,08 millones o $1,42 millones en UMA.
- Tasas fijas entre 4 por ciento y 6 por ciento.
- Requiere al menos 18 meses de cotización.
Entre las opciones vigentes, el Crédito Tradicional sigue siendo la vía principal para quienes desean adquirir vivienda, construir en terreno propio o remodelar su casa.
Este esquema se otorga mediante inscripción continua, sin sorteos ni convocatorias, y permite elegir entre financiamiento en pesos o en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Según la guía 2026, el monto máximo puede alcanzar $1,08 millones o $1,42 millones en UMA, con tasas fijas que oscilan entre 4 por ciento y 6 por ciento. El requisito central es haber cotizado al menos 18 meses y no contar con un crédito activo previo.
Crédito Construyes
- Permite construir una vivienda en terreno propio.
- Asesoría profesional en construcción.
- Ideal para edificar por etapas y ajustar el presupuesto familiar.
Crédito Pensionados
- Dirigido a jubilados y pensionados del ISSSTE.
- Disponible para personas que ya reciben pensión.
- Puede destinarse hasta el 20 por ciento de la pensión para el pago del crédito.
Crédito Conyugal
- Permite unir el financiamiento de Fovissste e Infonavit.
- Aplica para parejas casadas o en concubinato.
- Facilita la compra de vivienda nueva o usada, sumando los montos de ambos créditos.
Crédito FOVISSSTE para Todos
- Combina el saldo de la subcuenta de vivienda con un crédito bancario.
- Alianzas con BBVA, Banorte y Banca Mifel en 2026.
- Permite acceder a montos mayores y comparar condiciones de bancos.
- Descuentos directos por nómina y pagos patronales que abonan a capital.
- Banorte: tasa fija anual de 9.5 por ciento, plazos de hasta 25 años, sin comisión de apertura ni penalización por pagos anticipados.
- BBVA: tasas desde 9.9 por ciento, financia hasta el 95 por ciento del valor de la vivienda, plazos de cinco a veinte años.
- Mifel: tasa preferencial de 9.7 por ciento, objetivo de colocar mil créditos en el año.
- Hasta octubre de 2025, este esquema formalizó más de 16 mil créditos y generó una derrama económica superior a 23 mil millones de pesos.
El esquema Fovissste para Todos ha ganado protagonismo gracias a la colaboración con instituciones como BBVA, Banorte y Banca Mifel, permitiendo a los trabajadores obtener montos mayores al combinar el saldo de su subcuenta de vivienda con un crédito bancario.
A través de este modelo, los pagos se descuentan directamente de la nómina y las aportaciones patronales sucesivas abonan al capital, lo que reduce el plazo total del crédito.
La opción de cofinanciamiento permite a los acreditados comparar tasas y condiciones para elegir la alternativa más conveniente.
Hasta octubre de 2025, el programa formalizó más de 16 mil créditos y generó una derrama económica superior a 23 mil millones de pesos.
Crédito Fovissste-Infonavit Individual
- Para quienes cotizan en ambas instituciones.
- Suma los montos de los dos créditos en un solo financiamiento.
- Facilita la adquisición de vivienda propia.
Crédito para Redención de Pasivos
- Permite sustituir deudas hipotecarias previas con un crédito Fovissste.
- Aplica para quienes adquirieron un inmueble con otra entidad financiera y desean migrar su deuda.
Adicionalmente, la modalidad de Redención de Pasivos posibilita sustituir deudas hipotecarias previas con un crédito Fovissste.
Crédito para Ampliación, Reparación o Mejoramiento
- Esquema para mejorar la habitabilidad de una vivienda ya existente.
- Orientado a trabajadores activos que buscan ampliar, reparar o mejorar su casa.
El esquema para Ampliación, Reparación o Mejoramiento está orientado a quienes buscan mejorar la habitabilidad de su vivienda actual.
Es importante recordar que para verificar la vigencia y actualización del esquema es necesario visitar el sitio oficial así como los convenios vigentes, acorde con las reformas y legislación interna: https://fovissste.gob.mx/creditos/.