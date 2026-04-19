Créditos hipotecarios Fovissste 2026: cómo tramitarlo y cuáles son los requisitos

Es importante recordar que para verificar la vigencia y actualización del esquema es necesario visitar el sitio oficial así como los convenios vigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los trabajadores del Estado que buscan hacerse de un patrimonio, existe una opción: los créditos hipotecarios del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), que ofrecen diferentes modalidades y beneficios que se adaptan a cada perfil y necesidad con tasas y beneficios .

En 2026, el Fovissste ha fortalecido su portafolio de créditos hipotecarios, integrando nuevas modalidades y ampliando alianzas con diversas instituciones bancarias.

Estas acciones buscan ofrecer condiciones más competitivas y adaptables para los trabajadores al servicio del Estado que buscan

Comprar

Construir

Ampliar o mejorar su vivienda.

Requisitos y pasos para tramitar un crédito Fovissste en 2026

Algunos requisitos son: ser trabajador activo al servicio del Estado. Contar con al menos 18 meses de cotización continua, no tener un crédito Fovissste vigente (Facebook/Infonavit/Gobierno de México)

Los pasos aplican para todas las modalidades, con algunas variantes según el esquema elegido.

Requisitos generales:

Ser trabajador activo al servicio del Estado.

Contar con al menos 18 meses de cotización continua (nueve bimestres para algunos bancos).

de cotización continua (nueve bimestres para algunos bancos). No tener un crédito Fovissste vigente ni estar en proceso de dictamen por pensión temporal o definitiva.

vigente ni estar en proceso de dictamen por pensión temporal o definitiva. Mantener buen historial crediticio (no aparecer en buró con créditos vencidos).

crediticio (no aparecer en buró con créditos vencidos). Presentar identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

vigente (INE o pasaporte). CURP y comprobante de domicilio actualizado.

actualizado. Recibos de nómina recientes.

Generar expediente electrónico único y Clave única de Vivienda (CUV).

Para créditos conyugales o combinados con Infonavit, demostrar vínculo y cotización en ambas instituciones.

Pasos para solicitar el crédito:

Realizar la precalificación en línea en el portal Fovissste o en la institución bancaria participante.

Elegir el esquema de crédito más conveniente según necesidades y perfil.

Reunir la documentación básica y generar el expediente electrónico.

Buscar y seleccionar la vivienda o el terreno, verificando que cumpla con los requisitos del crédito.

Recibir la autorización del crédito y el avalúo correspondiente.

Firmar la escritura ante notario público.

Formalizar el crédito; a partir de este paso, los descuentos se realizan directamente vía nómina.

Activar los seguros de vida, daños y desempleo incluidos en el financiamiento.

Realizar el seguimiento del crédito a través de los canales oficiales de Fovissste o del banco, según corresponda.

Opciones de crédito Fovissste: modalidades y características

Entre las opciones vigentes, el Crédito Tradicional sigue siendo la vía principal para quienes desean adquirir vivienda, construir en terreno propio o remodelar su casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí se puede ver cada modalidad disponible, junto con los detalles de cada una.

Crédito Tradicional

Esquema principal para adquirir, construir o remodelar vivienda.

Inscripción continua, sin sorteos ni convocatorias.

Disponible en pesos o en UMA.

Montos máximos de hasta $1,08 millones o $1,42 millones en UMA.

Tasas fijas entre 4 por ciento y 6 por ciento.

Requiere al menos 18 meses de cotización.

Entre las opciones vigentes, el Crédito Tradicional sigue siendo la vía principal para quienes desean adquirir vivienda, construir en terreno propio o remodelar su casa.

Este esquema se otorga mediante inscripción continua, sin sorteos ni convocatorias, y permite elegir entre financiamiento en pesos o en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Según la guía 2026, el monto máximo puede alcanzar $1,08 millones o $1,42 millones en UMA, con tasas fijas que oscilan entre 4 por ciento y 6 por ciento. El requisito central es haber cotizado al menos 18 meses y no contar con un crédito activo previo.

Crédito Construyes

Permite construir una vivienda en terreno propio.

Asesoría profesional en construcción.

Ideal para edificar por etapas y ajustar el presupuesto familiar.

Crédito Pensionados

Dirigido a jubilados y pensionados del ISSSTE.

Disponible para personas que ya reciben pensión.

Puede destinarse hasta el 20 por ciento de la pensión para el pago del crédito.

Crédito Conyugal

Permite unir el financiamiento de Fovissste e Infonavit.

Aplica para parejas casadas o en concubinato.

Facilita la compra de vivienda nueva o usada, sumando los montos de ambos créditos.

Crédito FOVISSSTE para Todos

Combina el saldo de la subcuenta de vivienda con un crédito bancario.

Alianzas con BBVA, Banorte y Banca Mifel en 2026.

Permite acceder a montos mayores y comparar condiciones de bancos.

Descuentos directos por nómina y pagos patronales que abonan a capital.

Banorte: tasa fija anual de 9.5 por ciento, plazos de hasta 25 años, sin comisión de apertura ni penalización por pagos anticipados.

BBVA: tasas desde 9.9 por ciento, financia hasta el 95 por ciento del valor de la vivienda, plazos de cinco a veinte años.

Mifel: tasa preferencial de 9.7 por ciento, objetivo de colocar mil créditos en el año.

Hasta octubre de 2025, este esquema formalizó más de 16 mil créditos y generó una derrama económica superior a 23 mil millones de pesos.

El esquema Fovissste para Todos ha ganado protagonismo gracias a la colaboración con instituciones como BBVA, Banorte y Banca Mifel, permitiendo a los trabajadores obtener montos mayores al combinar el saldo de su subcuenta de vivienda con un crédito bancario.

A través de este modelo, los pagos se descuentan directamente de la nómina y las aportaciones patronales sucesivas abonan al capital, lo que reduce el plazo total del crédito.

La opción de cofinanciamiento permite a los acreditados comparar tasas y condiciones para elegir la alternativa más conveniente.

Hasta octubre de 2025, el programa formalizó más de 16 mil créditos y generó una derrama económica superior a 23 mil millones de pesos.

Crédito Fovissste-Infonavit Individual

Para quienes cotizan en ambas instituciones.

Suma los montos de los dos créditos en un solo financiamiento.

Facilita la adquisición de vivienda propia.

Crédito para Redención de Pasivos

Permite sustituir deudas hipotecarias previas con un crédito Fovissste.

Aplica para quienes adquirieron un inmueble con otra entidad financiera y desean migrar su deuda.

Adicionalmente, la modalidad de Redención de Pasivos posibilita sustituir deudas hipotecarias previas con un crédito Fovissste.

Crédito para Ampliación, Reparación o Mejoramiento

Esquema para mejorar la habitabilidad de una vivienda ya existente.

Orientado a trabajadores activos que buscan ampliar, reparar o mejorar su casa.

El esquema para Ampliación, Reparación o Mejoramiento está orientado a quienes buscan mejorar la habitabilidad de su vivienda actual.

Es importante recordar que para verificar la vigencia y actualización del esquema es necesario visitar el sitio oficial así como los convenios vigentes, acorde con las reformas y legislación interna: https://fovissste.gob.mx/creditos/.