México

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, revela si aceptaría colaborar con Ángela Aguilar

Durante su lanzamiento musical, la primogénita de Erik Rubín fue cautelosa al responder sobre un posible trabajo con la intérprete de regional mexicano

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Mía Rubín con Ángela Aguilar
Mía Rubín expresa su deseo de colaborar con artistas como Belinda, Danna Paola, Ángela Aguilar y Cazzu en futuros proyectos musicales. Fotos: @angela_aguilar_ / @miarubinlega

El interés de Mía Rubín por trabajar con cantantes de renombre y la reacción de Andrea Legarreta a los señalamientos de Alfredo Adame marcan el lanzamiento más reciente de la joven cantante.

Mientras la hija de Erik Rubín mencionó su disposición a colaborar con figuras internacionales, su madre enfrentó preguntas directas sobre acusaciones personales.

En fechas recientes, Adame afirmó en el canal de YouTube de Javier Ceriani que la boda de Legarreta y Erik Rubín habría sido forzada por un alto ejecutivo de Televisa y cuestiona la vida familiar de la conductora.

Erik Rubín Andrea Legarreta Mía Rubín
Andrea Legarreta responde a los señalamientos de Alfredo Adame definiendo como prioridad la protección de su familia y el bienestar de sus hijas. (Foto: Instagram)

Mía Rubín considera pero evita confirmar una colaboración con Ángela Aguilar

Mía Rubín reveló ante medios nacionales que busca proyectos con artistas reconocidas y menciona a Belinda y Dana Paola como ejemplos de colaboraciones que le interesan.

“Me encantaría trabajar con quien quiera hacer música, que sea linda, que nos llene y que nos nutra”, declaró.

Sobre la posibilidad de sumar a Cazzu, Rubín respondió: “Tiene una voz divina”. Al preguntarle por Ángela Aguilar, la cantante piensó antes de decir: “Fuera de todo creo que Ángela es una gran cantante, sin duda alguna y es lo único que voy a decir”.

La cautela de la joven ante la prensa es interpretada como una estrategia para no alimentar rumores sobre futuras colaboraciones que aún no están confirmadas.

Mía Rubín mantiene cautela ante rumores sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar, evitando confirmar cualquier proyecto conjunto. (Captura de pantalla)
Mía Rubín mantiene cautela ante rumores sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar, evitando confirmar cualquier proyecto conjunto. (Captura de pantalla)

Mía Rubín busca colaborar con artistas internacionales

Entre las cantantes con las que Mía Rubín expresó interés por trabajar figuran Belinda, Dana Paola, Ángela Aguilar y Cazzu.

Además, señaló que su prioridad es crear música que aporte y resalte el talento de quienes participen: “Yo quiero hacer música con quien quiera hacer música, que sea linda, que nos llene y que nos nutra”.

En su encuentro con los micrófonos de El Heraldo de México, la intérprete enfatizó que su objetivo es sumar voces femeninas y aprender de quienes tienen trayectorias consolidadas.

Mía Rubín enfatiza el aprendizaje como objetivo principal al buscar colaboraciones con artistas femeninas de gran trayectoria en la música. (IG)
Mía Rubín enfatiza el aprendizaje como objetivo principal al buscar colaboraciones con artistas femeninas de gran trayectoria en la música. (IG)

Andrea Legarreta rechaza los señalamientos de Alfredo Adame y prioriza el bienestar familiar

Durante la presentación del sencillo de su hija, Andrea Legarreta respondió de forma directa cuando la prensa le preguntó sobre los ataques recientes de Alfredo Adame.

“¿Te digo la verdad? Sinceramente, al respecto no voy a comentar nada. Nada más, ya no estoy dispuesta. No estoy dispuesta. Ha sido muy fuerte. El tiempo lo dirá”, sentenció.

Asimismo, insistió en que no permitirá agresiones públicas: “Así como ustedes han visto con el tiempo las cosas. No se puede mentir, ofender, insultar, difamar de esa manera. Soy una mujer que no lo va a permitir”.

Finalmente, subrayó que su enfoque es proteger a sus hijas y mantener la armonía familiar: “Mis hijas, como se los digo, hablando de ejemplos, ven que son muchachitas educadas, con una madre que ha estado presente, amorosa y precisamente hablando de todo eso, sinceramente, pues ya, ya veremos qué pasa”.

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