Detienen a Roberto de los Santos, alias “El Bukanas”, líder huachicolero que operaba en Veracruz y Puebla

El arresto fue realizado tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Crédito: Redes Sociales

Roberto de los Santos de Jesús, conocido como “El Bukanas”, fue detenido este 18 de abril en Chignahuapan, Puebla, tras un operativo conjunto de entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Las fuerzas de seguridad lograron ubicarlo en un inmueble de la zona, tras labores de inteligencia y seguimiento.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la situación del detenido ni sobre el proceso que seguirá tras su aprehensión.

Desde hace varios años, De los Santos ha sido vinculado con distintos grupos criminales por presuntas alianzas. Primero se le relacionó con Los Zetas, organización con la que habría colaborado en actividades ilícitas en la región. Posteriormente, se le atribuyó una posible cercanía con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conforme su grupo amplió operaciones en zonas de Veracruz y Puebla.

En febrero de este año, “El Bukanas” logró escapar de un operativo similar y en el mismo municipio.

Reportes del medio La Jornada señalan que la captura fue realizada en el poblado de Tres Cabezas, al norte del municipio de Chignahuapan.

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