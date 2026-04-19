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Banco del Bienestar 2026: cómo abrir una cuenta, cuáles son los requisitos y el monto mínimo

El proceso puede hacerse presencialmente o a través del portal oficial, llenando la solicitud, entregando documentos y realizando el depósito inicial

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El Banco del Bienestar administra recursos de programas sociales y facilita la dispersión de apoyos en todo México sin comisiones por manejo de cuenta (Especial/Banco del Bienestar)
El Banco del Bienestar administra recursos de programas sociales y facilita la dispersión de apoyos en todo México sin comisiones por manejo de cuenta (Especial/Banco del Bienestar)

Abrir una cuenta en el Banco del Bienestar en 2026 es un trámite accesible para cualquier persona mayor de 18 años. El proceso se realiza directamente en cualquier sucursal y solo requiere un depósito inicial de 50 pesos. No existe comisión de apertura ni se exige saldo mínimo obligatorio para mantener la cuenta activa.

Tipos de cuenta y monto mínimo de apertura en 2026

No se necesita mantener un saldo mínimo para evitar cargos, pero si la cuenta permanece sin movimientos durante 12 meses consecutivos, se considera inactiva y se aplica una comisión mensual de 58 pesos. (imagen/ Gobierno de México)
No se necesita mantener un saldo mínimo para evitar cargos, pero si la cuenta permanece sin movimientos durante 12 meses consecutivos, se considera inactiva y se aplica una comisión mensual de 58 pesos. (imagen/ Gobierno de México)

La modalidad más común es la cuenta de ahorro básica, que puede abrirse con un depósito de 50 pesos. Esta cuenta permite realizar depósitos adicionales desde 30 pesos y efectuar retiros en ventanilla a partir de cincuenta en más de tres mil sucursales a nivel nacional.

El saldo promedio mensual recomendado para generar intereses es de 50 pesos. No se necesita mantener un saldo mínimo para evitar cargos, pero si la cuenta permanece sin movimientos durante 12 meses consecutivos, se considera inactiva y se aplica una comisión mensual de 58 pesos.

Documentación y requisitos indispensables para personas físicas y morales

Los registros a las Pensiones para el Bienestar se realizan presencialmente en los módulos del Bienestar (Foto: Programas para el Bienestar)
Esta cuenta permite realizar depósitos adicionales desde 30 pesos y efectuar retiros en ventanilla a partir de 50 pesos en más de tres mil sucursales a nivel nacional. (Foto: Programas para el Bienestar)

Para personas físicas, los requisitos incluyen:

- identificación oficial vigente con fotografía (puede ser INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar, cédula profesional o credencial del Inapam)

- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses), y CURP. En caso de operar bajo un régimen fiscal de actividad empresarial, es necesario presentar también la cédula de identificación fiscal y la e.firma.

Las personas morales deben presentar

- Acta constitutiva registrada, cédula fiscal, comprobante de domicilio de la empresa, poderes notariales de los representantes y las identificaciones oficiales vigentes de estos últimos.

Proceso para abrir una cuenta en 2026

  • Acude a una sucursal del Banco del Bienestar.
  • Presenta una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar, cédula profesional o credencial del Inapam).
  • Entrega un comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).
  • Proporciona tu CURP.
  • Si realizas actividades empresariales, lleva la cédula de identificación fiscal y la e.firma.
  • Realiza el depósito inicial de 50 pesos.
  • Llena la solicitud de apertura y designa a tus beneficiarios.
  • Si prefieres la modalidad digital, ingresa al portal oficial, sube la documentación y completa los datos requeridos.
  • Espera la entrega de tu tarjeta de débito si aplica para el tipo de cuenta seleccionada.

Características operativas principales: acceso, depósitos y retiro de fondos

Las cuentas del Banco del Bienestar ofrecen disponibilidad diaria de recursos y permiten disponer del dinero sin restricciones graves.

Los usuarios pueden nombrar beneficiarios y acceder a un apoyo por fallecimiento de hasta 20 mil pesos, dependiendo del saldo promedio. No todas las cuentas incluyen tarjeta de débito; la emisión puede variar según el tipo de cuenta elegida.

Los usuarios pueden nombrar beneficiarios y acceder a un apoyo por fallecimiento de hasta 20 mil pesos, dependiendo del saldo promedio (Imagen/ Gobierno de México)
Los usuarios pueden nombrar beneficiarios y acceder a un apoyo por fallecimiento de hasta 20 mil pesos, dependiendo del saldo promedio (Imagen/ Gobierno de México)

Historia, funciones y programas del Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar es una institución financiera pública creada por el Gobierno de México para promover la inclusión bancaria en sectores tradicionalmente desatendidos.

Su origen se remonta a la transformación de Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros) en 2019, bajo una política federal enfocada en ampliar el acceso a servicios bancarios básicos en todo el país.

La entidad administra y dispersa recursos de programas sociales como las pensiones para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad y becas estudiantiles.

Cuenta con una amplia red de sucursales en zonas rurales y urbanas, facilitando el acceso a ahorro, servicios de pago y retiros, sin cobro de comisiones por manejo de cuenta.

Entre los beneficios principales figura la posibilidad de abrir cuentas con montos mínimos bajos y la facilidad para recibir depósitos de programas sociales federales.

El Banco del Bienestar opera como canal para la entrega directa de apoyos gubernamentales, garantizando una distribución eficiente y segura de los recursos públicos a millones de beneficiarios.

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