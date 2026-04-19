México Deportes

¿Cuánto cuesta comer en El Remolkito? El lugar de tacos al que fueron Heung-Min Son y Hugo Lloris

La visita de las estrellas del LAFC tras derrotar a Cruz Azul incrementó el interés por la propuesta gastronómica de la taquería

Guardar
Heung-Min Son y Hugo Lloris se dieron cita en El Remolkito para celebrar su pase a las semifinales de la Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc. (Instagram/ @elremolkito)
Heung-Min Son y Hugo Lloris se dieron cita en El Remolkito para celebrar su pase a las semifinales de la Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc. (Instagram/ @elremolkito)

El puesto de tacos El Remolkito se vistió de gala al recibir a Heung-Min Son y Hugo Lloris tras el partido de LAFC en el Estadio Cuauhtémoc.

La visita de estas figuras internacionales convirtió al lugar, conocido por su carta enfocada en cortes de carne como el sirloin, en tendencia, atrayendo la atención sobre el menú y los precios que ofrece a sus visitantes.

La visita de Son y Lloris impulsó la tendencia del lugar, generando interés nacional en su oferta gastronómica. (Instagram/ @elremolkito)
La visita de Son y Lloris impulsó la tendencia del lugar, generando interés nacional en su oferta gastronómica. (Instagram/ @elremolkito)

La imagen de los futbolistas celebrando con tacos y conviviendo con aficionados dio impulso al interés por la experiencia gastronómica en este sitio de Puebla y Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta?: El menú de El Remolkito

El Remolkito destaca por su propuesta que incluye opciones rápidas y platillos para compartir. La carta contempla antojitos como tacos, quesadillas y especialidades.

  • Taco de 40g: 58 pesos
  • Quesadilla de 40g: 35 pesos
  • Taco con queso de 40g: 75 pesos
  • Tacos tatemados con queso: 185 pesos
  • Volcán de 40g: 65 pesos
  • Taco en tortilla de harina de 50g: 78 pesos
  • Gringa de 60g: 110 pesos
  • Costra de 50g: 110 pesos
Tacos, quesadillas y volcanes resaltan entre las opciones gastronómicas de El Remolkito. (Instagram/ @elremolkito)
Tacos, quesadillas y volcanes resaltan entre las opciones gastronómicas de El Remolkito. (Instagram/ @elremolkito)

En este sentido, la variedad en la carta permite elegir desde un taco sencillo hasta combinaciones más elaboradas para quienes buscan compartir o probar diferentes sabores.

Bebidas y cervezas complementan la experiencia

El menú de bebidas complementa la experiencia, abarcando refrescos, aguas frescas y una selección de cervezas nacionales y artesanales.

  • Refresco en lata 355ml: 55 pesos
  • Agua natural embotellada 355ml: 45 pesos
  • Jamaica 450ml: 65 pesos
  • Horchata 450ml: 70 pesos
  • Limonada natural/mineral 480ml: 60 pesos
  • Clamato 220ml: 60 pesos
La experiencia en El Remolkito se complementa con refrescos, aguas frescas y cervezas nacionales y artesanales. (Instagram/ @elremolkito)
La experiencia en El Remolkito se complementa con refrescos, aguas frescas y cervezas nacionales y artesanales. (Instagram/ @elremolkito)

En cervezas nacionales, los precios rondan entre los 80 y los 85 pesos. Por otro lado, las cervezas artesanales tienen un costo entre 130 a 135 pesos. También se ofrecen micheladas y clamatos como adicionales.

LAFC celebra victoria ante Cruz Azul, pero Toluca ya lo espera en semifinales

La visita de Son y Lloris a El Remolkito no sólo marcó la celebración del club de la MLS, sino que también reflejó el impacto de la eliminación de Cruz Azul en la Concachampions.

  • Cruz Azul quedó eliminado tras empatar 1-1 con LAFC, con un global de 4-1 en la serie.
  • LAFC celebró su pase a semifinales conviviendo con aficionados y disfrutando una experiencia auténtica en El Remolkito.
  • Semifinal ante Toluca: El partido de ida se jugará en Los Ángeles el 29 de abril.
  • La vuelta será en el Estadio Nemesio Diez el 6 de mayo.
  • Expectativa para LAFC: El club buscará reafirmar su gran momento y llegar a la final.
Tras haber derrotado contundentemente a Cruz Azul en los cuartos, LAFC enfrentará a Toluca en las semifinales de la Concachampions. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)
Tras haber derrotado contundentemente a Cruz Azul en los cuartos, LAFC enfrentará a Toluca en las semifinales de la Concachampions. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)

Así, este escenario deja a LAFC motivado para enfrentar a los Diablos Rojos, con aficionados que esperan un duelo intenso en la penúltima fase del torneo. Por su parte, Cruz Azul afronta cuestionamientos internos tras su racha negativa.

Temas Relacionados

Heung-Min SonHugo LlorisLAFCCruz AzulToluca FCConcachampionsEstadio CuauhtémocPueblaPreciosmexico-deportesmexio-noticias

Más Noticias

WWE WrestleMania 42: esto fue lo que pasó en la noche estelar

Infobae México te trae toda la información de WWE WrestleMania 42 desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada

WWE WrestleMania 42: esto fue lo que pasó en la noche estelar

América vs Toluca termina en pelea: Helinho explota, golpea a Zendejas y encara a un aficionado | VIDEOS

El América venció 2-1 al Toluca, pero el resultado quedó opacado por una bronca que incluyó expulsiones, agresiones y enfrentamientos en el túnel

América vs Toluca termina en pelea: Helinho explota, golpea a Zendejas y encara a un aficionado | VIDEOS

América vs Toluca EN VIVO: Las Águilas lo ganan 2-1 gracias a Brian Rodríguez, hubo un autogol de los capitalinos

Sigue el minuto a minuto del encuentro de la Jornada 15 de la Liga MX en el Coloso de Santa Úrsula

América vs Toluca EN VIVO: Las Águilas lo ganan 2-1 gracias a Brian Rodríguez, hubo un autogol de los capitalinos

Esta es la razón por la que Antonio Mohamed nunca dirigirá a la Selección Mexicana

El entrenador argentino revela que considerará dejar los banquillos pronto, mientras le cierra las puertas a El Tri

Esta es la razón por la que Antonio Mohamed nunca dirigirá a la Selección Mexicana

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX

Chivas buscará mantener el liderato general de la Liga MX cuando reciba al Puebla en lo que promete ser un duelo de muchos goles

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

Detienen a familiar de “El Abuelo Farías”, líder del Cártel de Tepalcatepec

Detienen a Roberto de los Santos, alias “El Bukanas”, líder huachicolero que operaba en Veracruz y Puebla

Detienen a un integrante de “Los Torrijos”, banda dedicada al secuestro, extorsión y robo de transporte de carga en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Más de 130 mil personas vibraron con Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

Más de 130 mil personas vibraron con Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

Bárbara Torres es trasladada en ambulancia tras colapsar al finalizar la obra “Brujas” en Matamoros

Así se vivió el concierto de Andrea Bocelli junto a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana desde el Zócalo de la CDMX

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, revela si aceptaría colaborar con Ángela Aguilar

Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula vuelve a ser captado públicamente en una fiesta exclusiva de Coachella

DEPORTES

WWE WrestleMania 42: esto fue lo que pasó en la noche estelar

WWE WrestleMania 42: esto fue lo que pasó en la noche estelar

América vs Toluca termina en pelea: Helinho explota, golpea a Zendejas y encara a un aficionado | VIDEOS

América vs Toluca EN VIVO: Las Águilas lo ganan 2-1 gracias a Brian Rodríguez, hubo un autogol de los capitalinos

Esta es la razón por la que Antonio Mohamed nunca dirigirá a la Selección Mexicana

Chivas aplasta 5-0 a Puebla en el Estadio Akron y siguen líderes absolutos de la Liga MX