¿Cuánto cuesta comer en El Remolkito? El lugar de tacos al que fueron Heung-Min Son y Hugo Lloris

Heung-Min Son y Hugo Lloris se dieron cita en El Remolkito para celebrar su pase a las semifinales de la Concachampions en el Estadio Cuauhtémoc. (Instagram/ @elremolkito)

El puesto de tacos El Remolkito se vistió de gala al recibir a Heung-Min Son y Hugo Lloris tras el partido de LAFC en el Estadio Cuauhtémoc.

La visita de estas figuras internacionales convirtió al lugar, conocido por su carta enfocada en cortes de carne como el sirloin, en tendencia, atrayendo la atención sobre el menú y los precios que ofrece a sus visitantes.

La visita de Son y Lloris impulsó la tendencia del lugar, generando interés nacional en su oferta gastronómica. (Instagram/ @elremolkito)

La imagen de los futbolistas celebrando con tacos y conviviendo con aficionados dio impulso al interés por la experiencia gastronómica en este sitio de Puebla y Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta?: El menú de El Remolkito

El Remolkito destaca por su propuesta que incluye opciones rápidas y platillos para compartir. La carta contempla antojitos como tacos, quesadillas y especialidades.

Taco de 40g: 58 pesos

Quesadilla de 40g: 35 pesos

Taco con queso de 40g: 75 pesos

Tacos tatemados con queso: 185 pesos

Volcán de 40g: 65 pesos

Taco en tortilla de harina de 50g: 78 pesos

Gringa de 60g: 110 pesos

Costra de 50g: 110 pesos

Tacos, quesadillas y volcanes resaltan entre las opciones gastronómicas de El Remolkito. (Instagram/ @elremolkito)

En este sentido, la variedad en la carta permite elegir desde un taco sencillo hasta combinaciones más elaboradas para quienes buscan compartir o probar diferentes sabores.

Bebidas y cervezas complementan la experiencia

El menú de bebidas complementa la experiencia, abarcando refrescos, aguas frescas y una selección de cervezas nacionales y artesanales.

Refresco en lata 355ml: 55 pesos

Agua natural embotellada 355ml: 45 pesos

Jamaica 450ml: 65 pesos

Horchata 450ml: 70 pesos

Limonada natural/mineral 480ml: 60 pesos

Clamato 220ml: 60 pesos

La experiencia en El Remolkito se complementa con refrescos, aguas frescas y cervezas nacionales y artesanales. (Instagram/ @elremolkito)

En cervezas nacionales, los precios rondan entre los 80 y los 85 pesos. Por otro lado, las cervezas artesanales tienen un costo entre 130 a 135 pesos. También se ofrecen micheladas y clamatos como adicionales.

LAFC celebra victoria ante Cruz Azul, pero Toluca ya lo espera en semifinales

La visita de Son y Lloris a El Remolkito no sólo marcó la celebración del club de la MLS, sino que también reflejó el impacto de la eliminación de Cruz Azul en la Concachampions.

Cruz Azul quedó eliminado tras empatar 1-1 con LAFC , con un global de 4-1 en la serie.

LAFC celebró su pase a semifinales conviviendo con aficionados y disfrutando una experiencia auténtica en El Remolkito.

Semifinal ante Toluca: El partido de ida se jugará en Los Ángeles el 29 de abril .

La vuelta será en el Estadio Nemesio Diez el 6 de mayo .

Expectativa para LAFC: El club buscará reafirmar su gran momento y llegar a la final.

Tras haber derrotado contundentemente a Cruz Azul en los cuartos, LAFC enfrentará a Toluca en las semifinales de la Concachampions. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)

Así, este escenario deja a LAFC motivado para enfrentar a los Diablos Rojos, con aficionados que esperan un duelo intenso en la penúltima fase del torneo. Por su parte, Cruz Azul afronta cuestionamientos internos tras su racha negativa.