América vs Toluca termina en pelea: Helinho explota, golpea a Zendejas y encara a un aficionado | VIDEOS

Helinho golpeó a Alejandro Zendejas tras ver la roja y más tarde protagonizó otro altercado con un aficionado, mientras que jugadores como Henry Martín se involucraron en los empujones rumbo a vestidores. (Capturas de pantalla)

El partido entre América y Toluca en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) el sábado 18 de abril terminó en bronca, expulsiones y gestos obscenos tras la expulsión del brasileño Helinho, quien golpeó a Alejandro Zendejas y encaró a un aficionado en el túnel.

En los minutos finales del encuentro, Helinho cometió una falta sin balón sobre un jugador del América, lo que derivó en tarjeta roja. Al salir de la cancha, Zendejas lo encaró y el brasileño respondió con una cachetada.

Asimismo, el Turco Mohamed realizó un gesto obsceno hacia la banca del América, lo que terminó elevando la tensión entre los cuerpos técnicos.

Tras la expulsión, el brasileño reaccionó con un golpe que encendió la bronca. (X/@crh_oficial)

El cuerpo arbitral y personal de seguridad intentaron separar a los jugadores, pero la bronca se trasladó a la zona de bancas, donde los suplentes y algunos miembros del cuerpo técnico también se involucraron en los forcejeos.

El pleito en zona de túneles

El partido terminó entonces con el ambiente muy caliente y más tarde el pleito se trasladaría en la zona de túneles, rumbo a los vestidores.

El delantero del América encaró a jugadores de Toluca en el túnel y reavivó el pleito tras el silbatazo final. (X/tudimebeto)

Videos que se viralizaron en redes sociales captaron a jugadores y staff de ambos equipos lanzando golpes y empujones. Jugadores de América, encabezados por Henry Martín se acercaron al grupo de futbolistas de Toluca para reclamar, lo que revivió el pleito.

El hijo de Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, intentó ingresar a la zona de vestidores del América, lo que provocó más tensión. Personal de seguridad y del club América intervinieron para separar a los involucrados y evitar que la pelea pasara a mayores.

En uno de los videos, se observa a Helinho visiblemente alterado, resbalando y buscando encarar a un grupo de personas que le gritan y lo provocan.

El brasileño responde a provocaciones, hace gestos y golpea el vidrio en el túnel tras América vs Toluca. (X/@GamalielPedraza)

Cuando parecía que la situación se calmaba, un aficionado detrás de un cristal le hizo una seña obscena y lo retó a golpes. El brasileño respondió haciendo el mismo gesto y golpeando el vidrio, mientras se escuchaba un grito racista dirigido a él.

La seguridad del estadio logró retener al jugador y al staff del Toluca para llevarlos al área que les correspondía.

FMF y clubes guardan silencio

El árbitro central César Ramos Palazuelos reportó lo sucedido en la cédula arbitral, detallando la agresión de Helinho y la participación de Henry Martín en los empujones del túnel.

Jugadores y cuerpos técnicos se enfrentan con empujones y gritos rumbo a vestidores. (X/diana_mac)

De acuerdo con medios deportivos, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya revisa los videos para determinar sanciones, que podrían incluir suspensión de varios partidos y multa económica para Helinho y otros involucrados.

Hasta el momento, ni Club América ni Deportivo Toluca han emitido un comunicado oficial sobre los hechos.

La FMF podría anunciar las medidas en las próximas horas o días, una vez que concluya el análisis de los videos y del reporte arbitral.

América rompe racha sin ganar

Al final, el América rompió una racha de tres partidos sin ganar y llegó a 22 puntos con el 2-1 ante Toluca. Los Diablos por su parte sumaron su quinto encuentro sin victoria y se ha quedado con 27 unidades con dos jornadas aún restantes.

El uruguayo Brian Rodríguez marcó los dos goles para América, consolidando el triunfo 2-1. El director técnico de América, André Jardine, declaró: “Es una victoria fundamental ante un rival, el campeón, con el que en los últimos torneos han sido partidos duros. Hay que valorar mucho el resultado y la actuación”.

América cerrará el torneo de visitante ante León y en casa frente al Atlas. Toluca visitará a Mazatlán FC, que incluso regalará boletos para despedirse de la Liga MX, y después recibirá a León.