La UNAM exige alto a la violencia y llama a la paz en Medio Oriente

(Crédito: Infobae México)

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un mensaje en el que manifestó su “profunda preocupación” ante el agravamiento del conflicto en Medio Oriente, desencadenado por las operaciones militares emprendidas por Estados Unidos e Israel en febrero pasado.

El comunicado, difundido el 19 de abril de 2026, la institución universitaria subrayó que toda forma de violencia resulta incompatible con los principios que rigen la convivencia entre naciones y que su impacto amenaza de manera directa la seguridad y dignidad humana.

La postura institucional de la UNAM apeló al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe explícitamente el uso de la fuerza o la amenaza contra la integridad territorial de los Estados.

En este contexto, la universidad solicitó que se consolide el cese al fuego establecido a partir del 8 de abril y urgió a las partes involucradas a reactivar los canales diplomáticos para buscar acuerdos que permitan la construcción de una paz estable.

En uno de los puntos centrales del mensaje, el Consejo exigió el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario y a los derechos fundamentales, con el fin de proteger a la población civil. El pronunciamiento condenó cualquier ataque dirigido contra personas o infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas o viviendas, y remarcó que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas para resolver este tipo de crisis.

(Crédito: UNAM)

La universidad reafirmó su compromiso con la convivencia pacífica y la protección de la vida, valores que considera centrales en su labor académica y social. Además, extendió su llamado a otras instituciones de educación superior para que trabajen en la promoción de una cultura de paz a escala mundial.

En respuesta a los recientes enfrentamientos en Medio Oriente, la UNAM pidió que se privilegie la diplomacia y el entendimiento mutuo como caminos indispensables para alcanzar la justicia y la dignidad de la humanidad.

El Consejo cerró su pronunciamiento recordando su vocación humanista y reiterando que “la paz es el fundamento esencial para cualquier desarrollo social”.

El contexto que rodea el comunicado

A solo días de que expire la tregua en la región del Golfo Pérsico, Donald Trump ha intensificado su presión sobre Irán al exigir que cumpla el cese al fuego vigente y advierte con atacar infraestructura civil si Teherán no acata las condiciones negociadas, en un escenario donde el flujo internacional de petróleo está en riesgo y la crisis energética global amenaza con agravarse.

El enfrentamiento en el estrecho de Ormuz ocurre en una zona estratégica por la que circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

Americans for Ibogaine CEO Bryan Hubbard and podcaster Joe Rogan hug next to U.S. Health and Human Services (HHS) Secretary Robert F. Kennedy Jr., as U.S. President Donald Trump gestures after he signed an executive order about easing restrictions on mental health treatments, including, ibogaine, in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., April 18, 2026. REUTERS/Nathan Howard

En redes sociales, Trump acusó a Irán de violar el cese al fuego tras una serie de disparos en el estrecho de Ormuz, presuntamente dirigidos contra buques de Francia y del Reino Unido. Advierte que la “amabilidad se acabó” y amenaza con destruir infraestructura civil si no se alcanza un acuerdo, aunque no detalla qué funcionarios estadounidenses participarían en las nuevas conversaciones en Pakistán.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán respondió con un comunicado donde califica el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes como una infracción a la tregua y sostiene que impedirá “cualquier reapertura condicional y limitada” del paso estratégico.

Reitera que Irán seguirá supervisando el tráfico marítimo, imponiendo rutas y cobrando tarifas hasta que la guerra termine.

Medidas diplomáticas y militares: negociaciones y seguridad reforzada en Pakistán

Ante la proximidad del miércoles, fecha en que vence la frágil tregua, Irán informó que recibe nuevas propuestas de Estados Unidos y confirmó la intervención de mediadores paquistaníes para buscar una extensión del alto al fuego. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró que su gobierno trabaja para “tender puentes” entre Washington y Teherán.

Autoridades paquistaníes refuerzan la seguridad en Islamabad, última sede de los encuentros bilaterales. El Consejo Supremo iraní confirma que han recibido propuestas de Estados Unidos durante la visita del jefe del ejército paquistaní. Sin embargo, descartan cualquier posibilidad de entregar a Washington su reserva de 440 kilogramos de uranio enriquecido, calificando esta exigencia de “inviable desde el inicio”.

En el contexto de las negociaciones nucleares interrumpidas desde el 28 de febrero, Irán utiliza el cierre del estrecho de Ormuz para condicionar el flujo de energía y elevar el costo político a Trump, mientras el bloqueo estadounidense asfixia la economía iraní al limitar su acceso a divisas.

La prolongación del enfrentamiento en Ormuz eleva el riesgo de un regreso a la guerra abierta en la región, al tiempo que la disputa mantiene en vilo tanto la economía mundial como la seguridad de las rutas energéticas estratégicas.