Declaración Anual 2026: no todo lo facturado es deducible ante el SAT, esto debes saber

Vista exterior de las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en la Ciudad de México, con su logotipo y un letrero distintivo en la fachada. (Procuraduria de Defensa al Contribuyente)

En el ámbito fiscal mexicano, el tratamiento de las deducciones constituye un pilar fundamental para quienes deben cumplir con el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Estas deducciones representan aquellos conceptos que los contribuyentes pueden restar de sus ingresos acumulables al calcular la base gravable sobre la cual se determina el monto del ISR a pagar. Por tanto, su aplicación tiene un impacto directo en la cantidad final que debe enterarse al fisco.

Requisitos formales y procedencia de las deducciones

La posibilidad de aplicar deducciones no es automática ni discrecional. Es, en realidad, una prerrogativa otorgada por autoridad federal en favor de los pagadores de impuestos.

Sin embargo, su procedencia depende estrictamente del cumplimiento de requisitos formales y específicos que se encuentran detallados en la Ley del ISR.

Así, la deducción solo será válida si el contribuyente observa y acredita cada una de estas condiciones ante la autoridad fiscal, lo que refuerza la importancia de la adecuada documentación y justificación de los gastos deducidos.

Clasificación de las deducciones según la Ley del ISR

Las deducciones para efectos del ISR son conceptos permitidos por ley que los contribuyentes pueden restar de sus ingresos acumulables, con el objetivo de disminuir la base sobre la que se calcula el impuesto.

Para que dicha deducción sea procedente, resulta indispensable que se cumpla con los requisitos formales y específicos establecidos en la legislación fiscal aplicable.

La Ley del ISR contempla dos grandes clasificaciones para las deducciones, atendiendo al destino de la erogación realizada por el contribuyente.

Deducciones estructurales o autorizadas

Por un lado, se encuentran las deducciones estructurales o autorizadas, que comprenden aquellos gastos que permiten a la persona contribuyente aminorar los ingresos brutos con los que se incurrió para generarlos.

Este tipo de deducciones tiene como característica principal que están vinculadas directamente con la renta de los causantes y constituyen la base del tributo. Su objeto es respetar el principio de proporcionalidad en materia tributaria, lo que significa que solo pueden deducirse los gastos necesarios para la generación de ingresos gravados.

Las deducciones estructurales permiten identificar la renta neta de los contribuyentes y únicamente se reconocen aquellas que guardan una relación directa con la obtención de ingresos.

Así, su finalidad es que el impuesto recaiga sobre la verdadera capacidad contributiva, restando los gastos imprescindibles para la actividad económica del contribuyente.

Deducciones no estructurales o personales

En contraste, existen las deducciones no estructurales o personales. Estas se refieren a gastos que no están directamente relacionados con la actividad generadora de ingresos, sino que responden a principios o políticas de índole personal o social.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclara que no todo lo que se factura es deducible - crédito: Infobae

Por lo tanto, no obedecen a la lógica de proporcionalidad tributaria que rige a las deducciones estructurales. En la legislación mexicana, este tipo de deducciones tienen un tratamiento distinto y limitado, pues no buscan aminorar la base gravable en función de la generación de ingresos, sino que responden a otras finalidades ajenas al objeto del impuesto sobre la renta.

Importancia de la distinción entre deducciones

En materia de ISR, la distinción entre deducciones estructurales y no estructurales resulta esencial para determinar cuáles gastos son deducibles y bajo qué condiciones pueden aplicarse.

Solo las deducciones estructurales, es decir, las necesarias para la obtención de ingresos, se consideran estrictamente indispensables y son reconocidas como tales en la Ley del ISR.

Uno de los conceptos clave en la deducibilidad de gastos para efectos del ISR es el de gastos estrictamente indispensables. La legislación mexicana exige que los gastos deducidos sean no solo reales y comprobables, sino también necesarios para la actividad que genera los ingresos gravables.

Esta exigencia busca garantizar que las deducciones respondan a la lógica del impuesto, permitiendo restar únicamente aquellos gastos que tengan una relación directa y esencial con la generación de ingresos.

Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La definición de “estrictamente indispensable” ha sido objeto de interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la tesis 1a. XXX/2007, la Corte estableció que un gasto debe considerarse estrictamente indispensable cuando resulta necesario para el cumplimiento cabal de las actividades del contribuyente y para la obtención de ingresos.

La Corte puntualizó que si el gasto no se realiza, podría incluso poner en riesgo la continuidad de la operación o provocar la disminución de la actividad económica, afectando así los ingresos y, en consecuencia, la base gravable del impuesto.

El criterio de la Corte implica que un gasto solo será estrictamente indispensable si su omisión afecta directamente las actividades de la empresa o persona contribuyente. Por ejemplo, si no se efectúa el gasto, podría suspenderse la operación o disminuirse su alcance, generando una merma en los ingresos y un posible perjuicio económico.

Esta postura refuerza la idea de que la autorización de deducciones constituye una salvaguarda para la capacidad contributiva, siempre que se identifique en la renta la conexión con el gasto realizado.

El requisito de estricta indispensabilidad demanda una justificación precisa de la relación entre el gasto y la generación de ingresos. Solo los gastos que cumplan con este vínculo podrán ser aceptados como deducibles, y su reconocimiento está condicionado por el principio de proporcionalidad en materia tributaria.

Para facilitar la interpretación y correcta aplicación de las reglas sobre deducciones estrictamente indispensables, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha emitido criterios interpretativos de referencia.

Destaca la consulta sustantiva 2/2025/CTN/CS-SASEN, donde se establece que la deducción de gastos estrictamente indispensables, además de contar con la autorización legal, debe estar vinculada con la actividad económica del contribuyente y su capacidad para generar ingresos.

Este criterio señala que la procedencia de la deducción exige que el gasto se relacione de manera directa con la actividad que origina ingresos gravables.

Así, no basta con cumplir los requisitos formales o que el gasto esté previsto en la ley; es imprescindible demostrar el nexo entre el gasto, la persona contribuyente y la generación efectiva de ingresos.

Servicio gratuito de Consulta Especializada de PRODECON

La Prodecon pone a disposición de los contribuyentes el servicio gratuito de Consulta Especializada, cuyo propósito es resolver dudas sobre la interpretación y alcance de las disposiciones fiscales federales o aduaneras.

Puedes hacer uso de este servicio puede ser a través de un correo electrónico a la dirección analisis.sistemicos@prodecon.gob.mx, adjuntando Formato PRODECON-00-005 y/o escrito libre. O también de manera presencial en la oficina más cercana.

Este servicio permite emitir opiniones vinculantes para la autoridad fiscal, generando certeza jurídica respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las consultas especializadas pueden ser fundamentales cuando existe incertidumbre sobre la deducibilidad de ciertos gastos, ya que su respuesta aporta seguridad jurídica y evita futuros conflictos con la autoridad.

El objetivo de la Consulta Especializada es proporcionar a los contribuyentes una herramienta que les permita tomar decisiones informadas al momento de preparar su declaración anual, asegurando el cumplimiento fiel de los requisitos legales.